Lovorikovec ni navadni lovor

Lovorikovec (Prunus laurocerasus) je zimzelen grm iz družine rožnic, ki izvira iz jugovzhodne Evrope in Turčije. Čeprav njegovi veliki, bleščeči listi spominjajo na navadni lovor (Laurus nobilis), rastlini nista sorodni. Botanični vrt Univerze v Ljubljani lovorikovec navaja kot okrasno rastlino, ki je pri nas dobro poznana predvsem po uporabi za žive meje. Spomladi ga krasijo beli cvetovi, pozneje pa razvije temne, skoraj črne plodove. Prav ti plodovi pa so eden od razlogov, zakaj je pri rastlini potrebna previdnost.

Plodovi niso za uživanje

Lovorikovec vsebuje cianogene spojine, največja previdnost pa je potrebna pri semenih oziroma koščicah. Royal Horticultural Society opozarja, da so semena škodljiva ob zaužitju, rastlino pa uvršča med potencialno škodljive tudi za nekatere domače živali. Mestna občina Ljubljana prav tako opozarja na neužitnost plodov in prisotnost cianogenih spojin v posameznih delih rastline. To ne pomeni, da je treba vsak lovorikovec na vrtu odstraniti. Pomeni pa, da ni primeren za nepremišljeno sajenje na mestih, kjer bi lahko do njegovih plodov zlahka prišli majhni otroci ali živali.

icon-expand Zaradi goste rasti in nezahtevne nege je priljubljena izbira za žive meje. FOTO: Adobe Stock

V Sloveniji ni le vrtna rastlina

Še pomembnejše vprašanje je, kaj se zgodi, ko lovorikovec zapusti vrt. Slovenski portal Tujerodne vrste ga uvršča na opozorilni seznam in navaja, da se je vrsta ponekod že pojavila v gozdovih. Njena semena raznašajo ptice, ki se hranijo s plodovi, zato se lahko rastlina pojavi tudi precej stran od prvotne zasaditve. Podatki istega vira kažejo, da je bil lovorikovec v Sloveniji kot okrasna rastlina prvič zabeležen že leta 1966. Danes je zelo pogost na vrtovih, vendar se lahko ponekod pojavlja tudi zunaj njih.

Lovorikovec lahko izrine domače rastline

Problem ni samo v tem, da se rastlina pojavi na mestu, kjer je nismo posadili. Če se v naravi uspešno razmnožuje, lahko oblikuje goste sestoje in spremeni razmere za druge rastline. Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin EPPO je lovorikovec že obravnavala zaradi njegovega invazivnega vedenja. V Švici so na primer dokumentirali njegovo širjenje v listnatih gozdovih in vplive na domorodno podrast. Tudi slovensko ministrstvo ga je v strokovnem predlogu prednostnih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst navedlo med vrstami, ki jim je treba nameniti pozornost.

icon-expand Lovorikovec lahko izrine domače rastline FOTO: Adobe Stock

Katere rastline izbrati namesto lovorikovca?

Če želite gosto živo mejo, lovorikovec ni edina možnost. Še posebej smiselno je razmisliti o vrstah, ki so domačemu okolju bolje prilagojene in imajo pomembno vlogo tudi za živali. Royal Horticultural Society med primerne rastline za žive meje uvršča več vrst, med njimi gaber, bukev in glog, pri izbiri pa svetuje upoštevanje lege, tal, želene višine in vzdrževanja. Gaber je dobra izbira za gosto živo mejo Navadni gaber (Carpinus betulus) je ena zanimivejših alternativ. Primeren je tudi za hladnejše lege, dobro prenaša obrezovanje in ga lahko oblikujemo v gosto živo mejo. Čeprav jeseni izgubi zeleno barvo, del posušenih listov pogosto ostane na vejah tudi pozimi, zato meja ne postane povsem gola. Royal Horticultural Society ga med drugim priporoča za hladnejše in izpostavljene lege. Zaradi goste rasti je primeren tako za manjše vrtove kot za višje zelene pregrade.

