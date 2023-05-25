Sredstvo za izboljšanje tal
Oglje je odlično gnojilo za zemljo. Zaradi visoke vsebnosti kalija je dober nadomestek apna, ki ga pogosto najdemo v vnaprej pripravljenih trgovinskih mešanicah za obogatitev tal.
Polnilo za lončke
Ko boste naslednjič presajali rastline in boste želeli spodnji del lončka zapolniti s kamenjem, raje uporabite oglje. Prednost oglja je ta, da je lažje od gramoza in kamenja posledično so tudi cvetlični lonci lažji in bolj enostavni za premikanje, ko boste lovili sončno svetlobo ali želeli rastlino zaščititi pred mrazom in zmrzaljo.
Prah, ki nevtralizira herbicide
Herbicidi pogosto ostanejo v tleh kar nekaj let, še dolgo po tem, ko smo škodljivce že zatrli in je prvotno rastlino že zamenjala druga ali tretja. Strup povzroča neugodno rastno okolje za vaše prihodnje pridelke, zato se ga je dobro čimprej znebiti. Če nameravate ponovno uporabiti gredico, na kateri je bil uporabljen herbicid, tik pred sajenjem v zemljo dodajte nekaj oglja.
Zaščita pred soncem in drugimi vremenskimi vplivi
Zastirko navadno pripravljamo iz rjavega ali zelenega rastlinskega materiala, vendar je uporaba oglja lahko v ta namen povsem enako učinkovita. Na tleh namreč ustvari zaščitno prevleko, ki preprečuje rast plevela, hkrati pa preprečuje, da bi vlaga prehitro izhlapela.
Zaščita proti glivičnim okužbam rastlin
Raziskave kažejo, da je dodajanje oglja v zemljo, učinkovita strategija za obvladovanje in zmanjšanje glivičnih okužb pri rastlinah. Razlog leži v tem, da je oglje eden najmočnejših sredstev za ubijanje mikotoksinov, ki jih ustvarja plesen, zato z njegovo pomočjo na vrtu lahko preprečimo glivične okužbe rastlin.
Nevtralizacija pH - vrednosti zemlje
Če se spopadate s težavo kisle zemlje na vrtu, vas lahko reši oglje. Nevtralizirajte jo tako, da na kvadratni meter zemlje ali na večji lonec dodate 50-100 g oglja, odvisno od količine zemlje in tega, kako kisla so vaša tla.
Ubijalec neprijetnega vonja
Da zmanjšate neprijetne vonjave, po kompostu potresite pest oglja v prahu. Ne le za smrad iz komposta, uporabite ga lahko za lončnice, da preprečite vonj po organski snovi, zlasti pri sobnih rastlinah.
Odganjalec insektov
Naravno oglje v prahu je izjemno močno pri odvračanju rdečega mokarskega hrošča. Ta se pogosto naseli v prehrambene izdelke in živila, kot so fižol, moka, hrana za hišne živali, suho cvetje, žita, testenine in podobno. Z uporabo dobro beljenega in posušenega oglja v prahu se lahko znebite teh nadležnih žuželk brez uporabe strupenih kemikalij.
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