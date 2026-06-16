Gojenje solate poleti: ključ do uspeha je zaščita pred vročino

Visoke temperature pogosto povzročijo, da solata začne prehitro cveteti oziroma tvori semena. Takrat listi postanejo trši in grenkejši, pridelek pa izgubi svojo kakovost. Vrtnarski strokovnjaki zato priporočajo, da solato v najbolj vročem delu leta sadimo na mesta, kjer je deležna jutranjega sonca, popoldne pa jo ščiti senca. Takšna lega pomaga zmanjšati temperaturni stres in podaljša obdobje rasti.

Izbira pravih sort je odločilnega pomena

Kot navajajo na Gardening Channel, vse sorte solate niso enako odporne na vročino. Za poletno pridelavo so primernejše sorte, ki počasneje prehajajo v cvetenje in bolje prenašajo višje temperature. Posebej priljubljene so različne listnate sorte, saj omogočajo postopno obiranje listov skozi celotno sezono. Vrtnarji lahko tako sproti pobirajo zunanje liste, medtem ko rastlina še naprej raste in tvori nove.

icon-expand Posebej priljubljene so različne listnate sorte. FOTO: Adobe Stock

Redno zalivanje in zastirka pomagata ohranjati vlago

Poletna vročina povzroča hitro izhlapevanje vode iz tal, zato je namakanje eden najpomembnejših dejavnikov za uspešno gojenje. Kot pišejo na spletni strani Garden Betty, solata najbolje uspeva v enakomerno vlažni zemlji. Priporočljivo je zalivanje v zgodnjih jutranjih urah, ko je izhlapevanje najmanjše. Dodatno zaščito predstavlja zastirka iz slame, pokošene trave ali drugih organskih materialov, ki pomaga ohranjati vlago in preprečuje pregrevanje tal.

Senčenje lahko podaljša sezono obiranja

V obdobjih dolgotrajnih vročinskih valov lahko veliko razliko naredi tudi uporaba senčilnih mrež. Takšna zaščita zmanjša neposredno izpostavljenost soncu in pomaga ohraniti nižjo temperaturo okoli rastlin. Dobra rešitev je tudi sajenje solate ob višjih vrtninah, kot so fižol, paradižnik ali sončnice. Te ustvarjajo naravno senco in pripomorejo k ugodnejšim rastnim razmeram.

icon-expand Priporočljivo je zalivanje v zgodnjih jutranjih urah. FOTO: Adobe Stock

Za neprekinjen pridelek je pomembna postopna setev

Izkušeni vrtnarji svetujejo, da se semena ne posejejo naenkrat. Namesto tega je bolje sejati manjše količine vsakih nekaj tednov. Na ta način je vedno na voljo nov pridelek, tudi če starejše rastline zaradi vročine začnejo izgubljati kakovost. Poletna pridelava solate sicer zahteva nekoliko več pozornosti kot spomladi, vendar se trud pogosto obrestuje. Z izbiro odpornih sort, rednim zalivanjem, senčenjem in postopnim obiranjem lahko sveži listi ostanejo na vrtu tudi v najbolj vročih mesecih leta. Tako bodo domače solate na voljo še dolgo po tem, ko bi večina rastlin v običajnih razmerah že zaključila svojo rast.

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