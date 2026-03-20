Čeprav vrtnice in hortenzije na slikah so videti izjemno privlačno, se strokovnjaki strinjajo: nikoli ju ne sadite ene poleg druge! Ta napaka je izjemno pogosta med vrtnarji. Obe veljata za izredno priljubljeni rastlini, vendar se bo sočasna zasaditev na istem prostoru izkazala za napačno odločitev, piše Tportal.
Kolikor koli se zdi njuna kombinacija idilična, bo dolgoročno povzročila resno škodo obema rastlinam. Bistvo problema tiči v drastično različnih potrebah, ki jih imata za preživetje in bujno cvetenje, opozarja Tportal. To ne vodi le do težav s cvetenjem, ampak lahko oslabi obe rastlini in ju naredi bolj ranljivi za bolezni, še opozarjajo.
Zakaj vrtnic in hortenzij ne smemo saditi skupaj?
Najpomembnejši razlog za ločeno sajenje vrtnic in hortenzij so njihove nasprotne zahteve po soncu, zemlji in vodi. Vrtnice na primer potrebujejo veliko sonca, najmanj šest ur dnevno. Potrebujejo rahla, dobro odcedna tla, zato jih ne smemo preveč zalivati – počakajte, da se zemlja posuši med zalivanji, piše Tportal.
Hortenzije ljubijo ravno nasprotno: delno senco in vedno vlažno zemljo. Potrebujejo tudi več zalivanja kot vrtnice, saj so izjemno 'žejne'. Če ju posadite eno ob drugi, neizogibno ena od rastlin ne bo imela optimalnih pogojev za cvetenje. V najboljšem primeru bo cvetenje slabo, v najslabšem pa boste izgubili obe rastlini, piše Tportal.
Vrtnice so izjemno tekmovalne
Poleg različnih potreb po svetlobi in vlagi je pomembno upoštevati, da so vrtnice zelo 'pohlepne' in tekmovalne. Za vodo in hranila v tleh se bodo borile na vso moč in obstaja velika verjetnost, da bodo nadvladale hortenzije. Posledica je pogosto slabša rast in manjše cvetenje, saj nobena od rastlin ne dobi dovolj hranil, ki jih nujno potrebuje. Dejansko se obe rastlini izčrpata. Ker obe vrsti potrebujeta veliko hranil za močno cvetenje, se, če sta posajeni skupaj, neposredno borita druga z drugo. Sčasoma se neizogibno zgodi, da nobena ne prejme tistega, kar bi v resnici morala.
Še ena nevarnost, ki jo prinašajo vrtnice
Poleg tega obstaja še druga, pogosto spregledana nevarnost: vrtnice privabljajo listne uši in hrošče, ki se hitro razširijo tudi na hortenzije. Tudi če rešite problem s tlemi in svetlobo, se še vedno izpostavite tveganju širjenja škodljivcev, opozarja Tportal. Ta bitka lahko traja celo sezono, zato je izbira ustreznih rastlinskih partnerjev izjemno pomembna.
Lahko pride do poškodb tudi med obrezovanjem vrtnic
Poleg konkurence za hranila obstaja še ena mehanska nevarnost, ki jo prinaša skupno sajenje hortenzij in vrtnic: potencialna motnja koreninskega sistema hortenzij med obrezovanjem vrtnic. Hortenzije imajo relativno plitek koreninski sistem, zaradi česar so še posebej občutljive na kakršne koli posege v bližnjo zemljo, piše Tportal.
Med rednim obrezovanjem vrtnic, ki vključuje morebitno rahljanje ali kopanje v tleh za odstranjevanje plevela ali izboljšanje aeracije, lahko nenamerno pride do poškodbe občutljivih korenin hortenzij, še posebej, če sta rastlini posajeni preblizu, opozarja Tportal. Ta poškodba morda ni takoj vidna, a lahko resno oslabi hortenzije in zmanjša njihovo sposobnost črpanja vode in hranil, kar vodi v dolgotrajno nazadovanje ali celo propad.
Vir: tportal.hr
