Ko temperature padejo globoko pod ničlo, se začnejo težave

Mrzli dnevi prinašajo številne izzive za gospodinjstva, med najresnejšimi pa je zamrzovanje vode v ceveh. Ko se led začne širiti, lahko cev poči in povzroči drago škodo na stenah, tleh in opremi. Čeprav se zdi uporaba sušilnika za lase hitra rešitev, strokovnjaki opozarjajo, da gre za nevarno prakso, ki lahko povzroči še večjo škodo.

Kako prepoznati, da so cevi zamrznile?

Zamrznjena cev redko poči brez opozorila. Prvi znak je običajno oslabljen ali popolnoma prekinjen pretok vode. Če na cevi opazite plast slane, je to jasen pokazatelj, da se v notranjosti nabira led. Pogosto se pojavijo tudi nenavadni zvoki, kot so klokotanje, žvižganje ali trkanje, kar pomeni, da se v cevi kopiči tlak. V naprednejši fazi lahko opazite izbokline ali drobne razpoke, ki nakazujejo, da je material že pod pritiskom. Vlažne lise na stenah ali stropu pa so lahko znak, da je cev že začela puščati.

Zakaj je uporaba sušilnika za lase nevarna?

Čeprav se zdi logično, da bi zamrznjeno cev preprosto ogreli, je to eden najslabših možnih ukrepov. Nenadno segrevanje povzroči toplotni šok, kar lahko vodi v takojšnje pokanje cevi. Strokovnjaki opozarjajo, da ekstremna toplota oslabi material in povzroči mikrorazpoke, ki se lahko spremenijo v resno puščanje. Poleg tega je uporaba električnih naprav v bližini vode izjemno tvegana. Obstaja nevarnost električnega udara, odprti plamen pa lahko poškoduje izolacijo, stene ali celo povzroči požar.

Kako varno odmrzniti cev?

Preden začnete s katerimkoli postopkom, je nujno zapreti glavni ventil za vodo. Nato odprite pipo, ki je povezana z zamrznjeno cevjo, da omogočite odtok stopljenega ledu in zmanjšate tlak. Namesto sušilnika za lase strokovnjaki priporočajo postopno, enakomerno segrevanje. Ena najbolj varnih metod je uporaba termoforja, napolnjenega z vročo vodo. Ovijte ga okoli zamrznjenega dela cevi in ga počasi premikajte vzdolž cevi. Podoben učinek dosežete z brisačami, namočenimi v vročo vodo. Uporabite lahko tudi grelec, vendar ga postavite na varno razdaljo, da topel zrak segreva cev postopoma, ne sunkovito.

Najboljša rešitev je preventiva

Najcenejši in najučinkovitejši način za preprečevanje zamrznjenih cevi je dobra izolacija. Cevi v neogrevanih prostorih, kot so garaže, kleti in podstrešja, je treba zaščititi z izolacijskimi materiali. Pred zimo izpraznite zunanje pipe, da preprečite nabiranje vode v njih. Ko temperature padejo pod –7 C, lahko pustite pipo rahlo odprto, da voda počasi kaplja. Tekoča voda namreč veliko težje zmrzne. Kot poudarjajo strokovnjaki: "Naložba v izolacijo je vedno cenejša od popravila počene cevi." Če je cev na težko dostopnem mestu ali niste prepričani, kako ukrepati, je najbolje poklicati vodovodarja.