Vodna kreša ne potrebuje velikega vrta

Vodna kreša oziroma Nasturtium officinale je trajna rastlina, ki v naravi uspeva ob tekočih vodah. To pa ne pomeni, da za njeno gojenje potrebujete potok. Po nasvetih strokovnjakov jo lahko vzgojimo tudi v posodi, če ji zagotovimo stalno vlažne oziroma z vodo nasičene rastne razmere. Prav zato je zanimiva tudi za manjše vrtove, balkone in terase. Pomembnejše od velikosti prostora je, da se rastni substrat ne izsuši.

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Kako gojiti vodno krešo doma?

Semena lahko posejete v zelo vlažen substrat. Pri vzgoji v loncu je pomembno redno zalivanje, saj vodna kreša slabo prenaša sušo. Po podatkih Royal Horticultural Society je rastlina hitro rastoča in najbolje uspeva na vlažnem mestu. Če nimate vrta, lahko uporabite večjo posodo, v kateri boste lažje ohranjali enakomerno vlago. Rastlini ustreza svetla lega, v najtoplejšem delu dneva pa ji lahko koristi nekaj sence. Pri vodni kreši velja preprosto pravilo: voda je pomembnejša od prostora.

icon-expand Vodna kreša ne potrebuje velikega vrta FOTO: Adobe Stock

Kdaj jo lahko začnemo nabirati?

Pri mladih listih ni treba čakati, da rastlina doseže končno velikost. Pobiramo lahko mlade poganjke in liste, okus pa je praviloma najboljši, preden rastlina zacveti. Strokovnjaki svetujejo, da rastlino pri obiranju porežemo približno deset centimetrov nad tlemi in ji pustimo možnost, da ponovno odžene. Tako lahko iz ene zasaditve dobimo več obiranj. Najboljši okus ima vodna kreša v hladnejšem delu leta. Ko temperature močno narastejo, lahko postane okus ostrejši, po cvetenju pa se njena kakovost za uživanje zmanjša.

Majhna rastlina, veliko hranil

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Vodna kreša ni zanimiva samo zaradi hitrosti rasti. Njena največja prednost je prehranska vrednost. Podatki, ki temeljijo na ameriški podatkovni zbirki za živila, kažejo, da vsebuje veliko vitamina K, poleg tega pa je dober vir vitamina C ter vsebuje vitamin A, kalij, kalcij in druga mikrohranila. Novejši pregled, objavljen na Healthline, izpostavlja tudi glukozinolate in druge rastlinske spojine, ki so značilne za križnice. Mednje spadajo tudi brokoli, zelje in ohrovt. Zaradi teh spojin je vodna kreša zanimiva kot del raznolike prehrane, vendar je ne smemo predstavljati kot zdravilo za bolezni.

icon-expand Mladi listi imajo značilen pikanten okus. FOTO: Adobe Stock

Najboljša je sveža

Mladi listi imajo značilen pikanten okus, zato lahko z njimi popestrimo solate, sendviče in juhe. Uporabimo lahko tudi mlada stebla. Ker je rastlina najboljša sveža, se splača sejati manjše količine v več zaporednih terminih. Tako ne boste naenkrat dobili velike količine, temveč boste imeli sveže liste na voljo skozi daljše obdobje.

Pazite, kje jo nabirate

Pri vodni kreši, ki raste v naravi, je potrebna posebna previdnost. Utah State University Extension odsvetuje nabiranje ob nepreverjenih vodnih virih, saj lahko onesnažena voda rastlino kontaminira. Če jo želite redno uporabljati v kuhinji, je zato precej varnejša vzgoja iz preverjenega semena na domačem vrtu ali v posodi, kjer lahko nadzorujete rastne razmere. Vodna kreša je zanimiva prav zaradi svoje preprostosti: ne zavzame veliko prostora, hitro raste in jo lahko večkrat porežemo. Če ji zagotovimo dovolj vlage, dobimo svežo listnato zelenjavo z izrazitim okusom, ki lahko popestri marsikatero jed. Za majhen vrt ali balkon je zato precej bolj uporabna, kot bi sklepali na prvi pogled.

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