Vročina prihaja prej in traja dlje

Da bodo poletja postajala zahtevnejša tudi za naše vrtove, ne kažejo le občutki iz zadnjih sezon. Ministrstvo za okolje in prostor je opozorilo, da bodo zaradi podnebnih sprememb vročinski valovi v Sloveniji postali pogostejši in intenzivnejši. Podnebni svet je ob tem izpostavil tudi daljše obdobje poletnih temperatur. Tudi podatki Agencije Republike Slovenije za okolje kažejo, da so vročinski valovi vse pogostejši in izrazitejši. Zato se pri urejanju vrta splača razmišljati nekoliko drugače: ne le o tem, katere rastline so najlepše, ampak tudi o tem, katere bodo prenesle vročino, kako bomo zadržali vodo in kje bomo ustvarili senco. Podobna slika je vidna tudi drugod po Evropi. Po podatkih službe Copernicus je bilo poletje 2025 četrto najtoplejše evropsko poletje doslej, jugovzhod Evrope pa je zaznamovala tudi izrazita suša. Za prihodnje poletje seveda ni mogoče zanesljivo napovedati, ali bo bolj vroče od letošnjega, vendar je trend dovolj jasen, da se je na vročino smiselno pripraviti že zdaj.

icon-expand Vročina prihaja prej in traja dlje. FOTO: Shutterstock

Drevo je najboljša naravna klimatska naprava

Če imate dovolj prostora, je drevo ena najboljših dolgoročnih naložb za hladnejši vrt. Krošnja ustvarja senco, listi pa z izhlapevanjem vode prispevajo k hlajenju okolice. Evropska agencija za okolje prek platforme Climate-ADAPT opozarja, da je učinek drevesnega hlajenja odvisen od razmer v okolju. Pomembna sta predvsem gostota krošnje in razpoložljivost vode, saj drevesa v suhi zemlji hladijo manj učinkovito. Zato ni dovolj, da drevo preprosto posadimo – v prvih letih mu moramo omogočiti dobre pogoje za razvoj. Za manjši vrt je pomembno, da izberete drevo, ki bo ustrezalo velikosti prostora. Pred sajenjem preverite končno velikost krošnje, lego, kakovost tal in bližino hiše. Dobro postavljeno drevo lahko čez nekaj let zasenči teraso ali del trate, kjer boste v najbolj vročem delu dneva preživljali največ časa.

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Ustvarite senco tudi brez velikega drevesa

Na večjo krošnjo ni treba čakati desetletje. Hladnejši kotiček lahko ustvarite s pergolo, lesenim nadstreškom, senčilom ali oporo za vzpenjavke. Royal Horticultural Society pri načrtovanju senčnih delov vrta poudarja pomen pravilne izbire rastlin glede na količino svetlobe. Pergolo lahko zato združite z vzpenjavkami in dobite zeleno streho, ki bo sčasoma zagotavljala vse več sence. Posebej uporabna je takšna rešitev ob terasi, kjer se poleti zadržujemo največ. Namesto popolnoma izpostavljenega prostora ustvarite kombinacijo sence, rastlin in zračnosti. Tako bo vrt prijetnejši tudi takrat, ko termometer preseže 30 stopinj Celzija.

Več rastlin pomeni manj pregrete zemlje

Vročina se ne zadržuje samo v zraku. Soncu izpostavljena gola tla in velike tlakovane površine se močno segrevajo, nato pa toploto oddajajo nazaj v okolico. Raziskave Royal Horticultural Society so pokazale, da so bile vegetirane površine v njihovih meritvah poleti hladnejše od golih, pozidanih površin. Zato je smiselno čim več zemlje prekriti z rastlinami, zastirko ali drugimi materiali, ki zmanjšujejo njeno neposredno izpostavljenost soncu. Namesto velike površine tlakovcev lahko uredite gredice, zasadite grmovnice ali uporabite pokrovne rastline. Tudi manjši vrt lahko tako postopoma postane bolj zelen in manj vroč.

icon-expand Več rastlin pomeni manj pregrete zemlje. FOTO: Shutterstock

Izberite rastline, ki prenesejo sušo

Vrt, ki ga je treba vsak dan zalivati, bo v dolgem vročinskem valu hitro postal breme. Pri novih zasaditvah zato razmišljajte o rastlinah, ki so primerne za lego, vrsto tal in količino vode, ki jim jo lahko zagotovite. Royal Horticultural Society v svojih priporočilih za podnebno odporne vrtove poudarja načelo prava rastlina na pravem mestu. Pomembna je tudi raznolikost: če na vrtu raste več različnih vrst in sort, je manj verjetno, da bodo vročina, suša ali bolezen poškodovale celotno zasaditev. Pri izbiri ne glejte samo na to, ali je rastlina označena kot odporna proti suši. Preverite tudi, koliko sonca potrebuje, kakšna tla ji ustrezajo in kako velika bo postala. Rastlina, ki je odporna proti suši, vendar je posajena na napačnem mestu, ne bo nujno uspešna.

