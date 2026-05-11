Trajnostni vrtovi kot osrednji trend leta 2026

Vrtovi se vse bolj usmerjajo v trajnostno zasnovo, kjer prevladujejo rastline, ki potrebujejo manj vode in so odporne na podnebne spremembe. Gre za premik k naravni samooskrbi, kjer vrt deluje skoraj kot ekosistem. Tudi poročilo Garden Media Group za leto 2026 poudarja, da vrtnarji vse pogosteje izbirajo lokalne rastline, kompostiranje in naravne materiale, kar zmanjšuje okoljski odtis vrta. To ne pomeni popolne prenove, temveč zamenjavo posameznih rastlin in izboljšanje tal.

Eden najmočnejših trendov je ustvarjanje vrtov, ki podpirajo biodiverziteto. FOTO: Adobe Stock

Vrnitev narave: vrtovi za opraševalce in divje živali

Eden najmočnejših trendov je ustvarjanje vrtov, ki podpirajo biodiverziteto. Strokovnjaki iz Royal Horticultural Society poudarjajo pomen rastlin, ki privabljajo čebele, metulje in ptice, saj ti sistemi pomagajo ohranjati naravno ravnovesje. Po podatkih raziskav se lastniki vrtov vse pogosteje odločajo tudi za "divje kotičke", kjer pustijo travo višjo in dodajo cvetoče travniške mešanice. Takšne spremembe ne zahtevajo velikega dela, a imajo velik vpliv na ekosistem.

Urbani in majhni vrtovi: maksimalna izraba prostora

Povečuje se zanimanje za vertikalne vrtove. FOTO: Pinterest

Houzzova raziskava trendov za leto 2026 kaže, da se povečuje zanimanje za vertikalne vrtove, dvignjene grede in modularne zasaditve. To je predvsem posledica manjših urbanih prostorov. Dodajajo tudi, da lahko že z nekaj premišljenimi lonci, plezalkami in stenskimi zasaditvami popolnoma spremenimo občutek prostora, ne da bi spreminjali osnovno strukturo vrta.

Pametni vrtovi in tehnologija

Eden izmed bolj sodobnih trendov je tudi uporaba pametnih sistemov za zalivanje in spremljanje rastlin. Ti sistemi omogočajo natančno porabo vode in optimizacijo rasti. Po podatkih raziskav se vse več vrtnarjev odloča za senzorje vlage in avtomatske namakalne sisteme, ki zmanjšujejo porabo vode in hkrati izboljšujejo zdravje rastlin. Pomembno je, da gre za nadgradnjo, ne zamenjavo celotnega vrta.

Barvni trendi in naravni materiali

Strokovnjaki iz revije Better Homes and Gardens napovedujejo tudi, da bodo v letu 2026 prevladovale naravne barvne palete – zemeljski toni, mehke zelene in peščene barve. To se odraža tudi v izbiri pohištva in vrtnih dodatkov.

Naravni materiali, kot so les, kamen in glina, postajajo osrednji element oblikovanja. FOTO: Shutterstock

Naravni materiali, kot so les, kamen in glina, postajajo osrednji element oblikovanja. Lastniki vrtov tako vse pogosteje zamenjujejo plastične elemente z bolj trajnostnimi rešitvami, kar pa lahko naredimo postopoma.

Kako vrtne trende 2026 vključiti brez popolne prenove

Največja prednost sodobnih trendov je, da jih lahko uvedemo postopoma. Strokovnjaki poudarjajo, da že majhne spremembe, kot so dodajanje novih trajnic ali ustvarjanje kotička za opraševalce, močno vplivajo na celoten vrt. Namesto popolne prenove je smiselno začeti z enim delom vrta – pristop korak za korakom, kjer vsako sezono dodamo en nov element – na primer pametni sistem zalivanja, novo zasaditev ali naravni material za poti.