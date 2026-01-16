Čeprav se mulč pogosto povezuje s poletjem, ko pomaga zadrževati vlago, strokovnjaki poudarjajo, da ima pozimi povsem drugačno, a enako pomembno vlogo. The Spruce v svojih zimskih vrtnarskih priporočilih navaja, da mulč pozimi deluje kot izolacijska plast, ki ščiti korenine pred ekstremnimi temperaturnimi nihanji. A hkrati opozarjajo, da lahko nepravilno mulčenje povzroči več škode kot koristi.

Zakaj je zimsko mulčenje koristno

Stabilizacija temperature tal

Pozimi se tla hitro ohladijo, še posebej v obdobjih brez snežne odeje. Better Homes Gardens poudarja, da mulč pomaga ohranjati stabilno temperaturo tal, kar je ključno za rastline, ki so občutljive na nenadne temperaturne skoke. Prav temperaturna nihanja so pogosto razlog za poškodbe korenin, ne pa nujno sam mraz.

icon-expand Vrt FOTO: Adobe Stock

Zaščita korenin pred izsušitvijo

Zimski veter in suh zrak lahko iz tal hitro potegneta vlago. Good Housekeeping navaja, da mulč deluje kot zaščitna pregrada, ki preprečuje izsuševanje tal in ohranja vlago tam, kjer jo rastline najbolj potrebujejo. To je še posebej pomembno pri zimzelenih rastlinah, ki tudi pozimi izgubljajo vlago skozi liste.

Preprečevanje erozije

Močan veter, dež in sneg lahko odnašajo zgornjo plast zemlje. The Spruce izpostavlja, da mulč pozimi ščiti tla pred erozijo, kar je ključno za vrtove na pobočjih ali izpostavljenih legah.

Kdaj je zimsko mulčenje škodljivo

Prehitro mulčenje jeseni

Ena najpogostejših napak je, da vrtnarji mulč položijo prehitro. Better Homes Gardens opozarja, da lahko mulč, položen na topla tla, ujame toploto in spodbudi rast rastlin v času, ko bi morale počivati. To vodi v prezgodnje brstenje, ki ga nato uniči prva zmrzal.

icon-expand Pobiranje vrtnin FOTO: Shutterstock

Predebela plast mulča

Čeprav se zdi, da več mulča pomeni več zaščite, to ne drži vedno. Good Housekeeping navaja, da predebela plast mulča lahko povzroči zastajanje vlage, kar vodi v gnitje korenin ali razvoj plesni. Optimalna debelina je običajno med 5 in 10 centimetri, odvisno od materiala.

Napačen material

Nekateri materiali, kot so sveži lesni sekanci ali nekompostirani listi, lahko povzročijo težave. The Spruce pojasnjuje, da svež les med razgradnjo porablja dušik, kar lahko oslabi rastline spomladi. Prav tako lahko nekompostirani listi ustvarijo pregosto plast, ki preprečuje kroženje zraka.

icon-expand Vrt FOTO: Shutterstock

Kdaj je mulčenje pozimi najbolj smiselno

Najboljši čas za zimsko mulčenje je, ko se tla že ohladijo, a še niso zamrznjena. Better Homes Gardens navaja, da je idealno mulčiti po prvih lahkih zmrzalih, ko rastline preidejo v mirovanje. Takrat mulč deluje kot zaščitna odeja, ne da bi spodbujal rast.

Kako pravilno mulčiti pozimi

– Mulč položimo na ohlajena, a ne zamrznjena tla, – izberemo kakovosten, organski material, – plast naj bo zračna in ne pretirano debela, – mulča ne nasujemo neposredno ob steblo ali deblo rastline. Good Housekeeping dodaja, da je spomladi smiselno mulč razredčiti ali odstraniti, saj lahko ovira segrevanje tal.

Zimsko mulčenje je koristno, če ga izvedemo pravilno

Zimsko mulčenje je lahko izjemno učinkovito orodje za zaščito vrta, vendar le, če ga izvedemo premišljeno. Strokovni viri, kot so The Spruce, Better Homes Gardens in Good Housekeeping, se strinjajo, da je ključno izbrati pravi čas, primeren material in ustrezno debelino plasti. Ko je mulč uporabljen pravilno, ščiti korenine, preprečuje erozijo in pomaga rastlinam preživeti najhladnejši del leta. Ko pa je uporabljen napačno, lahko povzroči več škode kot koristi.