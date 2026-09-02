Kam postaviti ribnik?

Preden v roke primete lopato, dobro izberite mesto. Kraljeva hortikulturna družba svetuje sončno ali delno senčno lego, pri čemer naj bo vsaj del ribnika obsijan s soncem. Popolna senca ni najboljša izbira, saj rastline potrebujejo svetlobo, nekoliko sence pa lahko pomaga omejiti pregrevanje vode in težave z algami. Izogibajte se tudi mestu tik pod velikimi drevesi, kjer bi v ribnik nenehno padalo veliko listja. Pred izkopom preverite še, ali pod izbranim mestom potekajo kakšni vodi ali druge napeljave. Če je ribnik namenjen predvsem živalim, ga postavite na miren del vrta, vendar tako, da ga boste lahko opazovali.

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Kako velik in globok naj bo ribnik?

Ribnik ni nujno velik, da bi imel vrednost za naravo. Tudi majhen vodni kotiček lahko privabi žuželke in dvoživke. Kraljeva hortikulturna družba pri naravnem ribniku priporoča različne globine, za manjši ribnik pa je mogoče ustvariti tudi plitvejše območje. Pomembnejša od same velikosti je oblika roba. Vsaj ena stran naj bo položna, saj tako žabe, krastače, pupki in druge živali lažje pridejo v vodo in iz nje. Če naredite strme stene, lahko na rob namestite večje kamne, kos lesa ali drugo primerno rešitev, ki bo živalim omogočila varen izhod.

icon-expand Majhen vrtni ribnik lahko popolnoma spremeni videz vrta. FOTO: Adobe Stock

Kako narediti ribnik z ribniško folijo?

Najpreprostejši način za ribnik poljubne oblike je uporaba kakovostne ribniške folije. Najprej z vrvjo ali vrtno cevjo označite želeno obliko. Nato izkopljite jamo in ob robu ustvarite plitvejšo polico za rastline. Dno mora biti čim bolj gladko, zato odstranite ostre kamne in korenine. Kraljeva hortikulturna družba priporoča, da pred namestitvijo folije uporabimo plast peska oziroma zaščitno podlogo, ki preprečuje poškodbe. Folijo nato položimo tako, da sega čez rob, in ribnik počasi napolnimo z vodo. Ko se folija prilagodi obliki jame, lahko robove skrijemo s kamni, prodom ali travno rušo. Za polnjenje je, kadar je mogoče, boljša deževnica. Po priporočilih Kraljeve hortikulturne družbe lahko voda iz vodovoda zaradi vsebnosti hranil spodbudi rast alg.

Katere rastline posaditi v ribnik?

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Ribnik bo precej lepši in uporabnejši za živali, če ga zasadimo. Pri tem ne potrebujemo velikega števila rastlin. Izberemo lahko kombinacijo rastlin, ki rastejo v plitvi vodi, ob robu in nekoliko globlje. Kraljeva hortikulturna družba med rastlinami za naravne ribnike omenja na primer močvirsko kalužnico, vodno maslenico in cvetoči ločnik. Rastline živalim nudijo zavetje, hkrati pa s svojimi listi delno zasenčijo vodno površino. Pri izbiri za slovenski vrt je smiselno dati prednost vrstam, ki so primerne za naše razmere, in se izogibati sajenju nepreverjenih tujerodnih rastlin, ki bi lahko pobegnile v naravo.

icon-expand Če je cilj naravni ribnik, vanj ni treba naseliti živali. FOTO: Adobe Stock

Ribnik naj bo prijazen žabam in drugim živalim

Če je cilj naravni ribnik, vanj ni treba naseliti živali. Pravzaprav je bolje, da tega ne počnemo. Kraljeva hortikulturna družba svetuje, naj v nov ribnik ne prenašamo vode, mulja, paglavcev ali drugih organizmov iz drugega ribnika, saj lahko s tem nehote prenesemo bolezni ali invazivne vrste. Narava bo ribnik postopoma odkrila sama. Tudi ribe niso najboljša izbira, če želite predvsem ustvariti prostor za prostoživeče živali. Ribe lahko namreč pojedo del manjših organizmov, ki bi sicer naselili ribnik.

Kako preprečiti, da bi vrtni ribnik privabil komarje?

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To je vprašanje, ki si ga zastavi skoraj vsak, ki razmišlja o ribniku. Voda sama po sebi še ne pomeni, da boste imeli na vrtu ogromno komarjev. Veliko pomembnejše je, kakšne razmere ustvarite. Komarji za razvoj ličink potrebujejo mirujočo vodo. Prav stoječe vode so pomembna mesta za razmnoževanje komarjev, medtem ko lahko v stalnih vodnih telesih naravni plenilci, kot so ribe in ličinke kačjih pastirjev, pomagajo omejevati njihovo število. Zato pri ribniku pomaga predvsem dobro načrtovanje in vzdrževanje.

icon-expand Narava bo ribnik postopoma odkrila sama. FOTO: Adobe Stock

Poskrbite za gibanje vode

Če imate okrasni ribnik, lahko uporabite majhno črpalko, fontano ali slap. Gibanje vode otežuje razmere, ki jih komarji potrebujejo za odlaganje jajčec. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko vodni elementi, kot so fontane in slapovi, zmanjšajo možnost, da bi vrtni vodni kotiček postal gojišče komarjev, saj ličinke potrebujejo mirno vodno površino. Pri naravnem ribniku pa ni nujno, da namestimo črpalko. Pomembneje je, da ne ustvarjamo majhnih izoliranih lužic in žepov stoječe vode okoli glavnega ribnika.

Ne pozabite na luže okoli ribnika

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Pogosto sploh ni problem v glavnem ribniku, temveč v vodi, ki se nabira drugje. Preglejte podstavke loncev, vedra, otroške igrače, posode, zamašene žlebove in druge predmete, v katerih po dežju ostane voda. Agencija za varstvo okolja opozarja, da lahko komarji jajčeca odlagajo tudi v presenetljivo majhne količine stoječe vode. Če želite zmanjšati število komarjev, je zato odstranjevanje takšnih majhnih vodnih zbiralnikov pogosto pomembnejše kot poseganje v dobro urejen ribnik.

icon-expand Pri naravnem ribniku ni nujno, da namestimo črpalko. FOTO: Mihajela Črnko

Majhen ribnik lahko naredite tudi brez kopanja

Če nimate prostora za pravi vrtni ribnik, ga lahko naredite v večji posodi. Primerna je večja kad, korito ali druga vodotesna posoda. Kraljeva hortikulturna družba priporoča, da ima takšna posoda vsaj približno 20 do 30 centimetrov vode, dodate pa lahko nekaj primernih vodnih rastlin ter večje kamne ali rampo, po kateri lahko živali splezajo iz vode. Takšen mini ribnik je lahko zanimiva rešitev tudi za manjši slovenski vrt, teraso ali dvorišče. Ribnik na vrtu tako ni samo okras. Če ga pravilno načrtujemo, postane majhen življenjski prostor, ki ga bodo hitro odkrile žuželke, dvoživke in ptice. Ključ do uspeha je preprost: položen rob, primerne rastline, čim manj nepotrebnega poseganja in nadzor nad stoječo vodo v okolici. Tako lahko uživate v vodi na vrtu, ne da bi si hkrati ustvarili idealne razmere za komarje.

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