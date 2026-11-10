Kje se vrtni škodljivci skrivajo pozimi?

Mnogi vrtnarji menijo, da nizke temperature same poskrbijo za zmanjšanje števila škodljivcev. Toda številne žuželke in drugi organizmi so se prilagodili preživetju v hladnem delu leta. Nekateri prezimujejo kot odrasle žuželke, drugi kot ličinke, bube ali jajčeca. Strokovnjaki z Univerze v Kaliforniji v okviru programa za celostno obvladovanje škodljivcev opozarjajo, da lahko prezimovalna mesta predstavljajo odpadlo sadje, okužene veje, staro listje in rastlinski ostanki. Prav zato je zimsko vzdrževanje vrta pomembno za zmanjšanje težav v naslednji rastni sezoni. Toda pozor: to ne pomeni, da morate z vrta odstraniti prav vse naravne materiale. Nekateri so pomembno zavetje tudi za koristne žuželke, ki pomagajo ohranjati naravno ravnovesje.

Preberi še Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade

1. Odpadlo listje je lahko skrivališče za polže, ličinke in druge škodljivce

Listje, ki se jeseni nabere pod drevesi, ob grmovnicah in na gredicah, je eno najpogostejših zimskih zatočišč različnih organizmov. Pod njim se zadržujejo polži, ličinke in številne žuželke, ki iščejo zaščito pred mrazom. Težava nastane predvsem takrat, ko se na enem mestu nabere velika količina vlažnega in razpadajočega rastlinskega materiala. Takšno okolje lahko ustreza tudi škodljivcem, ki bodo ob otoplitvi ponovno postali dejavni. Britansko Kraljevo hortikulturno društvo (Royal Horticultural Society) opozarja, da lahko odstranjevanje listja v zimskem obdobju razkrije jajčeca polžev in polžjih lazarjev, ki jih nato lažje najdejo ptice. Kako ukrepati? - Z zelenjavnih gred odstranite ostanke rastlin, ki so jih napadli škodljivci. - Listje z okuženih sadnih dreves odstranite in ga ne puščajte pod krošnjami. - Zdravo listje lahko uporabite kot zastirko ali ga pustite na izbranem delu vrta. - Ne čistite vseh cvetličnih gred do gole zemlje, saj s tem odstranite tudi zavetje koristnim žuželkam.

icon-expand Odpadlo listje je lahko skrivališče za polže, ličinke in druge škodljivce. FOTO: Shutterstock

Preberi še Kako smiselno je grabljenje listja v jesenskem času?

2. V votlih steblih rastlin prezimujejo koristne in škodljive žuželke

Posušena stebla trajnic so pogosto videti kot nekaj, kar bi morali pred zimo čim prej odstraniti. Toda v njih se lahko skrivajo različne žuželke, med njimi tudi vrste, ki so za vrt koristne. V votlih steblih nekatere samotarske čebele najdejo prostor za prezimovanje ali razvoj potomcev. Hkrati pa lahko rastlinski ostanki gostijo tudi nekatere škodljivce in povzročitelje bolezni. Zato ni smiselno vseh rastlin jeseni porezati do tal. Bolje je, da najprej pregledate njihovo stanje in odstranite predvsem obolele ali močno napadene dele. Pri zdravih trajnicah lahko obrezovanje prestavite na pomlad. Tako boste ohranili nekaj naravnega zavetja za koristne organizme, ki bodo prihodnje leto pomagali tudi pri omejevanju škodljivcev.

Preberi še Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima

3. Pod debelo plastjo zastirke se skrivajo polži in druge živali

Zastirka ima na vrtu številne prednosti. Pomaga ohranjati vlago v zemlji, zmanjšuje rast plevela in varuje korenine pred temperaturnimi nihanji. Toda če je je preveč ali je naložena neposredno ob stebla rastlin, lahko ustvari ugodne razmere tudi za neželene obiskovalce. Pod vlažno plastjo zastirke se lahko skrivajo polži, polžji lazarji, ličinke in drugi organizmi. Debelejša plast organskega materiala lahko zagotavlja tudi zavetje voluharjem in drugim glodavcem. Kaj lahko naredite? - Ne nasipajte zastirke neposredno ob debla dreves in grmovnic. - Odstranite stare, razmočene in močno razkrajajoče se plasti, če v njih opazite škodljivce. - Zastirko občasno preglejte in preverite, kaj se skriva pod njo. - Ne dodajajte nove plasti, dokler ne preverite stanja obstoječe. Zastirka naj bo pomoč rastlinam, ne pa nenadzorovano skrivališče za škodljivce.

icon-expand Pod debelo plastjo zastirke se skrivajo polži in druge živali. FOTO: Adobe Stock

Preberi še Ste na vrtu opazili te kroglice? Strokovnjaki opozarjajo: ukrepajte takoj

4. V zemlji prezimujejo ličinke, ki bodo spomladi napadle korenine

Nekateri škodljivci se pred zimo umaknejo globlje v zemljo, kjer so bolje zaščiteni pred nizkimi temperaturami. Med njimi so tudi ličinke različnih hroščev in metuljev, ki lahko spomladi povzročijo precej škode. Posebej neprijetne so ličinke, ki se prehranjujejo s koreninami rastlin. Vrtnarji njihove prisotnosti pogosto ne opazijo takoj. Rastline začnejo slabše uspevati, venejo ali se nenadoma posušijo, čeprav jih redno zalivamo. Na problematičnih gredah je zato smiselno občasno pregledati zgornjo plast zemlje in preveriti, ali so v njej ličinke. Pri tem ne pretiravajte z obračanjem celotnega vrta. Prekopavanje lahko poškoduje tudi koristne organizme, ki prezimujejo v zemlji. Ukrepajte predvsem tam, kjer ste v prejšnji sezoni že imeli težave s škodljivci.

