Čeprav je vrt pozimi še v mirovanju, januar nikakor ni prezgodaj za prve vrtnarske korake. Prav nasprotno - zgodnja setev v notranjih prostorih je odlična priložnost, da si zagotovimo močne in zdrave sadike ter bogatejši pridelek v sezoni. Nekatere vrste zelenjave imajo dolgo rastno dobo in jih je zato smiselno sejati že v začetku leta, seveda v toplem in svetlem prostoru.

V nadaljevanju preverite, katero zelenjavo lahko v lončke, setvene pladnje ali mini rastlinjake sejete že januarja in na kaj morate biti pri tem posebej pozorni.

icon-expand Januar je odlična priložnost za začetek vrtnarske sezone. FOTO: Shutterstock

Zelenjava, ki jo lahko sejemo januarja v notranjih prostorih

Paprika in čili Paprika in čili sodita med zelenjavo z najdaljšo rastno dobo, zato je januar idealen čas za setev. Semena potrebujejo stalno toploto, približno 22 do 25 stopinj Celzija, ter veliko svetlobe. Setev opravimo v manjše lončke ali setvene pladnje, semena pa rahlo prekrijemo s prstjo.

Jajčevec Tudi jajčevec raste počasi in kar se toplote in svetlobe tiče, zahteva podobne pogoje kot paprika. Zgodnja setev omogoča močnejše sadike, ki bodo kasneje bolje obrodile. Paradižnik (zgodnje sorte) Če imate dovolj svetel prostor ali dodatno osvetlitev, lahko konec januarja posejete tudi zgodnje sorte paradižnika. V nasprotnem primeru je bolje počakati do začetka februarja.

icon-expand Prednost sadik, ki jih vzgojimo sami, je predvsem v sledljivosti. FOTO: Adobe Stock

Zelena (gomoljna in listna) Zelena kali zelo počasi, včasih tudi več kot tri tedne. Prav zato je zgodnja setev priporočljiva. Semena so drobna in jih ne prekrivamo s prstjo, temveč jih le rahlo potisnemo v vlažen substrat. Por Por je hvaležna zelenjava za zgodnjo setev, saj dobro prenaša presajanje in nižje temperature. Januar je primeren čas za setev pora, ki ga bomo presadili na vrt zgodaj spomladi.

Solata za zgodnjo pridelavo Nekatere sorte solate lahko sejemo že januarja, predvsem tiste za rezanje. Primerna je setev v notranjih prostorih ali v ogrevanem rastlinjaku. Zelje, cvetača in brokoli (zgodnje sorte) Če imate hladen, a svetel prostor, lahko posejete tudi zgodnje sorte kapusnic. Te rastline ne potrebujejo toliko toplote kot paprika, pomembna pa je dobra osvetlitev.

icon-expand Uporabite kakovostna semena, ki niso prestara. FOTO: Adobe Stock

Koristni nasveti za uspešno sejanje