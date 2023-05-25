Sredstvo za izboljšanje tal

Oglje je odlično gnojilo za zemljo. Zaradi visoke vsebnosti kalija je dober nadomestek apna, ki ga pogosto najdemo v vnaprej pripravljenih trgovinskih mešanicah za obogatitev tal.

Polnilo za lončke

Ko boste naslednjič presajali rastline in boste želeli spodnji del lončka zapolniti s kamenjem, raje uporabite oglje. Prednost oglja je ta, da je lažje od gramoza in kamenja posledično so tudi cvetlični lonci lažji in bolj enostavni za premikanje, ko boste lovili sončno svetlobo ali želeli rastlino zaščititi pred mrazom in zmrzaljo.

Prah, ki nevtralizira herbicide

Herbicidi pogosto ostanejo v tleh kar nekaj let, še dolgo po tem, ko smo škodljivce že zatrli in je prvotno rastlino že zamenjala druga ali tretja. Strup povzroča neugodno rastno okolje za vaše prihodnje pridelke, zato se ga je dobro čimprej znebiti. Če nameravate ponovno uporabiti gredico, na kateri je bil uporabljen herbicid, tik pred sajenjem v zemljo dodajte nekaj oglja.

Zaščita pred soncem in drugimi vremenskimi vplivi

Zastirko navadno pripravljamo iz rjavega ali zelenega rastlinskega materiala, vendar je uporaba oglja lahko v ta namen povsem enako učinkovita. Na tleh namreč ustvari zaščitno prevleko, ki preprečuje rast plevela, hkrati pa preprečuje, da bi vlaga prehitro izhlapela.