Kaj je test lubja in pri katerih rastlinah deluje?

Test lubja oziroma "scratch test" je preprosta metoda, s katero vrtnarji preverijo, ali je rastlina še živa. Najbolj učinkovit je pri olesenelih rastlinah, saj imajo pod zunanjo plastjo lubja jasno vidno živo tkivo. Metodo najpogosteje uporabljajo pri: - drevesih, - sadnem drevju, - grmovnicah, - vrtnicah, - hortenzijah, - sivki, - rožmarinu, - oleandrih, - oljkah, - trtah, - citrusih v loncih.

icon-expand Na tanki vejici ali steblu nežno odstranite majhen del zunanje plasti lubja. FOTO: Adobe Stock

Pri večini klasičnih sobnih lončnic, kot so monstera, orhideja ali spatifil, test ni najbolj primeren, ker nimajo pravega lubja. Tam stanje rastline običajno preverjajo s pregledom korenin, prožnosti stebla in novih poganjkov. Številne rastline po hladni zimi dolgo mirujejo, zato pogosto delujejo uničene, čeprav so še vedno žive.

Kako pravilno izvedete 10-sekundni test lubja?

Postopek je zelo preprost in ne zahteva posebnega orodja. Po priporočilih strokovnjakov zadostuje že noht, lahko pa uporabite tudi čist vrtni nož. Na tanki vejici ali steblu nežno odstranite majhen del zunanje plasti lubja. Pomembno je, da ne zarežete pregloboko. Pod površino se nahaja tanka plast tkiva, imenovana kambij. Če je plast pod lubjem: - zelena in rahlo vlažna, je rastlina živa, - rjava, suha ali krhka, je ta del rastline odmrl. Zelena notranjost pomeni, da rastlina še vedno prenaša vodo in hranila, zato ima dobre možnosti za okrevanje.

Zakaj rastline po zimi ali po suši pogosto delujejo mrtve?

icon-expand Mraz, veter in temperaturna nihanja lahko poškodujejo zunanje dele rastline. FOTO: Adobe Stock

Mraz, veter in temperaturna nihanja lahko poškodujejo zunanje dele rastline. Številne rastline tako spomladi dolgo ostanejo brez listov, saj energijo usmerjajo v obnovo korenin in notranjih tkiv. To je posebej pogosto pri hortenzijah, vrtnicah, figah, sivki in sadnem drevju. Zunanji poganjki lahko odmrejo, medtem ko je spodnji del rastline še vedno živ. Podobno se lahko zgodi tudi med dolgotrajno sušo. Rastline zaradi pomanjkanja vode pogosto ovenijo, izgubijo liste ali dobijo suhe poganjke, zato delujejo povsem uničene. V resnici pa lahko koreninski sistem ostane živ in se ob rednem zalivanju ter nižjih temperaturah ponovno obnovi. Prav zato vrtnarski strokovnjaki svetujejo, da rastlin ne odstranjujemo prehitro.

Preberi še Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar

Kaj pomeni, če je del rastline rjav?

Ena sama suha veja še ne pomeni, da je propadla cela rastlina. Strokovnjaki iz House Beautiful priporočajo, da test izvedete na več različnih mestih. Pogosto so zgornji deli poškodovani zaradi mraza, spodnji del stebla ali glavne veje pa ostanejo zdravi. Če na katerem delu opazite zeleno tkivo, rastlino obrežite do zdravega dela in ji omogočite čas za obnovo. Vrtnarka Anna Ohler je za Homes and Gardens poudarila, da številne rastline po hladni zimi potrebujejo več tednov, preden začnejo ponovno odganjati.

Preberi še Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek

Kdaj rastlina najverjetneje ne bo več okrevala?

Če je pod lubjem povsod vidna rjava in suha notranjost, veje pa se hitro lomijo in niso več prožne, je možnost za obnovo zelo majhna. Po podatkih organizacije Royal Horticultural Society so dodatni znaki propadanja tudi gnile korenine, temna notranjost stebla pri tleh in popolnoma izsušeni poganjki. Kljub temu strokovnjaki priporočajo nekaj potrpežljivosti, saj se nekatere rastline po hudih zimah prebudijo precej pozno. Preprost test lubja lahko tako prepreči, da bi po nepotrebnem zavrgli rastlino, ki bi si ob toplejšem vremenu še povsem opomogla.

Preberi še Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili