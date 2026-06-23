Vročinski stres na vrtu: zakaj rastline trpijo

V času visokih temperatur rastline izgubljajo vodo hitreje, kot jo lahko vsrkajo. Kot navajajo vrtnarski strokovnjaki, vročina povzroča tako imenovani vročinski stres, ko rastline začnejo veneti, tudi če je zemlja delno vlažna. Težava ni samo v pomanjkanju vode, temveč v tem, da: - voda prehitro izhlapi iz tal, - korenine ne dobijo dovolj vlage, - listi so izpostavljeni stresu in sončnim ožigom.

icon-expand Najboljši čas za zalivanje: zgodnje jutro. FOTO: Shutterstock

Najboljši čas za zalivanje: zgodnje jutro

Kot poročajo strokovnjaki iz Gardeners' World in The Spruce, je najboljši čas za zalivanje med 5. in 9. uro zjutraj. Razlogi so jasni: - zemlja je še hladna in bolje vpija vodo, - izhlapevanje je minimalno, - rastline imajo vodo na voljo čez celoten vroč dan, - listi se hitro posušijo, kar zmanjša tveganje za bolezni. Zalivanje zjutraj pomeni, da rastlina vstopi v vročino "pripravljena", z napolnjenimi zalogami vode.

Zakaj večerno zalivanje ni vedno najboljša rešitev

Čeprav se mnogim zdi večer logična izbira, strokovnjaki opozarjajo na pomembno težavo. Kot piše Homes & Gardens, večerno zalivanje lahko pusti liste in zemljo vlažne čez noč, kar ustvarja idealne pogoje za: - glivične bolezni, - plesni, - gnitje rastlin.

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Kdaj je večer še sprejemljiv

Večerno zalivanje ni napačno v vseh primerih. Kot navajajo strokovni vrtnarski viri, je lahko sprejemljivo, če: - zalivamo samo pri koreninah (ne po listih), - uporabimo kapljično namakanje, - so temperature izjemno visoke in jutranje zalivanje ni možno.

Zakaj je opoldansko zalivanje najslabša izbira

Sredi dneva je zalivanje najmanj učinkovito. Kot poročajo vrtnarski strokovnjaki, lahko v najbolj vročem delu dneva izgubite tudi do polovico vode zaradi izhlapevanja. Poleg tega: - voda ne doseže korenin, - lahko pride do toplotnega šoka pri rastlinah, - učinek zalivanja je minimalen.

icon-expand Sredi dneva je zalivanje najmanj učinkovito. FOTO: Adobe Stock

Kako zalivati pametno v vročinskih valovih

Strokovnjaki iz LawnStarter in RHS poudarjajo, da je bolje: - zalivati redkeje, ampak temeljito in globoko. To spodbuja korenine, da rastejo globlje, kjer je zemlja bolj vlažna.

Mulčenje kot zaščita pred sušo

Zastirka (slama, lubje, pokošena trava) pomaga: - zadrževati vlago, - hladiti tla, - zmanjšati izhlapevanje.

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Posebna pozornost: lončnice in dvignjene grede

Kot poročajo vrtnarski viri, se lončnice v poletni vročini izsušijo bistveno hitreje kot vrtne gredice. Včasih potrebujejo: - zalivanje zjutraj, - in še en dodaten manjši odmerek zvečer.

Vrt v času podnebnih ekstremov

Zaradi vse pogostejših vročinskih valov postaja pravilno zalivanje ključni del sodobnega vrtnarjenja. Kot navajajo strokovnjaki, se vedno bolj uveljavljajo: - kapljični sistemi, - zbiranje deževnice, - izbira bolj odpornih rastlin. Pravilna rutina zalivanja ne pomeni le lepšega vrta, temveč tudi manjšo porabo vode in bolj zdrave rastline skozi celotno poletje.

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