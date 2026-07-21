Zakaj naj bi bila voda po kuhanju jajc koristna za rastline?

Glavni razlog se skriva v jajčni lupini. Ta je večinoma sestavljena iz kalcijevega karbonata, ki se lahko med kuhanjem v manjši meri sprošča v vodo. Kalcij je pomembno hranilo za rastline, saj sodeluje pri gradnji celičnih sten in vpliva na njihovo odpornost. Po podatkih vrtnarskega portala Southern Living lahko voda, v kateri so se kuhale jajčne lupine, vsebuje sledove kalcija in drugih mineralov, zato jo nekateri vrtnarji uporabljajo kot blag naravni dodatek pri zalivanju. Vendar je pomembno vedeti: voda po kuhanju jajc ni nadomestilo za kakovostno gnojilo. Količina sproščenega kalcija je razmeroma majhna, zato ne bo rešila resnega pomanjkanja hranil v zemlji. Kot poudarjajo tudi nekateri vrtnarski strokovnjaki, gre predvsem za trajnosten način ponovne uporabe vode in manjši mineralni dodatek.

icon-expand Glavni razlog se skriva v jajčni lupini. FOTO: iStockphoto

Katere rastline imajo lahko največ koristi?

Takšna voda je najbolj primerna za rastline, ki imajo rade nekoliko več kalcija ali pa jim ta mineral lahko pomaga pri razvoju. Med rastlinami, pri katerih jo vrtnarji pogosto uporabljajo, so: - paradižnik, - paprika, - vrtnice, - bučke, - nekatere sobne rastline. Pri paradižniku je kalcij še posebej pomemben, saj njegovo pomanjkanje lahko prispeva k pojavu črne pege oziroma gnilobe na spodnjem delu plodov. Kot piše Southern Living, je kalcij pomemben za pravilno rast rastlinskih tkiv, vendar mora biti rastlina sposobna hranila tudi dejansko sprejeti iz zemlje.

icon-expand Takšna voda je najbolj primerna za rastline, ki imajo rade nekoliko več kalcija . FOTO: Shutterstock

Kako pravilno uporabiti vodo po kuhanju jajc?

Postopek je zelo preprost, vendar je treba upoštevati nekaj pravil. Po kuhanju jajc pustite vodo, da se popolnoma ohladi. Ne uporabljajte vode, če ste med kuhanjem dodali sol. Z ohlajeno vodo zalijte zemljo okoli rastline. Ne pretiravajte – uporabite jo občasno kot dodatek običajnemu zalivanju. Največja napaka je, da bi ljudje pričakovali takojšen učinek. Rastline ne bodo čez noč postale bolj bujne, saj hranila potrebujejo čas in predvsem uravnotežene pogoje za rast.

Je bolje uporabiti zdrobljene jajčne lupine?

Zanimivo je, da imajo lahko same jajčne lupine še večji potencial kot voda po kuhanju. Lupine vsebujejo veliko kalcijevega karbonata, vendar se ta v naravi razgrajuje zelo počasi. Če jih zdrobimo v droben prah in dodamo kompostu ali zemlji, se bodo minerali sproščali postopoma. Po podatkih portala Gardening Know How je ena od težav pri uporabi jajčnih lupin ta, da se kalcij iz njih sprošča počasi, zato jih je za hitrejši učinek priporočljivo dobro zdrobiti.

icon-expand Pri paradižniku je kalcij še posebej pomemben. FOTO: Shutterstock

Katere rastline ne bodo navdušene?

Čeprav se voda po kuhanju jajc pogosto predstavlja kot univerzalni trik, ni primerna za vse rastline. Nekatere rastline imajo rade bolj kisla tla, zato jim lahko dodajanje večjih količin kalcija oziroma snovi, ki vplivajo na pH tal, povzroči težave. Mednje sodijo predvsem: - borovnice, - azaleje, - rododendroni. Pri teh rastlinah je bolje preveriti potrebe posamezne vrste, preden dodajamo domače pripravke. Majhen kuhinjski trik, ki zmanjšuje odpadke Uporaba vode po kuhanju jajc ni skrivnostni recept za popoln vrt, vendar je lep primer, kako lahko vsakodnevne ostanke ponovno uporabimo. Namesto da liter vode po kuhanju preprosto zlijemo stran, jo lahko ohladimo in uporabimo pri rastlinah, ki jim bo koristil blag mineralni dodatek. Največji učinek pa še vedno dajejo dobra zemlja, pravilno zalivanje, dovolj svetlobe in primerna prehrana rastlin. Vrtnarjenje je pogosto sestavljeno iz majhnih navad. Prav takšni preprosti triki, ki jih poznajo številni ljubiteljski vrtnarji, lahko dolgoročno pomagajo ustvariti bolj zdrav in trajnosten vrt.

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