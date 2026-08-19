Katere zdravilne rastline nabiramo avgusta?

Pozno poletje je primerno za nabiranje več rastlin, pri katerih želimo ohraniti cvetove, liste ali cvetoče vršičke. Mednje sodijo smilj, ognjič in pravi pelin, medtem ko je pri navadni mirti čas nabiranja odvisen predvsem od dela rastline, ki ga želimo uporabiti. To je pomembna razlika, saj ni pravila, da je celotna rastlina vedno najbolj kakovostna v istem mesecu. Razvojna faza, vreme in del rastline močno vplivajo na kakovost nabranega materiala.

Smilj je najbolje nabirati v času cvetenja

Helichrysum italicum, ki ga poznamo kot italijanski smilj, je značilna sredozemska aromatična rastlina z rumenimi cvetnimi glavicami. Pri nas je dobro poznan predvsem zaradi uporabe v kozmetiki, zeliščarstvu in izdelavi eteričnega olja. Pri smilju je čas nabiranja še posebej pomemben. Raziskava, objavljena v reviji Processes, ugotavlja, da se za pridobivanje eteričnega olja nabira v času cvetenja, ko je odprta približno polovica cvetov. Takrat je v cvetnih delih veliko aromatičnih snovi, rastlino pa je najbolje nabrati zgodaj zjutraj. Tudi raziskava Univerze v Novi Gorici in drugih evropskih raziskovalcev je pokazala, da se lahko čas optimalnega nabiranja razlikuje glede na podnebje in rastne razmere. V Srbiji so pri gojenem smilju zabeležili prvo žetev julija in drugo avgusta, vendar to ne pomeni, da je avgust samodejno najboljši čas za vsako rastišče. Pri nabiranju zato ne glejte samo na koledar. Opazujte cvetove. Če je večina socvetij še svežih in je rastlina v polnem cvetenju, je to precej bolj uporaben znak kot datum na koledarju.

icon-expand Smilj je najbolje nabirati v času cvetenja FOTO: Adobe Stock

Ognjič nabiramo, ko so cvetovi popolnoma odprti

Calendula officinalis oziroma zdravilni ognjič je ena najbolj uporabnih rastlin za domači zeliščni vrt. Njegove oranžne ali rumene cvetove lahko nabiramo večkrat v sezoni, saj rastlina ob rednem odstranjevanju cvetov nadaljuje cvetenje. Ameriški botanični vir Benedetti Botanicals priporoča nabiranje popolnoma odprtih cvetov pozneje dopoldne, ko se rosa že posuši. Pri sušenju je smiselno odrezati celotno cvetno glavico, ne samo posameznih jezičastih cvetov. Tudi Evropska agencija za zdravila ognjič uvršča med rastline z evropsko zeliščno monografijo. Ta zajema predvsem pripravke iz posušenih cvetov in njihovo tradicionalno uporabo pri manjših težavah s kožo ter pri težavah v ustih in žrelu. Za domače sušenje izberite zdrave, nepoškodovane cvetove. Če jih naberete mokre, se bodo veliko težje pravilno posušili, zato je pri avgustovski vročini še posebej pomembno, da je rastlina pred nabiranjem suha.

icon-expand Ognjič nabiramo, ko so cvetovi popolnoma odprti. FOTO: Dreamstime

Pravi pelin nabiramo med cvetenjem

Artemisia absinthium, ki mu pravimo tudi pravi pelin, je rastlina z značilnim srebrnkastim videzom in zelo izrazitim vonjem. Njegovo cvetenje se začne poleti in se lahko nadaljuje v zgodnjo jesen. Medicinska fakulteta Univerze v Ioannini navaja, da pri pravem pelinu cvetenje in nabiranje potekata predvsem od julija do avgusta. Nabirajo se predvsem listi in cvetoči deli rastline. Tudi Evropska agencija za zdravila obravnava pravi pelin kot zdravilno rastlino. Njena monografija zajema posušene liste oziroma cvetoče vršičke, pri čemer so pripravki tradicionalno povezani predvsem z izgubo teka in nekaterimi prebavnimi težavami. Pri pelinu pa velja nekoliko več previdnosti kot pri običajnih vrtnih zeliščih. Evropska agencija za zdravila opozarja, da imajo pripravki iz pelina tudi varnostne omejitve, zato ga ni smiselno uporabljati kot domače zdravilo brez poznavanja pravilne uporabe.

