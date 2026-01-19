Čeprav je vrt pozimi še v mirovanju, januar nikakor ni prezgodaj za prve vrtnarske korake. Prav nasprotno - zgodnja setev v notranjih prostorih je odlična priložnost, da si zagotovimo močne in zdrave sadike ter bogatejši pridelek v sezoni. Nekatere vrste zelenjave imajo dolgo rastno dobo in jih je zato smiselno sejati že v začetku leta, seveda v toplem in svetlem prostoru.
V nadaljevanju preverite, katero zelenjavo lahko v lončke, setvene pladnje ali mini rastlinjake sejete že januarja in na kaj morate biti pri tem posebej pozorni.
Zelenjava, ki jo lahko sejemo januarja v notranjih prostorih
Paprika in čili
Paprika in čili sodita med zelenjavo z najdaljšo rastno dobo, zato je januar idealen čas za setev. Semena potrebujejo stalno toploto, približno 22 do 25 stopinj Celzija, ter veliko svetlobe. Setev opravimo v manjše lončke ali setvene pladnje, semena pa rahlo prekrijemo s prstjo.
Jajčevec
Tudi jajčevec raste počasi in kar se toplote in svetlobe tiče, zahteva podobne pogoje kot paprika. Zgodnja setev omogoča močnejše sadike, ki bodo kasneje bolje obrodile.
Paradižnik (zgodnje sorte)
Če imate dovolj svetel prostor ali dodatno osvetlitev, lahko konec januarja posejete tudi zgodnje sorte paradižnika. V nasprotnem primeru je bolje počakati do začetka februarja.
Zelena (gomoljna in listna)
Zelena kali zelo počasi, včasih tudi več kot tri tedne. Prav zato je zgodnja setev priporočljiva. Semena so drobna in jih ne prekrivamo s prstjo, temveč jih le rahlo potisnemo v vlažen substrat.
Por
Por je hvaležna zelenjava za zgodnjo setev, saj dobro prenaša presajanje in nižje temperature. Januar je primeren čas za setev pora, ki ga bomo presadili na vrt zgodaj spomladi.
Solata za zgodnjo pridelavo
Nekatere sorte solate lahko sejemo že januarja, predvsem tiste za rezanje. Primerna je setev v notranjih prostorih ali v ogrevanem rastlinjaku.
Zelje, cvetača in brokoli (zgodnje sorte)
Če imate hladen, a svetel prostor, lahko posejete tudi zgodnje sorte kapusnic. Te rastline ne potrebujejo toliko toplote kot paprika, pomembna pa je dobra osvetlitev.
Koristni nasveti za uspešno sejanje
Svetloba je ključna: pozimi je naravne svetlobe malo, zato sadikam zagotovite najsvetlejše mesto ali uporabite rastlinske luči.
Zmerno zalivanje: preveč vlage lahko povzroči gnitje semen ali razvoj plesni.
Kakovosten substrat: uporabite setveni substrat, ki je lahek in zračen.
Toplota za kalitev: večina semen za kalitev potrebuje toploto, zato lončke postavite na toplo mesto.
Postopno utrjevanje: ko sadike zrastejo, jih pred presajanjem postopoma navajajte na nižje temperature.
