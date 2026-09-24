Žafran lahko posadite še septembra

Žafran pridobivamo iz vrste Crocus sativus, ki cveti jeseni. Pozno poletje pa je zelo primeren čas za sajenje. Cvetovi se običajno pojavijo oktobra, pri poznejšem sajenju pa lahko tudi nekoliko kasneje. Za sajenje potrebujete gomolje, ki jih posadite neposredno v zemljo. Pomembno je, da kupite pravi žafran, saj lahko jesenski podlesek zaradi podobnega videza zamenjamo z njim, čeprav je strupen.

Sonce in dobra drenaža sta ključna

Crocus sativus najbolje uspeva na sončnem mestu in v tleh, kjer voda ne zastaja. Royal Horticultural Society priporoča približno 10 do 15 centimetrov globoko sajenje ter okoli 10 centimetrov prostora med gomolji. Če imate težka glinasta tla, je smiselno izboljšati njihovo odcednost. Gomolji v stalno mokri zemlji lahko začnejo gniti, zato žafran ni najboljša izbira za slabo odcedne dele vrta. Gardening Know How pri gojenju žafrana prav tako poudarja pomen dobro odcednih tal. Rastlina je precej nezahtevna, ko ji zagotovimo ustrezne razmere.

icon-expand Za žafran je značilno, da cveti jeseni. FOTO: Adobe Stock

Vijolični cvetovi se pojavijo že zelo hitro

Za žafran je značilno, da cveti jeseni, ne spomladi kot številni drugi krokusi. Po podatkih Royal Horticultural Society se prvi cvetovi običajno pojavijo oktobra. Žafran lahko gojite tudi v večji posodi. Gardeningetc opozarja predvsem na dobro odvajanje vode, zato mora imeti posoda dovolj velike odprtine za odtok. Postavite jo na sončno mesto, kjer se voda ne bo zadrževala okoli gomoljev.

Zakaj je žafran tako drag?

Najbolj dragocen del cveta so tri rdeče brazde, ki jih poznamo kot žafranove niti. Te je treba iz vsakega cveta odstraniti ročno. Royal Horticultural Society navaja, da je za en gram posušenega žafrana potrebnih približno 150 cvetov. Prav majhna količina začimbe, ki jo dobimo iz posameznega cveta, in ročno obiranje sta pomembna razloga za njegovo visoko ceno. Cvetove poberemo, ko se odprejo, nato pa rdeče niti previdno odstranimo in posušimo. Shranimo jih v dobro zaprti posodi, zaščiteni pred svetlobo.

icon-expand Žafran velja za eno najdražjih začimb na svetu. FOTO: Adobe Stock

Pazite, da ne kupite napačne rastline

Pri nakupu preverite botanično ime. Pravi žafran je Crocus sativus, medtem ko je jesenski podlesek, imenovan tudi jesenski žafran, druga rastlina in je strupen. Royal Horticultural Society opozarja, da sta si rastlini zaradi podobnega videza lahko nevarno podobni. Gomolje zato kupujte pri preverjenem prodajalcu in preverite, ali je na embalaži jasno navedeno ime Crocus sativus. Če imate na vrtu sončen kotiček z dobro odcednimi tlemi, je september še vedno primeren čas za sajenje žafrana. Za začetek ne potrebujete veliko prostora – že nekaj gomoljev lahko jeseni pričara vijolične cvetove, iz katerih boste lahko nabrali nekaj dragocenih rdečih niti.

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