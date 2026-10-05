Kaj so užitne okrasne rastline?

Edimentalni vrt (izpeljano iz angleškega izraza edimental – kovanice besed edible (užiten) in ornamental (okrasen)) je trajnostni vrt, v katerem združujemo rastline, ki so hkrati čudovite na pogled in primerne za prehrano. Kot pojasnjuje Gardens Illustrated, so te rastline hkrati okrasne in užitne. Mednje lahko sodijo enoletnice, dvoletnice, trajnice, grmovnice in celo drevesa. Njihov namen zato ni nujno, da zasedejo ločen zelenjavni vrt – posamezne rastline lahko vključimo med gredice, ob poti ali med klasične okrasne rastline. Izraz je skoval norveški vrtnar Stephen Barstow, ki ga je po podatkih njegovega projekta Edimentals začel uporabljati za trajnice, ki so bile tradicionalno cenjene zaradi okrasnega videza, vendar imajo tudi užitne dele.

Vrt je lahko hkrati lep in uporaben

Ideja je preprosta: namesto stroge delitve na zelenjavni in okrasni del rastline združimo tako, da vrt opravlja več nalog hkrati. Francoska vrtnarska spletna stran Promesse de Fleurs takšen pristop opisuje kot povezovanje užitnih in okrasnih rastlin. Med gredicami tako niso več samo rastline, namenjene občudovanju, temveč tudi zelišča, zelenjava, sadje in cvetlice, ki jih lahko uporabimo pri pripravi hrane. Takšen način sajenja je lahko zanimiv predvsem za manjše vrtove, kjer ni prostora za ločen zelenjavni kotiček. Namesto dodatne grede lahko uporabne rastline vključimo v obstoječo zasaditev.

icon-expand Med najbolj očitnimi primeri je kapucinka. FOTO: Adobe Stock

Kapucinka je lep primer

Med najbolj očitnimi primeri je kapucinka. Njeni živobarvni cvetovi in okrogli listi so privlačni tudi v povsem okrasni zasaditvi, obenem pa so užitni. Royal Horticultural Society navaja, da lahko pri nekaterih enoletnih kapucinkah uživamo cvetove, liste, semena in mlade cvetne popke. Cvetovi imajo izrazit, nekoliko pikanten okus in so primerni za solate. Kapucinke so uporabne tudi zaradi načina rasti. Obstajajo grmičaste in vzpenjave oblike, zato jih lahko prilagodimo različnim delom vrta.

Tudi blitva je lahko okrasna

Na zelenjavnem vrtu je blitva dobro poznana, vendar lahko s svojim videzom brez težav postane del okrasne zasaditve. Royal Horticultural Society pri blitvi posebej izpostavlja njeno veliko listje in stebla različnih barv. Prav zato je lahko zanimiva tudi v cvetličnih gredah ali večjih posodah, kjer hkrati zagotavlja pridelek. Mladi listi so primerni za uživanje surovi, večje pa lahko pripravimo podobno kot špinačo.

icon-expand Tudi blitva je lahko okrasna. FOTO: Adobe Stock

Užitni so lahko tudi cvetovi

Dotičen vrt pa ni omejen na zelenjavo. Številne cvetlice lahko uporabimo tudi pri pripravi hrane. Royal Horticultural Society med užitnimi cvetlicami navaja ognjič, kapucinko, mačehe, vrtnice in nekatere druge vrste. Cvetovi lahko jedem dodajo barvo, okus in zanimiv videz. Pri tem je pomembno, da rastlino dobro poznamo. Cvetlic iz cvetličarn ali vrtnih centrov ne smemo samodejno zaužiti, saj so lahko obdelane s sredstvi, ki niso namenjena rastlinam za prehrano. Royal Horticultural Society svetuje, da za uživanje uporabljamo rastline, namenjene kulinarični uporabi, oziroma takšne, pri katerih vemo, da niso bile obdelane z neprimernimi pripravki. Med rastlinami, ki so hkrati lepe in užitne, izstopajo še ognjič, boreč, vijolice, drobnjak, artičoka in vrtnice. Njihov cvetovi, listi ali drugi deli niso le privlačen okras vrta, temveč jih lahko uporabimo tudi v solatah, napitkih in različnih jedeh. Posebej zanimive so cvetoče rastline, ki vrtu dodajo barvo, hkrati pa imajo tudi kulinarično vrednost.

icon-expand Boreč: užitni listi in modri cvetovi za popestritev jedi. FOTO: Adobe Stock

Ni treba, da vse raste v zelenjavnem kotičku

Ena od glavnih prednosti takšnega načina urejanja je večja svoboda pri načrtovanju. Užitne rastline lahko razporedimo po celotnem vrtu in jih kombiniramo z rastlinami, ki imajo predvsem okrasno vlogo. Gardens Illustrated opozarja, da takšne rastline ni treba gojiti kot klasičen zelenjavni pridelek. Posamezne liste, cvetove, plodove ali druga užitna tkiva lahko sproti nabiramo, medtem ko rastlina še naprej ostaja del zasaditve. To je drugačen pogled na vrt: namesto vprašanja, ali je neka rastlina namenjena prehrani ali okrasu, postane pomembno, ali lahko združi oboje.

Pri užitnih rastlinah previdnost ni odveč

Lep videz še ne pomeni, da je rastlina užitna. Pri vsaki vrsti je treba najprej preveriti njeno pravilno določitev in kateri deli so primerni za uživanje. Royal Horticultural Society posebej opozarja, da ne smemo domnevati, da so užitni vsi cvetovi zelenjadnic. Nekateri so lahko tudi strupeni. Če izbiramo rastline za takšen vrt, je zato najbolje začeti z dobro poznanimi vrstami, pri katerih je užitnost jasno potrjena. Med njimi so lahko kapucinka, ognjič, določene dišavnice, blitva in številne druge rastline, ki so hkrati privlačne in uporabne. Edimentalni vrt tako ne pomeni, da mora zelenjavni vrt postati povsem okrasen ali da moramo cvetlične grede spremeniti v zelenjavne. Gre za preprostejšo idejo: rastline lahko opravljajo več nalog hkrati. Lep vrt zato ni nujno samo prostor za občudovanje, ampak je lahko tudi prostor, kjer nekaj pridelamo in nato uporabimo na krožniku.

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