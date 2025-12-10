Ko se temperature znižujejo, vrtnarji pogosto pozornost namenijo rastlinam in rožam, medtem ko na vrtne živali in vodne elemente pozabimo. Eden izmed najbolj nenavadnih, a učinkovitih trikov za zaščito vrta pozimi je uporaba stare teniške žogice.

Kako žogica pomaga prostoživečim živalim?

Po navedbah podjetja Nunnery Plumbing and Heating je trik v premišljeni postavitvi: "Začnite s petimi ali šestimi starimi teniškimi žogicami in jih razporedite po vrtu. Trik je v tem, da vrta ne preobremenimo z igračami." Priporočajo, da vzamete pet do šest starih teniških žogic in se sprehodite po vrtu, pri čemer ga opazujete z vidika ježa ali dihurja – počasi in nizko pri tleh, pri čemer bodite pozorni na površine.

V bližini ptičjih krmilnic: Žogo postavite v bližino ptičjih krmilnic, kjer ptice hitro mahajo s krili in pogosto nerodno pristanejo. Na robovih poti in stopnic: Dodajte eno žogico na rob gladke terase ali stopnice, kjer se pogosto nabira led in kjer lahko ptice napačno ocenijo pristanek. Ob ježevih poteh: Postavite nekaj žogic vzdolž znanih ježovih poti -ob ograjah, poleg kompostnih kupov ali blizu odprtin pod vrtnimi lopami. Na ta način, kot pojasnjujejo, "te raztresene žogice spremenijo ravna, nevarna območja v vrsto majhnih, varnejših ovir, ki živalim olajšajo navigacijo."

Zakaj stare žogice?

Ni treba kupovati novih – stare teniške žogice so pogosto mehkejše in cenejše. Pomembno je le, da jih očistite in preverite, da ne razpadajo, saj bi živali lahko pogoltnile njihove delce.

Alternative

Če nimate teniških žogic, lahko uporabite: - gumijaste žogice, - kose cevi, - plavajoče kose lesa ali zaprte steklenice (v ribnikih), - svetlo obarvano tkanino, privezano na mreže.

Zaščita vodnih virov

Teniške žogice so še posebej uporabne za ribnike, ptičje kopeli in druge manjše vodne elemente. Po podatkih Lancashire Wildlife Trust: "Če v vodo postavite teniško žogico, jo bo veter premikal in preprečil, da bi voda popolnoma zmrznila." To je ključno za ptice, ki se morajo pozimi še vedno kopati, da ohranijo perje v dobrem stanju in zaščiteno z naravnimi olji, kar jim pomaga ohranjati toploto. Navsezadnje ta preprost in poceni trik kaže, kako lahko že najmanjši napor znatno pomaga lokalnim divjim živalim preživeti ostre zimske mesece.

Zakaj bi torej morali imeti teniško žogico na vašem vrtu?

Preprosta teniška žogica je lahko pozimi izjemno učinkovito orodje za vrtnarje. Ne le da pomaga preprečiti zamrzovanje vodnih virov, temveč tudi podpira prostoživeče živali pri varnem gibanju po vrtu. Stara žogica, ki bi sicer končala v smeteh, lahko postane majhen, a pomemben prispevek k ohranjanju narave.