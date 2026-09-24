Zakaj špinača ne kali?

Špinača najbolje kali v hladnejših razmerah. Zato se svetuje setev v zmernem vremenu, predvsem proti koncu poletja in v začetku jeseni. Če je pozno poleti še zelo vroče, je s setvijo bolje počakati. Za rast špinači najbolje ustrezajo zmerne temperature okoli 15 do 20 stopinj Celzija, zelo vroče in suhe razmere pa ji ne koristijo.

Zemlja mora biti vlažna, vendar ne mokra

Eden najpogostejših razlogov za neuspešno kalitev je neenakomerna vlaga. Garden Organic navaja, da špinača običajno vzklije v približno 10 do 20 dneh, pri tem pa potrebuje dovolj vlage. Če se zemlja po setvi izsuši, lahko seme težko nadaljuje kalitev. Po drugi strani pa špinača ne mara zastajanja vode – priporočajo se rodovitna tla, ki dobro zadržujejo vlago, vendar so hkrati dobro odcedna.

icon-expand Semen ne zakopljite pregloboko. FOTO: Adobe Stock

Tudi globina setve je pomembna

Semena ne zakopljite pregloboko. Royal Horticultural Society priporoča setev v približno 2,5 centimetra globoke brazde, medtem ko Garden Organic navaja približno en centimeter. Razlika je odvisna tudi od razmer in načina setve, zato je pri konkretni sorti najbolje upoštevati navodila na vrečici semena.

Kaj narediti, če nič ne vzklije?

Če po pričakovanem času ni nobenega poganjka, najprej preverite vlago v zemlji in temperaturo. Nato preverite globino setve in starost semena. Če sumite, da je težava v semenu, lahko na drugem delu gredice posejete manjšo količino svežega semena. Tako boste hitro ugotovili, ali so bile težava razmere ali sama semena. Pri naslednji setvi poskrbite za rahla in rodovitna tla, enakomerno vlago ter primeren termin. Royal Horticultural Society priporoča tudi nekaj sence v toplejšem vremenu, saj tako tla in rastline ostanejo hladnejše. Če špinača po setvi ne vzklije, to še ni razlog za obup. Najprej preverite tri stvari: temperaturo, vlago in globino setve. Pogosto je prav ena od njih razlog, da na gredici še vedno ni niti enega zelenega poganjka.

icon-expand Če špinača po setvi ne vzklije, to še ni razlog za obup. FOTO: Adobe Stock

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