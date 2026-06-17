Paradižnik je ena najbolj priljubljenih vrtnin, a vas lahko hitro preseneti neprijeten prizor: lepo dozorel plod poči tik pred obiranjem. To ni le estetska težava – razpoke lahko pomenijo tudi hitrejše kvarjenje in večjo dovzetnost za bolezni. Zakaj se to zgodi in kako lahko to preprečite?

Glavni krivec: nihanje v vlagi

Najpogostejši razlog za pokanje paradižnika je neenakomerno zalivanje oziroma nenadno povečanje količine vode. Kot pojasnjujejo na strani The Spruce, paradižnikova kožica ne more dovolj hitro slediti nagli rasti plodu, ki se zgodi po močnem dežju ali obilnem zalivanju po sušnem obdobju. Plod zato dobesedno "popoka od znotraj navzven". V praksi to pomeni: če je rastlina dolgo časa v suhi zemlji, nato pa jo nenadoma zalijete (ali jo zalije močan naliv), bo plod vsrkal veliko vode in se hitro raztegnil – kožica pa tega ne prenese.

Preberi še Zakaj se kumara na rastlini začne zvijati?

Dve vrsti razpok, ki ju lahko opazite

icon-expand Razpoke na paradižniku so lahko krožne ali vzdolžne. FOTO: Shutterstock

Če ste že opazovali poškodovane plodove, ste verjetno opazili, da razpoke niso vedno enake. Po podatkih strani The Spruce ločimo dve glavni vrsti: Krožne razpoke okoli peclja – pogosto nastanejo zaradi hitrih sprememb v vlagi in temperaturi. Vzdolžne razpoke po celotnem plodu – običajno so posledica še bolj izrazitih nihanj v rasti. Za vas kot vrtičkarja je pomembno predvsem to: obe vrsti kažeta, da rastlina doživlja stres.

Ali je tak paradižnik sploh še užiten?

Čeprav paradižnik z razpokami ne izgleda privlačno, ga lahko v večini primerov še vedno uporabite. Po navedbah The Spruce je plod užiten, dokler razpoka ni odprta do te mere, da začne gniti ali plesneti. Vendar pa je pomembno, da tak paradižnik porabite čim prej, saj se hitreje pokvari.

icon-expand Če se na razpoki že pojavlja plesen, potem je najbolje, da paradižnik zavržete. FOTO: Shutterstock

Kako preprečiti pokanje paradižnika

Dobra novica: težavo lahko precej učinkovito zmanjšate z nekaj preprostimi ukrepi. 1. Enakomerno zalivanje je ključ Najpomembnejše pravilo je doslednost. Paradižnik potrebuje stalno, zmerno vlažno zemljo. Če imate možnost, zalivajte: - redno, v manjših količinah, - zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, - neposredno ob korenini, ne po listih. S tem boste preprečili šoke, ki povzročajo razpoke. 2. Zastirka naredi veliko razliko Zastirka pomaga ohranjati enakomerno vlago v tleh. To pomeni manj nihanj in manj stresa za rastlino. Uporabite lahko: - slamo, - pokošeno travo (posušeno), - lubje ali kompost. Tudi na Dominvrt.si smo že večkrat poudarili, da zastirka ni le estetska rešitev, ampak ključen element zdravega vrta.

Preberi še Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar

3. Izberite prave sorte Nekatere sorte paradižnika so bolj odporne na pokanje. Po navedbah The Spruce so to pogosto sorte z debelejšo kožico ali tiste, ki so prilagojene bolj nestabilnim vremenskim razmeram. Če imate vsako leto enako težavo, razmislite o menjavi sorte. 4. Zaščita pred ekstremnim vremenom Močni nalivi so eden glavnih razlogov za pokanje. Če imate možnost: - paradižnik zaščitite s streho ali rastlinjakom, - uporabite pokrivke v času intenzivnih padavin. Tako boste bolje nadzorovali količino vode, ki jo rastline dobijo.

Kaj to pomeni za vaš vrt?

icon-expand Zastirka na vrtu FOTO: Adobe Stock

Pokanje paradižnika ni znak, da delate nekaj narobe – je predvsem odziv rastline na vremenske razmere. V zadnjih letih so ta nihanja (suša – nalivi) vse pogostejša, zato se s težavo srečuje vedno več vrtičkarjev. Ključna razlika pa je v tem, kako se na to odzovete. Če poskrbite za enakomerno zalivanje in zaščito tal, lahko že v eni sezoni opazite bistveno izboljšanje.

Preberi še Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini

Odgovarjamo še na najpogostejša vprašanja: Zakaj paradižnik poči tik preden dozori?

Najpogosteje zaradi nenadnega povečanja količine vode po sušnem obdobju, ko plod prehitro raste. Ali lahko jem paradižnik, ki je počil?

Da, če ni gnil ali plesniv, vendar ga je treba porabiti čim prej. Kako pogosto zalivati paradižnik?

Raje manj, a redno – cilj je enakomerno vlažna zemlja brez velikih nihanj. Ali zastirka res pomaga?

Da, bistveno zmanjšuje izhlapevanje vode in preprečuje nenadne spremembe v vlagi tal.