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Zastirka je preprost način za zadrževanje vode

Eden najlažjih ukrepov je prekrivanje zemlje okoli rastlin. Zastirka zmanjša izhlapevanje vode, omejuje rast plevela in ščiti korenine pred velikimi temperaturnimi nihanji. Pri tem ni treba pretiravati. Zastirko nanesite okoli rastlin v enakomerni plasti, pri steblih in deblih pa pustite nekaj prostora, da material ni neposredno naslonjen nanje. Royal Horticultural Society pri nasvetih za ravnanje z vrtom med vročinskim valom posebej priporoča zastiranje, saj pomaga zadrževati vlago in zmanjšati tekmovanje plevela za vodo.

Vodo zbirajte takrat, ko je je največ

Poletje je lahko suho, nato pa v nekaj minutah pade velika količina dežja. Če voda hitro odteče po tlakovani površini in v odtok, ste izgubili dragocen vir za naslednje sušno obdobje. Zbiralnik deževnice je zato praktična rešitev za vrt. Royal Horticultural Society svetuje zbiranje deževnice s strešnih površin, saj s tem zmanjšamo porabo pitne vode in hkrati ustvarimo zalogo za sušna obdobja. Če je mogoče, načrtujte tudi površine, skozi katere voda lahko pronica v tla. Deževni vrt, prepustna pot ali gredica na nekoliko nižjem delu vrta lahko pomagajo zadržati del vode po močnem nalivu.

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Zalivajte manj pogosto, vendar temeljito

Pri zalivanju velja pomembno pravilo: bolje je dobro namočiti območje korenin kot vsak dan dodajati majhne količine vode. Po priporočilih Royal Horticultural Society je pri odraslih rastlinah v vročem vremenu smiselno zalivati temeljito in ne prepogosto, saj takšen način spodbuja globlje koreninjenje. Najprimernejši čas je zgodaj zjutraj ali zvečer, ko je izhlapevanje manjše. Posebno pozornost potrebujejo lončnice. Posode se v vročini hitro segrejejo in izsušijo, zato jih je smiselno združiti, zaščititi pred najmočnejšim popoldanskim soncem in po možnosti postaviti na hladnejšo površino.

icon-expand Zalivajte manj pogosto, vendar temeljito. FOTO: Adobe Stock

Teraso obdajte z zelenjem

Če želite občutno prijetnejši prostor za sedenje, ni treba preurediti celotnega vrta. Osredotočite se na območje okoli terase. Ob rob posadite grmovnice, manjša drevesa ali vzpenjavke, na pergolo dodajte zeleno kritino, v bližino pa postavite večje posode z rastlinami. Tako boste ustvarili več plasti zelenja, ki bodo zagotavljala senco in občutek zavetja. Pri tem pazite, da prostor ne postane popolnoma zaprt. Vroč poletni vrt potrebuje tudi pretok zraka. Royal Horticultural Society pri ocenjevanju mikroklime opozarja, da na razmere v vrtu vplivajo lega, objekti, žive meje, drevesa, veter in količina sonca. Pred večjo zasaditvijo zato opazujte, kako se senca po vrtu premika čez dan.

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Manj trate ni nujno slabša rešitev

Popolna zelena trata je zahtevna predvsem takrat, ko je poletje dolgo vroče in suho. Če porjavi, to še ne pomeni nujno, da je propadla. Pri nasvetih za ravnanje z vrtom med vročinskim valom Royal Horticultural Society svetuje, naj trate med sušo ne skušamo za vsako ceno ohranjati zelene. Veliko bolj smiselno je vodo nameniti rastlinam, ki jo nujno potrebujejo, trata pa se lahko po vrnitvi dežja obnovi. Del trate lahko nadomestite tudi z gredico, grmovnicami, drevesom ali naravnejšim travnim predelom. Tako zmanjšate potrebo po zalivanju in hkrati povečate količino zelenja na vrtu.

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Priprava na naslednje leto se začne že jeseni

Najboljši čas za pripravo na vroče poletje ni sredi vročinskega vala. Jesen je primernejša za načrtovanje novih zasaditev, sajenje dreves in grmovnic ter ureditev sistema za zbiranje deževnice. Takrat si lahko tudi zabeležite, kateri deli vrta so poleti najbolj vroči, kje manjka senca in katere rastline so kljub vročini ostale vitalne. Naslednjo sezono boste tako lažje sprejeli prave odločitve. Vrt prihodnosti ne bo nujno tisti z največ cvetja ali največjo trato. Bolj pomembno bo, da bo znal zadržati vodo, ustvariti senco in ostati zelen tudi takrat, ko se temperature dvignejo. Z nekaj premišljenimi spremembami lahko že zdaj ustvarite prostor, v katerem bo prijetneje preživeti vroče poletne dni – in hkrati pripravite vrt na podnebje, ki postaja vse zahtevnejše.

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