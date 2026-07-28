Poleti so vrtnice v središču pozornosti, toda konec julija je obdobje, ko številni lastniki vrtov nehote naredijo napake, zaradi katerih rastline izgubijo moč za novo cvetenje. Vrtnarski strokovnjaki opozarjajo, da so prav naslednji tedni ključni za drugi val cvetov, ki lahko vrt krasijo vse do jeseni. Po poročanju portala Homes & Gardens ter strokovnjakov, ki jih povzema The Spruce, vrtnice v tem času potrebujejo nekoliko drugačno nego kot spomladi. Visoke temperature, suša in izčrpana zemlja namreč hitro oslabijo rastline.

Odstranite odcvetele cvetove

icon-expand Pri vrtnicah je izrednega pomena, da jih posadimo ob pravem času. FOTO: Adobe Stock

Najpomembnejše opravilo je odstranjevanje odcvetelih vrtnic. Vrtnarji temu po angleško pravijo "deadheading". Ko cvet oveni, rastlina začne svojo energijo usmerjati v tvorbo šipkov oziroma semen. Če odcveteli cvet pravočasno odstranite, bo vrtnica energijo porabila za razvoj novih popkov. Strokovnjaki z The Spruce priporočajo rez približno pol centimetra nad prvim močnim listom s petimi lističi. Pri remontantnih oziroma večkrat cvetočih vrtnicah lahko že nekaj dni po odstranitvi starih cvetov opazite nastajanje novih poganjkov.

Ne zalivajte vsak dan

icon-expand Kako zalivati vrtnice? FOTO: Adobe Stock

Številni menijo, da vrtnicam v vročini najbolj pomagajo s pogostim zalivanjem. Toda strokovnjaki opozarjajo, da je vsakodnevno površinsko škropljenje ena najpogostejših poletnih napak. Kot navaja Homes & Gardens, je veliko bolj učinkovito temeljito zalivanje enkrat ali dvakrat tedensko. Tako voda doseže globlje korenine, rastlina pa postane odpornejša na vročinske valove. Pomembno je tudi, da zalivate neposredno ob tleh in ne po listih, saj vlaga na listih povečuje tveganje za pojav glivičnih bolezni.

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Dodajte plast zastirke

Če tega še niste storili, je zdaj primeren čas za obnovo zastirke okoli vrtnic. Po priporočilih Better Homes & Gardens in Homes & Gardens organska zastirka pomaga zadrževati vlago v tleh, zmanjšuje pregrevanje korenin in zavira rast plevela. Poleg tega se postopoma razkraja ter izboljšuje strukturo tal. Najprimernejši so lubje, kompost ali dobro preperele organske snovi.

Preglejte liste

icon-expand Listne uši FOTO: Adobe Stock

Konec julija so pogostejše tudi bolezni in napadi škodljivcev. Po navedbah The Spruce je smiselno redno pregledovati spodnjo stran listov, kjer se pogosto pojavijo pršice, listne uši in prvi znaki glivičnih okužb. Če opazite porumenele ali pegaste liste, jih odstranite in zavrzite. Dobra zračnost grma je eden najboljših načinov preprečevanja bolezni, zato odstranite tudi poškodovane ali odmrle poganjke.

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Z gnojilom ne pretiravajte

Številni vrtnarji se poleti sprašujejo, ali naj vrtnice še gnojijo. Strokovnjaki za vrtnice pri The Spruce priporočajo zmerno dognojevanje po prvem valu cvetenja, vendar opozarjajo, da v času ekstremne vročine rastlin ne smemo siliti v intenzivno rast. Najprimernejša so gnojila z več fosforja, ki spodbujajo razvoj cvetov.

Majhen trik za več cvetov avgusta

Po mnenju številnih vrtnarskih strokovnjakov je skrivnost bogatega avgustovskega cvetenja kombinacija treh korakov: redno odstranjevanje odcvetelih cvetov, globoko zalivanje in sprotno odstranjevanje obolelih listov. Prav te navade rastlini omogočijo, da energijo usmeri v novo rast in ne v tvorbo semen. Če boste vrtnicam v zadnjih julijskih dneh namenili nekaj minut pozornosti, vas lahko že čez nekaj tednov nagradijo z novim valom cvetja, ko bo večina drugih poletnih rastlin že začela izgubljati svoj sijaj.

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