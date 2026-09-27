Grmovnico najprej zalijte

Če je zemlja suha in rastlina kaže znake pomanjkanja vode, z obrezovanjem ne hitite. Vsak rez pomeni določeno obremenitev za rastlino, zato je bolje, da je pred obrezovanjem dobro hidrirana. Vrtnarski strokovnjak Bob Polomski je za The Spruce dejal, da grmovnic v vročem in suhem vremenu ni priporočljivo močno obrezovati. Če je rastlina pod stresom zaradi pomanjkanja vode, je bolje najprej poskrbeti za njeno oskrbo z vodo.

Kako preveriti, ali grmovnica potrebuje vodo

Ne glejte samo površine zemlje. Z roko ali majhno lopatko preverite, ali je zemlja nekaj centimetrov pod površino še vlažna. Zalivanje naj bo počasno in temeljito, pri katerem voda prodre približno 15 centimetrov globoko. Pri mladih grmovnicah je potreba po vodi še večja, saj se njihov koreninski sistem šele razvija. Na pomanjkanje vode lahko opozarjajo povešeni listi, rjavi robovi, zvijanje listov in prezgodnje odpadanje listov. Suha tla so seveda še bolj neposreden znak.

icon-expand Ko je grmovnica dobro preskrbljena z vodo, pride na vrsto obrezovanje. FOTO: Adobe Stock

Ne zalivajte vsak dan po malem

Pogosta napaka je vsakodnevno rahlo zalivanje. Voda takrat pogosto ostane blizu površine, namesto da bi prodrla do globljih korenin. Boljša možnost je temeljito zalivanje, nato pa počakati, da se zgornja plast zemlje nekoliko osuši. Tak način spodbuja razvoj globljih korenin in rastlini pomaga bolje prenašati sušna obdobja. Pri že dobro ukoreninjenih grmovnicah dodatno zalivanje običajno ni potrebno, razen ob daljši vročini in suši.

Šele nato vzemite v roke škarje

Ko je grmovnica dobro preskrbljena z vodo, lahko pride na vrsto obrezovanje. Toda pomembnejše od samega vrstnega reda je vprašanje, kdaj določeno grmovnico sploh smete obrezovati. Različne vrste imajo različne termine obrezovanja. Spomladi cvetoče grmovnice pogosto obrezujemo po cvetenju, medtem ko lahko nekatere poleti in jeseni cvetoče vrste obrezujemo spomladi pred začetkom nove rasti. Če grmovnico porežete ob napačnem času, lahko odstranite tudi poganjke, na katerih bi se razvili cvetovi.

Kaj storiti z močno izsušeno grmovnico

Če je rastlina vidno prizadeta zaradi suše, večje obrezovanje raje prestavite. Najprej jo temeljito zalijte in ji omogočite, da si opomore. Royal Horticultural Society pri sušnem stresu svetuje temeljito namakanje rastline, zlasti pri na novo posajenih grmovnicah. Pomembno je, da voda doseže območje korenin, ne pa da ostane samo na površini zemlje. Če je kakšna veja očitno odmrla, jo lahko odstranite, vendar z večjim pomlajevanjem počakajte, dokler ni jasno, kateri deli rastline so dejansko poškodovani.

icon-expand Če je rastlina vidno prizadeta zaradi suše, večje obrezovanje raje prestavite. FOTO: Adobe Stock

Po obrezovanju ne pozabite na tla

Ko končate, odstranite odrezane veje in listje iz okolice grmovnice. Nato preverite vlažnost zemlje in po potrebi ponovno zalijte. Pomaga tudi zastirka, ki pomaga zadrževati vlago v tleh. Okoli stebel pa pustite nekaj prostega prostora, saj lahko stalna vlaga neposredno ob njih povzroči težave. Če torej niste prepričani, kaj narediti najprej, preverite zemljo. Je suha in je rastlina žejna? Najprej zalivanje, nato obrezovanje. Če je zemlja dovolj vlažna, pa vam ni treba zalivati samo zato, ker boste vzeli v roke škarje. Najpomembnejša sta dobro stanje rastline in pravi čas za obrezovanje konkretne vrste.

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