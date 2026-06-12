Ribez velja za nezahtevno sadno grmovnico, vendar ga pogosto napadejo listne uši. Te drobne žuželke se hitro razmnožujejo, povzročajo deformacije listov in lahko oslabijo celotno rastlino. Dobra novica je, da obstaja več učinkovitih načinov za njihovo zatiranje.

icon-expand Prisotnost uši se pokaže z nagubanimi, zvitimi ali mehurjastimi listi. FOTO: osebni arhiv

Kako prepoznati uši na ribezu

Kot navajajo na spletni strani RHS (Royal Horticultural Society), so med najpogostejšimi škodljivci ribeza različne vrste listnih uši, ki se zbirajo predvsem na mladih poganjkih in spodnji strani listov. Njihova prisotnost se pogosto pokaže z nagubanimi, zvitimi ali mehurjastimi listi, ki lahko dobijo rumenkaste ali rdečkaste odtenke. Napad je običajno najmočnejši spomladi in v začetku poletja, ko rastline intenzivno rastejo. Če se uši preveč namnožijo, začnejo sesati večje količine rastlinskih sokov, kar oslabi grm in vpliva na razvoj plodov.

icon-expand Listne uši so znane po izredno hitrem razmnoževanju. FOTO: osebni arhiv

Zakaj se uši tako hitro širijo

Listne uši so znane po izredno hitrem razmnoževanju. Ena sama samica lahko v kratkem času ustvari številno kolonijo, zato se manjši problem hitro spremeni v večjo nadlogo. Kot poročajo na Gardening Know How, širjenju uši pogosto pomagajo tudi mravlje. Te se hranijo z medeno roso, sladko snovjo, ki jo uši izločajo, zato jih celo varujejo pred naravnimi sovražniki. Če opazite veliko mravelj na ribezu, je to lahko eden prvih znakov prisotnosti uši.

Naravni načini zatiranja uši na ribezu

Pri manjšem napadu lahko veliko naredite že z mehanskim odstranjevanjem škodljivcev. Močan curek vode pogosto spere velik del kolonije z listov in poganjkov.

Pomagajo tudi koristne žuželke

Kot pišejo strokovnjaki na spletni strani Gardeners' World, so pikapolonice, tenčičarice in nekatere vrste os pomembni naravni sovražniki listnih uši. Na vrtu jim lahko pomagate tako, da posadite medovite rastline, ki jih privabljajo. V številnih primerih se populacija uši zmanjša že sama od sebe, ko se na grmih pojavijo njihovi naravni plenilci.

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Učinkovito je tudi škropljenje z milnico

Med pogosto priporočenimi domačimi rešitvami je škropljenje z blagim milnim pripravkom. Takšna raztopina poškoduje zaščitni sloj uši in zmanjša njihovo število. Pri uporabi je pomembno, da škropite v večernih urah in da pripravka ne nanašate na rastline v času močnega sonca.

icon-expand Pikapolonice, tenčičarice in nekatere vrste os pomembni naravni sovražniki listnih uši. FOTO: osebni arhiv

Kako preprečiti ponovne napade

Preprečevanje je pogosto lažje kot zatiranje že razvite kolonije. Redno pregledujte mlade poganjke in liste, saj lahko zgodnje odkritje prepreči množično razmnoževanje škodljivcev. Pomembna je tudi primerna nega grmov. Pretirano gnojenje z dušikom spodbuja bujno rast mehkih mladih poganjkov, ki so za uši še posebej privlačni. Strokovnjaki zato priporočajo uravnoteženo gnojenje in dobro zračenje grma z rednim obrezovanjem. Čeprav uši na ribezu niso redek pojav, jih je mogoče uspešno obvladovati. Z rednim opazovanjem rastlin, spodbujanjem naravnih sovražnikov in pravočasnim ukrepanjem lahko preprečite večjo škodo ter ohranite zdrav in bogat pridelek skozi vso sezono.

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