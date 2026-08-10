Kako prepoznati gosenice sovk?

Gosenice sovk so ličinke nočnih metuljev. Hranijo se predvsem z listi trav, zato so trate med njihovimi najljubšimi tarčami. Strokovnjaki britanskega Royal Horticultural Society (RHS) opozarjajo, da je pri težavah s trato vedno najprej pomembno ugotoviti pravi vzrok poškodb, saj jih lahko zlahka zamenjamo za posledice suše ali bolezni. Ko gre za gosenice sovk, je eden najbolj značilnih znakov hitro širjenje rjavih lis. Če trava še včeraj ni kazala posebnih težav, danes pa so vidni večji poškodovani deli, je smiselno preveriti, ali se pod travno rušo skrivajo ličinke. Po podatkih strokovnjakov Clemson Extension imajo razvite gosenice značilno obrnjeno črko Y na glavi in vzdolžne proge po telesu, kar močno olajša prepoznavanje.

icon-expand Poleti se lahko na lepo negovani trati skoraj čez noč pojavijo velike rjave zaplate. FOTO: Adobe Stock

Rjave lise niso vedno posledica suše

Iz izkušenj vrtnarjev je ena največjih napak, da poškodovano trato začnejo še intenzivneje zalivati. Če so krive gosenice, dodatna voda težave ne bo odpravila. Še več – škodljivci bodo medtem še naprej objedali travo. Strokovnjaki podjetja Gardena svetujejo, da ob nenadnih poškodbah trate najprej pregledate travno rušo in šele nato ukrepate z zalivanjem ali gnojenjem. Pravilna diagnoza je namreč ključna za uspešno obnovo trate.

Preprost preizkus, ki razkrije škodljivce

Obstaja zelo enostaven način, kako preveriti, ali so za poškodbe res odgovorne gosenice. V vedru zmešajte vodo z eno ali dvema žlicama sredstva za pomivanje posode in mešanico počasi zlijte na približno kvadratni meter poškodovane trate. Če so v travi gosenice sovk, bodo v nekaj minutah prilezle na površje. Takšen preizkus priporočajo strokovnjaki Clemson Extension, saj omogoča hitro preverjanje brez prekopavanja trate.

icon-expand Gosenice sovk so ličinke nočnih metuljev. FOTO: Adobe Stock

Naravni sovražniki lahko pomagajo

Če napad še ni obsežen, pogosto pomagajo že naravni plenilci. Po priporočilih nizozemskega podjetja Koppert, ki je eno vodilnih evropskih podjetij na področju biološkega varstva rastlin, imajo pomembno vlogo pri omejevanju številnih škodljivcev koristne žuželke, ptice in drugi naravni sovražniki. Zato ni smiselno takoj poseči po močnih insekticidih, saj lahko uničijo tudi organizme, ki na vrtu opravljajo koristno delo. Če pa je škoda velika in se poškodovane površine hitro širijo, je priporočljivo čim prej uporabiti sredstvo, ki je registrirano za zatiranje gosenic na tratah, pri tem pa vedno dosledno upoštevati navodila proizvajalca.

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Se lahko trata obnovi?

V večini primerov da. Kot poudarja Royal Horticultural Society, se zdrava trata ob ustrezni negi pogosto dobro obnovi, če koreninski sistem ni močno poškodovan. Pomembno je redno zalivanje glede na vremenske razmere, po potrebi dognojevanje in košnja na primerno višino, saj tako trava hitreje ponovno ozeleni. Če pa so gosenice uničile večje površine, bo morda potrebna tudi dosetev poškodovanih delov. Veliko vrtičkarjev ob prvih rjavih lisah pomisli na sušo, vendar se lahko za njimi skriva precej bolj požrešen krivec. Prav zato je vredno trato natančno pregledati že ob prvih znakih poškodb. Nekaj minut za preprost pregled ali preizkus z milnico lahko pomeni razliko med manjšo sanacijo in popolno obnovo zelenice.

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