Sejanje trave poleti je mogoče, vendar ni vedno najboljša izbira

Kratek odgovor je: da, travo lahko posejete tudi poleti, vendar morate vedeti, da je to zahtevnejše kot spomladi ali jeseni. Semena trave za kalitev potrebujejo stalno vlago, toploto in dober stik z zemljo. Težava poletnih mesecev je predvsem hitro izsuševanje površine tal. Če se novo posejano seme samo za nekaj ur posuši, se lahko kalitev ustavi. Kot piše Southern Living, je poletna setev lahko uspešna predvsem pri toploljubnih vrstah trav, ki dobro prenašajo visoke temperature, medtem ko je za številne druge vrste bolj primeren hladnejši del leta.

Najboljši čas za novo trato je pogosto konec poletja

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Čeprav marsikdo pomisli, da je pomlad najboljši čas za novo trato, izkušeni vrtnarji pogosto priporočajo pozno poletje ali začetek jeseni. Takrat so tla še vedno dovolj topla za hitro kalitev, temperature zraka pa so običajno nižje, zato mlade travne bilke izgubijo manj vode. Po podatkih strokovnjakov je za številne vrste trate najboljši čas za setev pozno poletje oziroma zgodnja jesen, saj imajo mlade rastline takrat boljše pogoje za razvoj korenin in manj konkurence plevela.

icon-expand Sejanje trave poleti je mogoče, vendar ni vedno najboljša izbira. FOTO: Adobe Stock

Katero travo lahko sejete poleti?

Ni vsaka trava enako odporna na vročino. Pri poletni setvi je izbira vrste ključna. Boljše rezultate običajno dajejo toploljubne vrste, ki so prilagojene visokim temperaturam in aktivno rastejo v toplem obdobju. Mednje sodijo na primer: - trajna ljuljka (Lolium perenne), - travniška latovka (Poa pratensis), - rdeča bilnica (Festuca rubra), - visoka bilnica, - druge sorte, prilagojene sušnim razmeram. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, se toplotno odporne vrste trave praviloma bolje prilagodijo poletnim razmeram, medtem ko imajo nekatere hladnoljubne vrste največ težav prav v vročini.

icon-expand Ni vsaka trava enako odporna na vročino. FOTO: Adobe Stock

Največja napaka po setvi: premalo zalivanja

Pri poletni setvi trave ni dovolj, da površino zalijete enkrat na dan. Novo seme potrebuje stalno rahlo vlažno okolje, dokler ne vzklije. To pomeni: - večkrat dnevno rahlo zalivanje v prvih dneh, - preprečevanje izsušitve zgornje plasti zemlje, - postopno zmanjševanje pogostosti zalivanja, ko trava razvije korenine. Pomembno je tudi, da voda ne odteka po površini. Če je zemlja zbita, voda ne pride do semen, zato je priprava tal eden ključnih korakov.

Pred setvijo pripravite tla

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Lepa trata se ne začne s semenom, ampak s pripravljeno zemljo. Pred setvijo je priporočljivo: - odstraniti plevel, - zrahljati zgornjo plast zemlje, - odstraniti kamenje in ostanke rastlin, - izravnati površino, - po potrebi izboljšati kakovost zemlje. Strokovnjaki poudarjajo, da slaba priprava tal pogosto povzroči, da trata raste neenakomerno, tudi če je bilo uporabljeno kakovostno seme.

icon-expand Če je zemlja zbita, voda ne pride do semen. FOTO: Adobe Stock

Poleti ne sejajte trave tik pred vročinskim valom

Če vremenska napoved kaže več dni ekstremne vročine, je bolje počakati. Največja težava ni samo temperatura, ampak kombinacija: - močnega sonca, - suhe zemlje, - hitrega izhlapevanja, - pomanjkanja naravnih padavin. Če morate nujno obnoviti manjši poškodovan del trate, je bolje to narediti zvečer ali zgodaj zjutraj ter zagotoviti redno zalivanje. Če celotna trata ni uničena, ni vedno smiselno sejati vse površine na novo. Pogosto je dovolj: - prezračevanje zbite zemlje, - dodajanje tanke plasti kakovostne zemlje, - dosetev praznih mest, - redno zalivanje. Pri večjih obnovah pa je pogosto pametneje počakati na primernejše obdobje.

icon-expand Lepa zelena trata poleti ni nemogoča, vendar zahteva več pozornosti. FOTO: Dreamstime

Kako skrbeti za novo trato v prvih tednih?

Ko začne trava kaliti, je pomembno, da je ne obremenjujete. Prvih nekaj tednov: - ne hodite po novi trati, - ne kosite prezgodaj, - ne uporabljajte močnih gnojil, - spremljajte vlažnost zemlje. Mlada trava ima zelo občutljive korenine in potrebuje čas, da se utrdi. Lepa zelena trata poleti ni nemogoča, vendar zahteva več pozornosti kot v hladnejših mesecih. Če imate možnost izbire, je pozno poletje ali začetek jeseni pogosto boljša odločitev. Če pa morate travo posejati zdaj, lahko uspe – vendar le z dobro pripravo, pravo izbiro semena in doslednim zalivanjem.

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