Preberi še Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?

5. Pod kamni, deskami in opeko imajo škodljivci idealno zavetje

Stare deske, opeke, kamni in drugi predmeti, ki ležijo neposredno na zemlji, ustvarjajo hladna in vlažna skrivališča. Pod njimi lahko prezimujejo polži, pajki, žuželke in različni drugi drobni organizmi. Če imate na vrtu kupe starega gradbenega materiala, odložene lonce ali neuporabljene deske, jih pred pomladjo preglejte. Posebno pozornost namenite prostoru ob zelenjavnem vrtu in kompostniku, kjer se lahko nabere veliko vlažnega rastlinskega materiala. Odstranite predmete, ki jih ne potrebujete, in ne puščajte nepotrebne embalaže ter odpadnega lesa neposredno na gredah. Če želite na vrtu ohraniti nekaj naravnih skrivališč za koristne živali, jih uredite na namenskem mestu, stran od najbolj občutljivih rastlin.

6. Plevel in stari rastlinski ostanki so lahko vir novih težav

Plevel ni težava samo zaradi tekmovanja z vrtnimi rastlinami za vodo in hranila. Nekatere vrste so tudi gostiteljice škodljivcev, ki lahko pozneje preidejo na zelenjavo in okrasne rastline. Na plevelu se lahko zadržujejo listne uši, resarji, stenice in drugi škodljivci. Če ga pustimo na gredah do začetka nove rastne sezone, jim lahko zagotovimo dodatno hrano in zavetje. Univerza v Kaliforniji v svojem strokovnem gradivu o zmanjševanju prezimovalnih mest škodljivcev posebej opozarja na povezavo med plevelom, rastlinskimi ostanki in poznejšimi napadi na gojene rastline. Zato pred novo sezono: - Odstranite plevel z zelenjavnih gred. - Odstranite odmrle in obolele rastline. - Poberite ostanke zelenjave, ki so ostali po spravilu pridelka. - Očistite opore, količke in drugo vrtno opremo. - Pred ponovno uporabo preverite sadike in zemljo v loncih. Tako zmanjšate možnosti, da bi škodljivce skupaj z rastlinskimi ostanki prenesli na nove grede.

icon-expand Plevel in stari rastlinski ostanki so lahko vir novih težav. FOTO: Shutterstock

7. Tudi kompostnik je lahko skrivališče škodljivcev

Kompostnik je koristen del vrta, vendar lahko ob nepravilnem vzdrževanju postane tudi prostor, kjer se ohranijo nekateri škodljivci in njihova jajčeca. Posebno pozornost namenite rastlinam, ki so bile močno napadene ali obolele. Če jih brez premisleka odložite na navaden kompostni kup, obstaja možnost, da se škodljivci ali povzročitelji bolezni ohranijo in se pozneje skupaj s kompostom vrnejo na vrt. Pomembna je predvsem temperatura kompostiranja. Pri pravilno vodenem vročem kompostiranju se temperatura dovolj dvigne, da uniči številne škodljivce in njihove razvojne oblike. V običajnem, hladnem kompostnem kupu pa takšnega učinka ne moremo zagotoviti. Zato močno okuženih rastlin ne dodajajte v kompost, če nimate ustreznih pogojev za njihovo varno razgradnjo. Upoštevajte lokalna navodila za odstranjevanje rastlinskih odpadkov.

Preberi še 7 pravil zimskega kompostiranja

Kako preprečiti, da bi škodljivci spomladi znova napadli vrt?

Popolnoma preprečiti prezimovanje vseh škodljivcev ni mogoče, lahko pa precej zmanjšate njihovo število in omejite škodo. Najpomembnejši ukrepi so: - Redno pregledujte sadno drevje in odstranite posušene plodove, ki ostanejo na vejah. - Z dreves odstranite odmrle in obolele veje. - Ne puščajte okuženih rastlinskih ostankov na zelenjavnih gredah. - Redno odstranjujte plevel. - Preverjajte zastirko in vlažne kotičke vrta. - Skrbite za čisto vrtno orodje in opremo. - Spodbujajte naravne sovražnike škodljivcev, kot so ptice, žabe, krastače in ježi. Pri tem je pomembno, da ne posegamo po škropivih zgolj preventivno. Morebitno zimsko škropljenje sadnega drevja mora biti prilagojeno dejansko prisotnemu škodljivcu, vrsti drevesa in ustreznemu času uporabe. Vedno upoštevajte navodila za izbrano sredstvo. Tudi povsem pospravljen vrt ni nujno zdrav vrt. Del listja in suhih stebel lahko ostane na izbranih mestih, saj s tem ohranimo zavetje za koristne žuželke. Cilj ni odstraniti vsega življenja z vrta, temveč preprečiti, da bi se škodljivci nemoteno razmnoževali in spomladi povzročali škodo.

Preberi še Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze