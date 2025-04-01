Pridelovanje solate v zgodnji sezoni v prvi vrsti vključuje izbiro primernih sort, odpornih na mraz, ki je v tem času lahko še vedno precej oster. Za spomladansko sajenje zato izbiramo hitro rastoče sorte, uspešnost pridelave pa je odvisna tudi od metod gojenja in izbire ustreznega časa setve. Ustrezen čas setve zgodnjih spomladanskih solat je odvisen od tipa podnebja. V večini predelov pri nas solato na prostem gojimo od februarja do decembra. Od oktobra do začetka marca lahko primerno okolje za rast solatnic ustvarimo tudi v toplih gredah. Ko se zemlja ogreje nad 5 stopinj Celzija, lahko na prosto posadimo prve sadike.

Solato berivko na prosto posadimo, ko se zemlja ogreje nekaj stopinj nad ničlo.

Če so tla še zamrznjena, raje počakamo še nekaj dni. Ker je lahko vreme v spomladanskih mesecih še precej nepredvidljivo, sadike po presajanju na vrt zaščitimo z vrtno kopreno, ki bo pomagala tla ohranjati vlažna in topla. Čeprav sadike lahko prenesejo nekoliko hladnejša tla, kalitev v takšnih pogojih ni možna, zato je priporočljiva vzgoja le-teh v notranjih prostorih.

Vrste in sorte solatnic Obstaja več različnih sort solat. Kar zadeva hitrost rasti, listnate solate obrodijo najhitreje od dneva sajenja. Listnate solate imajo tudi to prednost, da lahko pobiramo posamezne liste, medtem ko čakamo, da glave dosežejo polno velikost. Listnate ali tako imenovane rozetaste sorte za polno dozoritev potrebujejo 45 do 60 dni od neposredne setve in 30 do 45 dni od presajanja. Za primerjavo, večina glavnatih solat, kot denimo romanska, pa potrebuje celo do 80 dni od sajenja ali 60 do 70 dni od spomladanskega presajanja. Za zelo zgodnjo spomladansko setev so zato bolj primerne listnate solate, med katere spadajo berivke in rezivke, poimenovane glede na način nabiranja. Mlade liste lahko režemo že 21 dni po sajenju, razen od novembra do sredine februarja, ko je zaradi manj ugodnih zunanjih razmer rast upočasnjena.

Prednost listnatih solat je hitra rast in nabiranje skozi več mesecev.

Solata berivka Berivka je ime dobila po načinu nabiranja – ker za razliko od glavnatih sort njene liste trgamo ali bolje rečeno nabiramo. Je pokončna solata živozelenih listov, na katerih je mogoče opaziti poudarjeno listno žilo. Raste bolj na široko, listi običajno niso trdno sklenjeni. Prednost listnatih solat je, da jih lahko nabiramo tudi več mesecev Pomembno je, da sorte solate vedno izberemo glede na razmere – torej na letni čas, v katerem bomo solato sadili in glede na podnebje. Čas za glavnate solate pride na vrsto kasneje, ko se zemlja in ozračje že nekoliko ogrejeta, zgodaj spomladi pa je priporočljivo izbrati berivke, ki jih trgamo že takoj, ko ustvarijo nekaj listov in tako ni treba čakati, da glava doseže svojo polno velikost. Tako bomo imeli praktično celo spomlad na voljo svežo solato, ki jo lahko nabiramo po potrebi, namesto da bi vsa solata obrodila naenkrat in nato prehitro ušla v cvet, ker je nismo uspeli pravočasno pobrati. Izberite sorte berivke, kot so Gentilina, Lollo bionda, Ameriška rjavka, Piro in Hrastov list.