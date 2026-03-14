Začetek pomladnega vrta

Ko se marca zemlja začne ogrevati, lahko začnete s prvimi setvami. Kot piše Better Homes Gardens, zgodnja pomlad ustvarja odlične pogoje za rastline, ki dobro uspevajo pri nižjih temperaturah in ne potrebujejo tople zemlje za kalitev.

Zgodnje setve v marcu

Marec je čas za vrtnine, ki prenesejo hlad in hitro rastejo. The Spruce navaja, da so med najbolj zanesljivimi zgodnjimi posevki: - Špinača: dobro prenaša hlad in hitro kali. - Grah: potrebuje hladno zemljo in zgodnji začetek sezone. - Redkvice: kot poroča Gardening Know How, sodi med najhitrejše vrtnine in je idealna za prvo pomladno sajenje. - Solata: različne sorte uspevajo že pri nižjih temperaturah.

Preberi še Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi

V tem času lahko na gredo posadimo tudi čebulo, česen in korenje, saj dobro prenašajo nihanja zgodnjih temperatur.

Sadike, ki jih lahko že vzgojite v notranjosti

Kot navaja House Beautiful, je marec odličen čas za vzgojo sadik toploljubnih rastlin, ki jih kasneje presadite na prosto. Med najpogostejšimi so: - paradižnik - paprika - jajčevec - bazilika, origano, timijan

Preberi še Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj

Zgodnja notranja setev omogoča močnejše sadike in hitrejši začetek rasti, ko jih presadite na vrt.

Kaj saditi aprila

Aprila se zemlja že občutno ogreje, zato se nabor vrtnin razširi. The Spruce poudarja, da je april idealen za kombinacijo hladnih in toploljubnih rastlin, saj so razmere bolj stabilne.

Vrtnine za april

- Krompir: potrebuje nekoliko toplejšo zemljo, zato je april zanj optimalen. - Blitva: dobro prenaša različne temperature in hitro raste. - Pesa: se v rahlo ogreti zemlji hitro ukorenini in dobro razvija. - Kumare in bučke: lahko jih sejete v lončke ali neposredno na gredo, če vreme dopušča. - Fižol: nizki fižol lahko sejete že aprila, visokega pa nekoliko kasneje.

icon-expand Krompir potrebuje nekoliko toplejšo zemljo, zato je april zanj optimalen.

Sadike, ki jih presadite na prosto

Kot poroča Gardening Know How, je april pravi trenutek za presajanje sadik, ki ste jih vzgojili marca: - paradižnik (če ni več nevarnosti pozebe), - paprika, - zelišča, - cvetje, kot so ognjič, cinije in mačehe.

Priprava tal in nega v zgodnji pomladi

Pred sajenjem je ključna dobra priprava tal. House Beautiful poudarja, da dodajanje komposta izboljša strukturo tal, zadrževanje vlage in hranilno vrednost. Pomembno je tudi odstraniti plevel, zrahljati zemljo, preveriti vlago in po potrebi zaliti in zaščititi mlade rastline pred pozno pozebo s koprenami.

Preberi še Kdaj spomladi gnojiti trato?

Pomladni vrt kot temelj bogate sezone

Marec in april sta ključna meseca za začetek vrtnarske sezone. Če izberete prave vrtnine in upoštevate naravne pogoje, bo vaš pomladni vrt hitro zaživel. Zgodnje setve, premišljena priprava tal in pravilna izbira sadik vam omogočajo bogat pridelek skozi celotno sezono.