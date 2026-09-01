Kaj sejemo septembra na zelenjavnem vrtu?

September je primeren za setev motovilca, špinače, zimske solate in rukole – torej predvsem listnatih vrtnin, namenjenih jesenski in zimski pridelavi. Za slovenske vrtove pa letos velja nekoliko več previdnosti. Ministrstvo za kmetijstvo je avgusta 2026 zaradi dolgotrajnega pomanjkanja padavin in nadpovprečno visokih temperatur opozorilo na izrazito pomanjkanje talne vlage. Če je zemlja suha in trda, s setvijo ne hitimo, ampak počakamo na primernejše razmere.

Motovilec lahko posejemo že zdaj

Motovilec je ena najbolj uporabnih vrtnin za jesenski vrt. Posejemo ga na gredice, ki so se sprostile po poletnih pridelkih, na primer po krompirju ali čebuli. Pri setvi je najpomembnejša vlaga. Semena morajo imeti dovolj vode, da lahko vzklijejo, zato je treba v sušnem vremenu gredo po setvi redno in nežno zalivati. Če so tla zelo suha, je bolje počakati na padavine oziroma setev opraviti, ko lahko zagotovimo ustrezno vlažnost.

icon-expand Motovilec je ena najbolj uporabnih vrtnin za jesenski vrt. FOTO: Shutterstock

Špinača in zimska solata za jesenski pridelek

Tudi špinača je dobra izbira za september. Kraljeva hortikulturna družba priporoča setev prezimnih sort na začetku septembra, pri čemer špinača najbolje uspeva v dobro odcednih tleh. Pri izbiri semena preverimo priporočeni čas setve na embalaži. Jeseni ne posegajmo po sortah, ki potrebujejo dolgo rastno dobo, saj jim lahko zmanjka časa, preden pridejo hladnejši dnevi. Zimska solata je prav tako uporabna za podaljšanje sezone. Pri njej je pomembno, da mlade rastline razvijejo dovolj močne korenine, preden nastopi močnejši mraz.

September je primeren za sajenje čebulnic

Če želimo spomladi barvit vrt, je september eden od mesecev, ko je vredno razmišljati vnaprej. Začne se sajenje spomladi cvetočih čebulnic, kot so narcise, krokusi in tulipani. Kraljeva hortikulturna družba svetuje, da čebulnice posadimo, ko so na voljo, pri čemer je pri nekaterih vrstah pomembno, da jim omogočimo dovolj časa za ukoreninjenje pred zimo. Izberemo zdrave in čvrste čebulice ter jim namenimo mesto, kjer voda ne zastaja. Premokra tla so lahko za čebulnice večja težava kot zimski mraz.

icon-expand September je primeren za sajenje čebulnic. FOTO: Adobe Stock

Na praznih gredah ne pustite gole zemlje

Ko odstranimo poletno zelenjavo, se odločimo, kaj bomo z izpraznjeno gredo. Če je ne bomo takoj ponovno zasadili, jo lahko zaščitimo z organsko zastirko ali posejemo primerne rastline za zeleno gnojenje. Pri tem ima pomembno vlogo tudi kolobar. Ministrstvo za kmetijstvo pri pravilih integrirane pridelave zelenjave poudarja pomen menjavanja rastlinskih družin in uporabo zelenega podora pri nekaterih posevkih. Tudi na majhnem vrtu zato ni dobro, da iz leta v leto na isto mesto sadimo enake vrtnine. Z menjavanjem posevkov lahko zmanjšamo težave z nekaterimi boleznimi in škodljivci ter bolje izkoristimo hranila v tleh.

September je čas za pripravo zemlje

Po poletni sezoni preglejmo gredice. Odstranimo bolne rastline in ostanke, ki bi lahko predstavljali vir okužb, zdrave rastlinske ostanke pa lahko uporabimo pri kompostiranju. Če je zemlja zbita, jo po potrebi zrahljamo. Pri tem ni nujno, da celoten vrt globoko prekopljemo. Pomembneje je, da tla pripravimo glede na njihov tip in rastline, ki jih bomo na njih gojili. V letošnjih suhih razmerah je še posebej pomembno, da z obdelavo presuhe zemlje ne pretiravamo. Ministrstvo za kmetijstvo je namreč opozorilo, da so bili pogoji za pripravo tal, setev in vznik zaradi pomanjkanja talne vlage neugodni.

icon-expand September je čas za pripravo zemlje. FOTO: Adobe Stock

Slovenija ima zelo različne razmere za vrtnarjenje

September ni povsod enak – vrtičkar na Primorskem določena opravila lahko opravi nekoliko pozneje, medtem ko mora biti v višjih in hladnejših legah bolj pozoren na prihajajoče nizke temperature. Tudi trenutne razmere so pomembnejše od koledarja. Če je september vroč in suh, mlade posevke zalivamo, če je zemlja primerna za obdelavo, pa lahko nadaljujemo s setvijo.

Ne porežite še vsega cvetja

Na okrasnem vrtu septembra še ni treba vsega pospraviti. Številne rastline še cvetijo, nekatere pa bodo vrt krasile vse do prvih močnejših ohladitev. Pri trajnicah lahko del suhih stebel in semenskih glavic pustimo čez zimo. Poleg tega, da so zanimiv okras, lahko nudijo zavetje in vir hrane vrtnim živalim. Kraljeva hortikulturna družba zato priporoča, da jeseni ne režemo vsega po vrsti. Če rastlina še tvori cvetove, lahko odstranjujemo odcvetele dele in tako podaljšamo cvetenje. September je torej mesec prehoda: poletni vrt še daje pridelek, hkrati pa že pripravljamo temelje za jesen in naslednjo pomlad. Posejte motovilec in druge primerne jesenske vrtnine, posadite prve čebulnice ter poskrbite, da prazne grede ne bodo ostale nezaščitene. Pri vsem tem pa upoštevajte predvsem dejansko stanje zemlje, vreme in lego vrta.

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