icon-expand Gaber je dobra izbira za gosto živo mejo. FOTO: Adobe Stock

Bukev za elegantno in gosto zasaditev Tudi navadna bukev (Fagus sylvatica) je klasična izbira za živo mejo. Poleti ima značilne zelene liste, jeseni pa se obarvajo v tople rjave in oranžne odtenke. Posebnost je, da posušeni listi pri striženi živi meji pogosto ostanejo na vejah do pomladi, zato zagotavlja precej zasebnosti tudi pozimi. Po podatkih Royal Horticultural Society bukev najbolje uspeva na dobro odcednih tleh in na soncu ali v polsenci. Za zelo suha območja pa ni najboljša izbira. Glog je zanimiv predvsem za naravni vrt Če vam ni pomembna popolnoma formalna živa meja, je zanimiv enovrati glog (Crataegus monogyna). Gre za domorodno vrsto, ki jo je mogoče z obrezovanjem oblikovati v gosto mejo, njeni cvetovi in plodovi pa imajo dodatno vrednost za vrtno biodiverziteto. Trnasta rast je lahko prednost, če želite naravno zaščitno mejo, vendar je manj primerna tam, kjer se ob meji pogosto gibljejo otroci ali kjer želite povsem gladko, moderno zasaditev. Črni trn za bolj naravno in neprehodno mejo Za bolj podeželski vrt je lahko zanimiv tudi črni trn (Prunus spinosa). Tvori gosto, trnasto rast in je primeren za naravne žive meje. Royal Horticultural Society ga uvršča med vrste za zaščitne in naravne žive meje. Takšna zasaditev je precej drugačna od urejene lovorikovčeve stene, vendar ima pomembno prednost: naravna živa meja je lahko veliko bolj zanimiva za prostoživeče živali.

Kaj pa zimzelena živa meja?

Tu je izbira nekoliko zahtevnejša. Če želite, da je meja zelena vse leto, sta med možnostmi tudi navadna bodika (Ilex aquifolium) in navadna tisa (Taxus baccata). Vendar pri slednji velja posebna previdnost, saj so vsi deli rastline strupeni, zato ni primerna za vsak vrt. Pomembno je tudi, da zimzeleno ni samodejno boljše. Kot poudarja Royal Horticultural Society, imajo listopadne žive meje svoje prednosti: pogosto bolje prenašajo močnejše obrezovanje, pozimi pa lahko predstavljajo pomemben življenjski prostor za živali.

icon-expand navadna bodika (Ilex aquifolium) FOTO: Adobe Stock

Če torej lovorikovec izbirate predvsem zato, ker želite hitro, gosto in zeleno pregrado, se splača najprej vprašati, ali res potrebujete zimzeleno vrsto. Za številne vrtove sta lahko gaber ali bukev dolgoročno zelo dobri alternativi, medtem ko sta glog in črni trn primernejša za bolj naravne zasaditve. Pri izbiri rastline ni pomembno samo, kako hitro bo zapolnila prostor. Pomembno je tudi, kako se bo obnašala čez deset ali dvajset let, koliko obrezovanja bo zahtevala in kakšen vpliv bo imela na okolico. Prav zato je lahko nekoliko počasnejša, domačemu okolju prilagojena živa meja bolj premišljena izbira kot hitro rastoč grm, ki se lahko začne širiti tudi zunaj vrta. Lovorikovec zato ni rastlina, ki bi jo bilo smiselno prikazovati zgolj kot idealen grm za jesensko sajenje. Na vrtu ima nedvomno svoje prednosti, vendar je treba poznati tudi njegovo drugo plat. V Sloveniji je tujeroden, ponekod se že pojavlja zunaj vrtov, zaradi plodov in drugih delov rastline pa zahteva tudi določeno previdnost. Če se zanj vendarle odločite, ga posadite premišljeno in spremljajte njegovo širjenje. Pri vrtu namreč ni pomembno samo, kako bo rastlina videti čez eno sezono, ampak tudi, kakšen vpliv bo imela čez deset ali dvajset let.

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