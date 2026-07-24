Zakaj se paradižnik v vročem vremenu začne sušiti?

Paradižnik je rastlina, ki potrebuje veliko sonca, vendar ima svoje meje. Ko temperature več dni zapored narastejo zelo visoko, rastlina izgublja vodo hitreje, kot jo lahko črpa iz zemlje. Najprej se običajno pojavijo povešeni ali zviti listi. To ni vedno znak bolezni, ampak pogosto naravni odziv rastline na vročinski stres. Z zvijanjem listov paradižnik zmanjša površino, skozi katero izgublja vlago. Kot pojasnjujejo strokovnjaki z Univerze v Minnesoti, so med znaki vročinskega stresa pri rastlinah poleg venenja tudi zvijanje listov, ožgani robovi in upočasnjena rast. Pri paradižniku je težava še večja zato, ker ima plitve korenine, ki v vročih dneh hitro ostanejo brez dovolj razpoložljive vode.

icon-expand Paradižnik je rastlina, ki potrebuje veliko sonca, vendar ima svoje meje. FOTO: Shutterstock

Največja napaka: malo vode vsak dan

Mnogi vrtnarji v vročini naredijo isto napako – paradižnik vsak dan malo zalijejo. Čeprav se zdi logično, rastlini pogosto ne pomaga dovolj. Majhna količina vode ostane predvsem pri površini zemlje in hitro izhlapi. Boljši pristop je globoko zalivanje, pri katerem voda prodre do korenin. Po podatkih revije Southern Living potrebuje paradižnik v tleh praviloma enakomerno oskrbo z vodo, v vročem vremenu pa še več pozornosti, predvsem pri rastlinah v loncih, kjer se zemlja izsuši bistveno hitreje. Najboljši čas za zalivanje je zgodaj zjutraj. Takrat ima rastlina dovolj časa, da vodo vsrka, preden jo začne močno izhlapevanje zaradi vročine.

icon-expand Najboljši čas za zalivanje je zgodaj zjutraj. FOTO: Adobe Stock

Zastirka je skrivno orožje proti izsuševanju

Eden najbolj preprostih ukrepov za zaščito paradižnika je zastirka okoli rastline. Plast slame, posušene trave, listja ali druge organske zastirke pomaga ohranjati vlago v zemlji in preprečuje, da bi sonce neposredno segrevalo površino tal. Izkušeni vrtnarji pogosto pravijo, da je dobra zastirka kot "zaščitna odeja" za korenine. Ne preprečuje samo izsuševanja, ampak pomaga tudi pri bolj enakomerni temperaturi zemlje. Univerza New Hampshire v svojih vrtnarskih priporočilih poudarja, da organska zastirka okoli paradižnika pomaga zadrževati vlago, zmanjšuje rast plevela in ščiti plodove pred stikom z zemljo.

icon-expand Paradižnik zaščitite pred najmočnejšim popoldanskim soncem. FOTO: Adobe Stock

Paradižnik zaščitite pred najmočnejšim popoldanskim soncem

Čeprav paradižnik potrebuje veliko svetlobe, lahko ekstremna vročina povzroči težave. Najbolj kritične so običajno ure med opoldnevom in poznejšim popoldnevom. Pri dolgotrajnih vročinskih valovih lahko pomaga rahla senca, predvsem pri mladih rastlinah ali paradižniku v loncih. Uporabimo lahko senčno mrežo ali rastlino prestavimo na mesto, kjer je zaščitena pred najhujšim soncem. Martha Stewart je pri nasvetih za gojenje paradižnika v ekstremni vročini izpostavila, da lahko visoke temperature zmanjšajo nastavljanje plodov, zato je pomembno rastlino zaščititi pred največjim vročinskim stresom.

Ne zalivajte listov, ampak korenine

Pri vročem vremenu se pogosto pojavi skušnjava, da bi rastlino osvežili z zalivanjem po listih. Vendar to ni najboljša rešitev. Mokri listi v kombinaciji s toploto lahko povečajo možnost glivičnih težav, predvsem če se rastlina čez dan ne posuši dovolj hitro. Bolje je, da vodo usmerimo neposredno k zemlji okoli stebla. Tako dobi rastlina največ koristi, listje pa ostane suho.

icon-expand Ne zalivajte listov, ampak korenine. FOTO: Shutterstock

Kaj storiti, če se listi že sušijo?

Če paradižnik v vročini začne kazati znake izsuševanja, ni treba takoj obupati. Najprej preverite zemljo – površina je lahko suha, nekaj centimetrov globlje pa je lahko še dovolj vlage. Priporočljiv postopek: - rastlino zalijte počasi in temeljito; - dodajte plast zastirke; - odstranite močno poškodovane liste; - preverite, ali lonec ni premajhen; - nekaj dni ne pretiravajte z gnojili. Preveč gnojila v času velike vročine lahko rastlino dodatno obremeni, saj spodbuja novo rast v času, ko se rastlina že bori za preživetje.

icon-expand Paradižnik na balkonu ali terasi je v vročini še bolj občutljiv. FOTO: Shutterstock

Posebna pozornost velja paradižniku v loncih

Paradižnik na balkonu ali terasi je v vročini še bolj občutljiv. Lonci se segrejejo hitreje kot vrtna zemlja, korenine pa imajo manj prostora za iskanje vlage. Takšne rastline pogosto potrebujejo pogostejše zalivanje, vendar je še vedno pomembno, da voda prodre globoko. Kdor goji paradižnik v posodah, mora poleti skoraj vsak dan preveriti stanje zemlje. Najboljši pokazatelj ni koledar, ampak občutek vlažnosti zemlje. Paradižnik ni rastlina, ki bi v vročini potrebovala posebno skrivnost, ampak predvsem stabilne pogoje. Redno globoko zalivanje, dobra zastirka in zaščita pred najhujšim soncem naredijo največjo razliko. Vrtnarji, ki te tri stvari uredijo pravočasno, imajo tudi v najbolj vročih tednih več možnosti za zdrave rastline in bogat pridelek.

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