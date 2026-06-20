Ko pride poletje, se skoraj vsak ljubitelj rastlin znajde pred isto dilemo: kaj narediti z vrtom ali sobnimi rastlinami, ko vas nekaj dni – ali celo tednov – ni doma? Rešitev je presenetljivo preprosta. In skoraj nič ne stane. Gre za star vrtnarski trik, ki ga danes znova odkrivajo tudi sodobni ljubitelji rastlin: obrnjena steklenica, zakopana ob rastlini, ki poskrbi za postopno in enakomerno zalivanje.

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Zakaj ta trik dejansko deluje?

Ko steklenico, napolnjeno z vodo, obrnete in jo postavite v zemljo, se ustvari preprost fizični mehanizem. V grlu steklenice nastane rahel vakuum, ki zadržuje vodo v notranjosti. Ko se zemlja začne sušiti, sprosti ravno toliko vode, kot jo rastlina potrebuje. To pomeni, da rastline ne bodo niti presuhe niti preveč zalite, ampak bodo dobivale vlago postopoma – podobno kot pri sodobnih sistemih kapljičnega namakanja. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, gre za princip, ki je zelo podoben starodavnim glinenim namakalnim posodam (olla sistemom), le da v tem primeru uporabite nekaj, kar že imate doma, poroča stran Jutarnji.

Kako pravilno uporabiti steklenico?

icon-expand Idealna rešitev za čas dopusta, ko vas ni doma. FOTO: Shutterstock

Uporaba tega trika je preprosta, a pomembno je, da ga naredite pravilno. Najprej steklenico temeljito očistite, saj lahko ostanki tekočin povzročijo plesni ali neprijeten vonj. Nato jo napolnite z vodo. Preden jo postavite v zemljo, je pomembno, da rastlino normalno zalijete, saj bo tako delovanje sistema bolj enakomerno. Nato steklenico obrnite in jo pod rahlim kotom potisnite v zemljo – ne povsem navpično. Ta detajl je ključen, saj omogoči počasnejše in bolj nadzorovano sproščanje vode. Če je zemlja zelo rahla, lahko steklenico dodatno stabilizirate s kamni. Po približno eni uri lahko opazite majhne zračne mehurčke – to je znak, da sistem deluje pravilno in voda počasi prehaja v zemljo, navaja omenjena stran.

Kdaj je ta trik najbolj uporaben?

icon-expand Preprost trik, ki rastline zaliva postopoma – brez vsakodnevnega zalivanja. FOTO: Shutterstock

Največjo vrednost ima ta metoda v dveh situacijah. Prva je dopust. Če vas nekaj dni ni doma, lahko s tem trikom precej zmanjšate stres, ali bodo vaše rastline preživele. Druga pa je vsakdan, ko preprosto nimate časa za redno zalivanje. Obrnjena steklenica lahko delno prevzame to nalogo in poskrbi za stabilno vlago v zemlji.

Na kaj morate biti pozorni?

icon-expand Obstajajo različni načini zalivanja vrta med vašo odsotnostjo. FOTO: Shutterstock

Čeprav gre za zelo enostavno rešitev, obstaja nekaj ključnih podrobnosti. Za vrtne rastline postavite steklenico čim bližje koreninam, saj bo tako voda dejansko prišla tja, kjer je najbolj potrebna. Pri rastlinah v loncih jo namestite bolj proti sredini. Pomembno je tudi, da steklenico redno čistite, saj se lahko v njej razvijejo alge, še posebej pri prozornih steklenicah. Zato so boljša izbira temnejše steklenice. Pozimi, ko temperature padejo pod ničlo, pa steklenice obvezno odstranite, saj lahko voda v njih zmrzne in steklo poči.

Zakaj se ta stari trik vrača?

V času dragih avtomatskih sistemov in pametnih rešitev mnogi vrtnarji znova odkrivajo preproste metode, ki delujejo brez elektrike, aplikacij ali dodatnih stroškov. In prav to je največja prednost tega trika. Z eno samo prazno steklenico lahko ustvarite učinkovit sistem zalivanja, ki rastlinam zagotavlja konstantno vlago – vi pa si prihranite čas, skrb in pogosto tudi kakšno ovenelo rastlino.