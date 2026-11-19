Hoja po zmrznjeni travi lahko pusti rjave sledi

Ena najpogostejših napak pri jesenskem in zimskem vzdrževanju vrta je hoja po trati, ko je ta prekrita z ivjem oziroma je trava zamrznjena. Marsikdo se nevarnosti ne zaveda, saj je zelenica na videz povsem običajna, vendar so travne bilke pri nizkih temperaturah precej bolj občutljive. Ko voda v rastlinskih celicah zamrzne, postanejo travne bilke krhke. Pritisk stopal jih lahko poškoduje, zaradi česar se na zelenici pojavijo rjave sledi. Te so pogosto videti kot odtisi stopinj, ki lahko ostanejo več tednov. Na to posebej opozarja britansko Kraljevo hortikulturno združenje (Royal Horticultural Society), ki svetuje, da se zmrznjeni trati izogibamo vse do odjuge. Po njihovih priporočilih lahko poškodovane travne bilke potrebujejo več tednov, da si opomorejo.

icon-expand Hoja po zmrznjeni travi lahko pusti rjave sledi. FOTO: Adobe Stock

Nevarnost ni samo zmrzal, težava je tudi razmočena zemlja

Tudi kadar temperature niso pod ničlo, lahko redno prečkanje trate povzroči težave. Jeseni in pozimi so tla pogosto nasičena z vodo, zato so mehkejša in bolj dovzetna za zbijanje. Ko po takšni površini večkrat hodimo, s težo telesa pritiskamo na tla in zmanjšujemo prostor med posameznimi delci zemlje. Posledično je v tleh manj prostora za zrak, voda pa težje odteka. Britansko združenje strokovnjakov za nego zelenic (UK Lawn Care Association) opozarja, da lahko ponavljajoča se hoja po mokri ali zmrznjeni trati povzroči tako poškodbe travnih bilk kot zbijanje tal. Posledice so lahko slabša rast, zastajanje vode in več težav z mahom. Če se na določenem delu vrta po dežju redno nabirajo luže, je to lahko znak slabše odcednosti tal. V takšnih razmerah dodatno obremenjevanje zelenice težavo samo še poslabša.

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Kako zaščititi trato v jesenskih in zimskih mesecih?

Dobra novica je, da lahko večino poškodb preprečimo z nekaj preprostimi spremembami vsakodnevnih navad. Izogibajte se hoji po zmrznjeni travi. Počakajte, da se temperatura dvigne in se travne bilke odtalijo. Ne prečkajte razmočene zelenice po nepotrebnem. Če so tla mehka in se pod nogami ugrezajo, raje uporabite tlakovano pot. Uredite stalno vrtno pot. Če morate pogosto hoditi od hiše do lope, kompostnika ali vrta, razmislite o postavitvi pohodnih plošč. Omejite gibanje hišnih ljubljenčkov. Če pes vsak dan uporablja isto pot čez zelenico, lahko na njej nastanejo obrabljeni in blatni deli. Ne puščajte predmetov na travi. Igrače, vrtno pohištvo in drugi predmeti lahko omejujejo dostop svetlobe in zraka do travnih bilk.

icon-expand Ne prečkajte razmočene zelenice po nepotrebnem. FOTO: Adobe Stock

Ali je pozimi treba kositi trato?

Pozimi košnja običajno ni potrebna, vendar je vse odvisno od vremena. Če je jesen mila in trava še naprej raste, jo lahko po potrebi pokosimo tudi v hladnejšem delu leta. Pri tem je pomembno, da je površina suha in da tla niso zmrznjena ali razmočena. Kosilnica lahko namreč zaradi svoje teže dodatno zbije mokro zemljo, njena kolesa pa lahko na mehki površini pustijo globoke sledi. Britansko vrtnarsko združenje priporoča, da v hladnejših mesecih višino košnje nekoliko povečamo. Trave ne smemo preveč skrajšati, saj bi jo s tem dodatno oslabili. Prav tako ni priporočljivo kositi med zmrzaljo ali takrat, ko je zemlja zelo mehka.

Kaj storiti, če so na trati že nastale rjave lise?

Če ste po zmrznjeni travi že hodili in opazili rjave odtise, ni razloga za takojšnjo paniko. Rjava barva še ne pomeni nujno, da je trava odmrla. V hladnih mesecih rast poteka počasneje, zato si zelenica ne more tako hitro opomoči kot spomladi ali poleti. Najbolje je, da poškodovano območje pustimo pri miru in počakamo na toplejše vreme. Ko se tla spomladi osušijo, lahko preverimo stanje zelenice. Manjše poškodbe se pogosto obnovijo same, pri večjih golih površinah pa je smiselno odstraniti odmrle dele in dodati novo travno seme. Če je težava predvsem v zastajanju vode, je treba najprej poskrbeti za boljšo odcednost. Kraljevo hortikulturno združenje priporoča prezračevanje zbite zemlje z vrtnimi vilami ali posebnim orodjem za prezračevanje trate. Pri tem je treba počakati, da voda odteče in tla niso več preveč mokra. Lepa zelenica se ne vzdržuje samo s košnjo, gnojenjem in zalivanjem. Pomembno je tudi, da jo v obdobju, ko je najbolj občutljiva, čim manj obremenjujemo. Če se bomo jeseni in pozimi izogibali hoji po zmrznjeni in razmočeni travi, bomo spomladi precej lažje pričakali gosto in zdravo zeleno površino.

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