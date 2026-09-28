Jesen je najpomembnejše obdobje za obnovo trate. Medtem ko mnogi največ pozornosti posvečajo spomladanski negi, strokovnjaki pri BBC Gardeners' World, The Spruce in Better Homes & Gardens opozarjajo, da prav jesenska opravila odločajo o tem, kako gosta in zelena bo trata prihodnje leto.

Zakaj je jesen najboljši čas za nego trate?

Po poletni vročini, suši in obremenitvah ima trava idealne pogoje za okrevanje. Tla so še vedno topla, zraka pa ni več tako vročega, zato trava energijo usmerja predvsem v razvoj korenin. Močan koreninski sistem pomeni gostejšo in bolj odporno trato spomladi. Redno odstranjujte odpadlo listje Plast mokrega listja lahko zaduši travo, ji odvzame svetlobo in poveča tveganje za glivične bolezni. Jeseni zato listje redno grabite ali ga odstranite s kosilnico z zbiralnikom. Nasvet: Če listje na trati ostane dlje časa, se lahko pod njim pojavijo rumene in odmrle zaplate.

icon-expand Debela plast mokrega listja travi preprečuje dostop do svetlobe in zraka ter lahko povzroči propadanje posameznih delov trate. Zato listje redno odstranjujte. FOTO: Shutterstock

Trato kosite nekoliko višje Ko se temperature znižajo, trava raste počasneje, vendar košnje še ne opustite. Strokovnjaki priporočajo nekoliko višjo višino reza kot poleti, saj daljše travne bilke bolje izkoriščajo sončno svetlobo in hranila shranjujejo v korenine. Izogibajte se košnji mokre ali pomrznjene trave, saj jo lahko poškodujete. O tem smo na Dominvrt.si že podrobno poročali.

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Prezračite zbita tla Če je trata poleti služila za igro, druženje ali pogosto hojo, so tla verjetno zbita. Prezračevanje oziroma aeracija omogoči, da voda, zrak in hranila lažje dosežejo korenine. To je eden najbolj učinkovitih ukrepov za bolj gosto in zdravo trato naslednje leto. Zapolnite prazne zaplate z dosetvijo Jesen je idealen čas za dosetevanje redkih ali poškodovanih delov trate. Po navedbah strokovnjakov pri The Spruce nova semena po prezračevanju lažje pridejo v stik s tlemi, zato je kalitev uspešnejša. Gostejša trata ima še eno prednost: spomladi pušča manj prostora plevelom.

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Uporabite jesensko gnojilo Jesenska gnojila so zasnovana tako, da spodbujajo razvoj korenin in pripravljajo travo na zimo. Pri BBC Gardeners' World in RHS opozarjajo, da jeseni ni priporočljivo uporabljati gnojil z veliko dušika, saj ta spodbujajo občutljivo zeleno rast, ki jo lahko poškoduje mraz. Pravilno jesensko gnojenje pomaga trati, da spomladi hitreje ozeleni in se bolje upira boleznim.

icon-expand Urejanje trate FOTO: Adobe Stock

Ne pozabite na mah in odmrlo travo Če se na trati pojavlja veliko mahu ali plasti odmrle trave, jo jeseni pregrabite oziroma prezračite s posebnim grabljami. Tako bo do korenin prišlo več zraka, nova trava pa bo lažje rasla.

Največji sovražniki lepe trate pozimi: - mokro listje, - zbita tla, - debela plast mahu, - prenizka košnja, - pomanjkanje jesenskega gnojenja. Če jih odpravite že jeseni, bo trata spomladi hitreje ozelenela in bo videti veliko gostejša