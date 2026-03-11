Vrtni slez izvira iz centralne Azije. Zraste lahko do 2,5 metra in je izjemno priljubljen v vrtovih. Zaradi svoje višine, cvetenja in učinkovitega videza prinaša v vsak vrt poseben čar in dramatičnost. To je vrsta rastline, ki sončen prostor z lahkoto spremeni v živahen in privlačen kotiček. Njena privlačnost je v dramatičnosti, višini in razkošnem cvetenju. Vrtni slez je zelo odporen, enostaven za vzdrževanje in nadvse vpadljiv, zato je odlična izbira za dvorišče ali kot ozadje za plezalke. Če želite v svoj vrt vključiti vintage šarm, je ta rastlina prava izbira. Cvetovi so v živahnih barvah in idealni za romantičen, brezčasen videz cvetličnih gredic.

Preberi še Ste že slišali za slez - rastlino s številnimi učinki?

Sončna lega in kakovost tal za sijoče cvetenje

Vrtni slez potrebuje direktno sonce za optimalno rast, zato izberite sončno lego. Poleg sončne lege je ključna tudi zemlja – mora biti dobro drenirana in bogata s hranili. Slabo odcedna tla niso primerna, saj lahko povzročijo gnitje korenin.

Preberi še Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast

Setev poteka dvakrat letno: lahko spomladi (marec-april) ali pozno poleti (avgust-september). Pazite, da so takrat razmere tople in stabilne. Imate dve možnosti setve: semena lahko posadite najprej v ločene sadilne lončke za sadike ali direktno na izbrano mesto v vrtu, piše Tportal. Sadilni lončki omogočajo lažji razvoj korenin in kasnejšo presaditev, medtem ko direktna setev prihrani nekaj dela. Katera koli metoda vam je ljubša, zagotovite, da bo zemlja ustrezno pripravljena.

icon-expand Navadni slez FOTO: Adobe Stock

Kako pravilno zalivati in gnojiti vrtni slez?

Za uspešno rast vrtnega sleza je ključnega pomena dosledna oskrba. Med poletjem zagotovite zmerno, a redno zalivanje. Pomembno je, da ostanejo tla vlažna, vendar ne prepojena z vodo, piše Tportal. S tem boste preprečili gnitje korenin in hkrati zagotovili dovolj vlage za rast in cvetenje. Med intenzivno rastjo in cvetenjem, torej od junija do septembra, rastlino gnojite enkrat tedensko. Uporabite gnojilo, ki podpira cvetenje, še dodajajo. Pravilno gnojenje bo zagotovilo, da bo slez ustvaril veliko močnih cvetov. Poleg tega se prepričajte, da je gnojilo ustrezno in da sledite navodilom na embalaži za optimalne rezultate.

Preberi še Užiten plevel, ki ga najdemo na travniku ali celo na vrtu

Dodatni nasveti: Oporniki, prostor in redno obrezovanje

Pri načrtovanju in vzdrževanju vrtnega sleza, še posebej pri visokih sortah, je nujno upoštevati nekatere ključne prakse za zagotavljanje optimalne rasti in cvetenja. Visokim sortam je absolutno treba zagotoviti ustrezno oporo. Brez nje se lahko visoka stebla pod težo številnih cvetov in zaradi vpliva vetra hitro prelomijo ali povesijo, poudarjajo pri Tportalu. Uporabite stabilne bambusove palice ali namenske kovinske opore, ki jih namestite zgodaj, preden rastlina doseže polno višino.

Preberi še Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje

Poleg opore je izjemno pomembno pravilno načrtovanje razmika pri sajenju mladih rastlin, še opozarjajo pri Tportalu. Vrtni slez potrebuje veliko prostora za optimalen razvoj, tako za svoj koreninski sistem kot za krošnjo. Pregosta sajenja lahko vodijo do slabega kroženja zraka, kar poveča tveganje za bolezni in glivične okužbe. Nazadnje, in to je pogosto podcenjen nasvet, za podaljšanje cvetenja je nujno redno odstranjevanje uvenelih cvetov (ang. deadheading). Ta praksa rastlino spodbuja, da svojo energijo ne porablja za tvorbo semen, temveč za neprekinjeno produkcijo novih cvetnih brstov, kar zagotavlja cvetno čarolijo skozi celotno sezono od junija do septembra, še poudarjajo. Tako boste dosegli bujnejši in dolgotrajnejši cvetni spektakel.