Jesen je čas gob, ko se številni odpravijo v gozdove s košarami in upanjem na dober ulov. A tokrat je gobarsko presenečenje prišlo kar na domači vrt. Med radičem so namreč pokukali nenavadni rjavi klobučki, ki so pritegnili pozornost in sprožili zanimivo vprašanje: kako so se gobe znašle na zelenjavni gredici?

Mraznice namreč običajno povezujemo z gozdovi, drevesnimi štori, odmrlimi koreninami in lesom, ne pa z gredicami, na katerih pridelujemo zelenjavo.

Mraznice namreč živijo na odmrlem lesu in koreninah, lahko pa napadajo tudi žive lesnate rastline. Njihovo podzemno glivno telo pa se lahko razrašča precej dlje od mesta, kjer se pozneje pojavijo trosnjaki oziroma gobe, ki jih vidimo nad zemljo.

To pomeni, da ni nujno, da je vir njihove rasti neposredno pod šopom gob. V zemlji so lahko ostale stare korenine drevesa, grma ali druge lesnate rastline, ki so bile tam že pred ureditvijo vrtička.

Glivno podgobje je tako bilo v zemlji že prej, dodan kompost in primerne jesenske razmere pa so morda prispevali k temu, da so se zdaj pojavili vidni trosnjaki.

Glive, ki razkrajajo les, lahko poženejo tudi na mestih, kjer ni vidnega vira lesa. Pod zemljo so namreč lahko ostale korenine, štori ali zakopani lesni ostanki, ki se razkrajajo še dolgo po odstranitvi rastlin.