icon-expand Pravi pelin nabiramo med cvetenjem FOTO: Adobe Stock

Mirta je avgusta še zelena, plodovi pa pridejo pozneje

Myrtus communis oziroma navadna mirta je nekoliko drugačen primer. Gre za sredozemski zimzeleni grm, pri katerem lahko uporabljamo predvsem liste in plodove, vendar niso vsi najbolj primerni za nabiranje v istem obdobju. Mirta cveti približno od junija do avgusta, plodovi pa začnejo spreminjati barvo avgusta in zorijo šele pozneje. To pomeni, da avgust ni nujno čas za nabiranje zrelih mirtovih jagod, saj plodovi praviloma zorijo jeseni in pozimi, odvisno od območja in razmer. Če pa želite mirto nabirati zaradi listov, je zgodba drugačna. Italijanski vir Giardinaggio navaja, da se listi tradicionalno nabirajo, ko je suho vreem, tak da je avgust zelo primeren za nabiranje listov.

icon-expand Mirta je avgusta še zelena, plodovi pa pridejo pozneje FOTO: Adobe Stock

Zlato pravilo avgustovskega nabiranja: brez rose in dežja

Pri vseh štirih rastlinah je ena stvar pomembnejša od natančnega datuma: nabirajte v suhem vremenu. Pri cvetovih je najbolje počakati, da jutranja rosa izgine. Pregled postopkov nabiranja zdravilnih rastlin priporoča nabiranje cvetov v suhem vremenu, po tem ko se rosa posuši, saj vlaga otežuje sušenje in poveča možnost kvarjenja rastlinskega materiala. Pri smilju je jutranje nabiranje še posebej zanimivo zaradi eteričnega olja. Raziskave kažejo, da na njegovo količino in sestavo vplivajo ura nabiranja, razvojna faza, vreme in način žetve.

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Kako pravilno posušiti nabrana zelišča?

Najpogostejša napaka pri domačem sušenju je, da ljudje nabran material zložijo v predebel sloj. Takrat se notranjost suši počasneje, rastlinski deli pa lahko porjavijo ali začnejo plesneti. Nabrane dele zato razporedite v tanko plast na čisto in zračno podlago. Sušite jih v suhem, zračnem in senčnem prostoru, kjer ni neposrednega sonca. Pri aromatičnih rastlinah je še posebej pomembno, da jih ne pregrevate po nepotrebnem.

icon-expand Sušenje zelišč FOTO: Shutterstock

Ko so deli rastline popolnoma suhi, jih shranite v čiste, suhe in dobro zaprte posode. Vsako posodo označite z imenom rastline in datumom nabiranja. Tako boste čez nekaj mesecev natančno vedeli, kaj je v njej in kdaj ste zelišče nabrali. Pri nabiranju v naravi pa ne pozabite na najbolj osnovno pravilo: rastlino morate zanesljivo prepoznati. Če niste popolnoma prepričani, katera vrsta raste pred vami, je ne nabirajte za uživanje ali pripravo domačih pripravkov. Avgust je za zeliščni vrt res bogat mesec, vendar se kakovost domače zaloge ne začne pri sušenju, temveč že pri škarjah. Pravi trenutek, suho vreme, zdrava rastlina in nežno nabiranje naredijo več kot velika količina. Pri mirti pa velja še posebno opozorilo: avgusta opazujemo razvoj plodov, vendar za zrele jagode običajno še ni pravi čas.

icon-expand Shranjevanje posušenih zdravilnih rastlin FOTO: Shutterstock

Mnogi doma ponovno uporabijo kozarce od marmelad in kompotov za shranjevanje suhih živil, kot so moka, sladkor, oreščki in posušena zelišča. Čeprav je to praktična in okolju prijazna rešitev, strokovnjaki za varnost hrane opozarjajo, da moramo biti previdni, smo že poročali na Dominvrt.si!

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V mestu je malo takih, ki imajo vrt, kjer bi si lahko uredili vrt. Kljub temu je balkon dovolj za sajenje zdravilnih zelišč. Izbrali smo štiri začimbe, ki ne bodo samo obogatile vaših jedi z intenzivnimi okusi, ampak bodo koristile tudi vašemu zdravju.

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