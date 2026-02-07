Rastline za uspevanje potrebujejo ustrezne pogoje, med katere sodijo tudi dobri sosedje. Nekatere, tako kot določeni ljudje, preprosto ne gredo skupaj, medtem ko se druge lahko ujamejo do te mere, da si celo pomagajo pri boljši rasti, cvetenju ali ustvarjanju plodov. To je pomembno tudi pri izbiri, kaj boste posadili poleg svojih vrtnic. Poglejmo, katere so tiste rastline, ki se z vrtnicami sploh ne ujamejo.

Španski bezeg

Vrtnice so velike rastline z razvejanimi koreninskimi sistemi, zato jih nikoli ne bi smeli saditi v bližino drugih velikih lesnatih rastlin, kot je denimo španski bezeg. Te bi namreč z vrtnicami tekmovale v borbi za vodo in hranila – ter v tej bitki zagotovo tudi zmagale ter tako porazile vrtnice. Pravzaprav se izogibajte sajenju kakršnih koli velikih grmovnic z obsežnim koreninskim sistemom v bližini vrtnic, saj te preprosto ne bodo uspevale, če bodo morale tekmovati za vodo in hranila. Še dodaten razlog, zakaj španski bezeg in vrtnice niso dobri sosedje, pa je ta, da je španski bezeg zelo dovzeten za plesen, ki se zlahka razširi tudi na vrtnice.

Odolin

Odolini so enoletnice, ki so na voljo v vseh barvah mavrice ter so še ena rastlina, ki ni dober sosed vrtnicam. Razlog se skriva v tem, da so izjemno dovzetni za pepelasto plesen in rjo, zato jih raje posadite na drug del vrta, čim bolj stran od vrtnic.

Sleznik

Vrtnice in slezniki so klasike domačih vrtov, ki za rast potrebujejo podobne pogoje, to so polno sonce, rodovitna tla in odlično kroženje zraka. Na žalost sta obe vrsti tudi dovzetni za rjo. Najboljši način, da se izognete tej rastlinski bolezni, je, da obema zagotovite veliko prostora in ju nikoli ne posadite eno blizu druge.

Meta

Meta je priljubljeno zelišče predvsem zaradi svoje odpornosti in sposobnosti odvračanja škodljivcev. Vendar pa lahko njena hitra rast in širjenje preplavi sosednje vrtnice, če je pravočasno ne omejimo, kar povzroči, da bodo vrtnice z njo morale tekmovati za hranila in vodo. Poleg tega lahko močan vonj mete odvrne opraševalce od tega, da bi obiskali vrtnice.

Slak

Za slak je znano, da kot plezalka lahko popestri podporne stene in zakrije ne najbolj estetske ograje. Toda njegova trdoživost lahko poškoduje stebla in liste vrtnic, če ga začne preraščati. Slak lahko tudi zasenči vrtnice, tako da te dobijo manj sonca kot bi ga sicer.

Krompir, paradižnik in paprika

Vrtnin, kot so paradižnik, paprika in krompir ne bi smeli gojiti poleg vrtnic, ker so nagnjeni k prenosljivim boleznim, kot so vertilicijska uvelost in druge glivične okužbe. Veliko sadja in zelenjave je dovzetnih tudi za listne uši, ki so eden glavnih škodljivcev vrtnic.