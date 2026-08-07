Pogosto razlog ni pomanjkanje truda, temveč ena pogosta napaka pri negi – preveč vlage in napačen način zalivanja. Prav mokri listi, slabo kroženje zraka in dolgotrajno vlažno okolje ustvarjajo idealne pogoje za glivične bolezni, ki lahko hitro uničijo pridelek. Kot opozarjajo pri BBC Gardeners' World Magazine, je paradižnikova plesen ena najpogostejših težav pri gojenju paradižnika, še posebej v obdobjih toplega in vlažnega vremena.

Prvi znaki, da je s paradižnikom nekaj narobe

Paradižnik pogosto ne propade čez noč. Rastlina že prej pokaže opozorilne znake, ki jih izkušen vrtnar hitro prepozna. Bodite pozorni na: Rjave ali temne lise na listih To je eden najpogostejših znakov glivičnih okužb. Pike se lahko povečujejo in sčasoma povzročijo, da list popolnoma odmre. Rumenenje in sušenje spodnjih listov Spodnji listi so pogosto prvi, ki pokažejo težave. Lahko gre za naraven proces staranja, vendar je hitro rumenenje pogosto znak stresa ali bolezni. Zvijanje listov Listi se lahko zvijajo zaradi vročine, nepravilnega zalivanja ali okužb. Temni madeži na plodovih Če se na paradižnikih pojavijo mehki rjavi ali črni deli, je lahko pridelek že prizadet.

icon-expand Med najnevarnejšimi težavami je paradižnikova plesen. FOTO: Shutterstock

Največji sovražnik: glivične bolezni

Med najnevarnejšimi težavami je paradižnikova plesen (Phytophthora infestans), ki lahko v ugodnih razmerah zelo hitro napreduje. Pri Royal Horticultural Society (RHS) opozarjajo, da se bolezen pogosto pojavi v obdobjih visoke zračne vlage in toplega vremena. Najprej se pokaže na listih, nato pa se lahko razširi na stebla in plodove. Težava je predvsem v tem, da se glivične bolezni širijo s sporami, ki jih lahko prenašajo veter, dežne kapljice ali voda pri nepravilnem zalivanju.

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Napaka, ki jo naredi veliko vrtnarjev: zalivanje po listih

Ena najbolj pogostih napak je zalivanje rastline od zgoraj. Čeprav se zdi preprosto, lahko s tem nehote povečamo možnost bolezni. Voda, ki ostane na listih, ustvarja vlažno okolje, kjer se glive lažje razvijajo. Še posebej nevarno je, če listi ostanejo mokri čez noč. Boljši način: - zalivajte neposredno pri tleh, - vodo usmerite h koreninam, - zalivajte zjutraj, - ne pretiravajte s količino vode, - med rastlinami pustite dovolj prostora. Kot svetujejo pri Gardeners' World, je dobro kroženje zraka eden ključnih dejavnikov pri preprečevanju bolezni paradižnika. Pregoste rastline se počasneje sušijo, zato imajo glive boljše pogoje za razvoj.

icon-expand Paradižnik je kralj domačih vrtov, vendar zna biti tudi precej zahteven. FOTO: Adobe Stock

Kako rešiti rastlino, ki je že prizadeta?

Če opazite prve znake bolezni, še ni nujno vse izgubljeno. Hitro ukrepanje lahko upočasni širjenje težave. Najprej odstranite vse okužene dele: - odrežite liste z rjavimi madeži, - odstranite poškodovane plodove, - uporabljajte čisto orodje, - okuženih delov ne dajajte na kompost. Nato poskrbite za boljše pogoje: 1. Izboljšajte prezračevanje Če so rastline preveč skupaj, odstranite odvečne liste in omogočite več svetlobe ter zraka. 2. Odstranite spodnje liste Listi, ki se dotikajo zemlje, so bolj izpostavljeni vlagi in prenosu bolezni iz tal. 3. Uporabite zastirko Plast zastirke okoli rastline zmanjša škropljenje zemlje na liste med zalivanjem ali dežjem. Kako preprečiti težave? Najboljši način zdravljenja je preventiva. Preden se pojavijo bolezni, naredite nekaj preprostih korakov: Izberite pravo lego Paradižnik potrebuje veliko sonca – idealno vsaj šest do osem ur neposredne svetlobe dnevno. Ne sadite ga vedno na isto mesto Kolobarjenje pomaga zmanjšati možnost, da bi se bolezni iz zemlje prenašale iz leta v leto. Redno odstranjujte poškodovane liste Rastlina bo bolje prezračena, bolezen pa se bo težje širila. Ne pretiravajte z gnojenjem Preveč dušika lahko povzroči bujno rast listov, vendar manj odpornosti in manj plodov.

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Trik za več zdravih paradižnikov

Izkušeni vrtnarji pogosto pravijo, da je pri paradižniku manj včasih več. Rastlina ne potrebuje nenehnega zalivanja in poseganja, ampak predvsem stabilne pogoje. Redno opazovanje je najboljše orožje. Če težavo opazite dovolj zgodaj, lahko pogosto rešite pridelek, preden se bolezen razširi. Zdrava rastlina paradižnika potrebuje predvsem tri stvari: dovolj sonca, pravilno zalivanje in dobro kroženje zraka. Če se izognete najpogostejši napaki – mokrim listom in preveliki vlagi – boste naredili največ za bogat poletni pridelek.

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