Poleti, ko kumare intenzivno rastejo, cvetijo in oblikujejo plodove, potrebujejo več hranil kot v začetku sezone. Poleg rednega zalivanja jim lahko po mnenju številnih vrtnarjev koristijo tudi doma pripravljene organske gnojilne mešanice. Ena bolj nenavadnih rešitev vključuje sestavino, ki jo ima skoraj vsak doma – star kruh. Namesto da bi ostanke kruha zavrgli, jih lahko uporabite za pripravo fermentiranega pripravka, ki ga nekateri vrtičkarji uporabljajo kot dopolnilno prehrano za kumare. Ideja temelji na fermentaciji, pri kateri nastajajo mikroorganizmi, ki lahko prispevajo k živahnejšemu dogajanju v tleh.

Kako pripraviti pripravek iz starega kruha?

Priprava je precej preprosta. Približno tretjino vedra napolnite s kosi starega kruha ali krušnimi skorjami. Uporabite lahko bel, polbel ali ržen kruh, pomembno pa je, da na njem ni plesni ali znakov gnitja. Kruh prelijte z mlačno vodo in ga obtežite s krožnikom ali drugim predmetom, da ostane ves čas potopljen. Nato vedro postavite na toplo mesto za dva do tri dni. Posode ne zapirajte nepredušno, saj med fermentacijo nastajajo plini. Ko tekočina postane motna in dobi rahlo kiselkast vonj, je pripravek nared za uporabo. Takrat ga precedite in razredčite z vodo v razmerju od 1 : 5 do 1 : 10, odvisno od intenzivnosti fermentacije.

icon-expand Iz starega kruha lahko pripravite preprost fermentiran pripravek, ki ga nekateri vrtnarji uporabljajo kot dopolnilno gnojilo za kumare. FOTO: Shutterstock

Kako ga uporabiti na vrtu?

Pripravek uporabite šele po zalivanju ali po dežju, ko so tla že dobro navlažena. Pod vsako rastlino zlijte približno pol litra razredčene mešanice. Tako bodo korenine lažje sprejele hranila, hkrati pa ne bodo dodatno obremenjene. Postopek lahko ponovite vsakih 10 do 14 dni skozi obdobje intenzivne rasti in plodenja. Na Dominvrt.si smo se lotili tudi vprašanja, kdaj pobirati pridelke z vrta:

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Tudi pri naravnih pripravkih velja previdnost

icon-expand Kumare v času cvetenja in nastajanja plodov porabijo največ hranil. FOTO: Shutterstock

Čeprav gre za domač pripravek, z njegovo uporabo ni priporočljivo pretiravati. Prepogosta uporaba lahko poveča kislost tal in privabi drobne mušice. Takšna mešanica prav tako ne more nadomestiti vseh drugih ukrepov za uspešno pridelavo kumar, kot so redno zalivanje, ustrezno zračenje rastlinjaka in dodajanje drugih hranil, predvsem kalija. Pri kumarah so najboljši rezultati običajno doseženi s kombinacijo redne oskrbe, kakovostnih tal in enakomerne vlage. Domači pripravki iz kuhinjskih ostankov pa so lahko zanimiva dopolnitev vrtnarskemu arsenalu in hkrati način, kako zmanjšati količino odpadkov v gospodinjstvu.

icon-expand Redna oskrba in primerna prehrana rastlin pomembno vplivata na količino in kakovost pridelka. FOTO: Shutterstock

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