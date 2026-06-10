Vrtnice veljajo za kraljice vrta, a tudi one hitro pokažejo, če z njimi ravnamo narobe. Če ste opazili, da vaše vrtnice ne cvetijo več tako bujno, poganjki pa so šibkejši ali celo oboleli, razlog pogosto tiči v osnovni negi. Strokovnjaki opozarjajo, da sta za zdravo rast ključni prav dve stvari: pravilno obrezovanje in ustrezna prehrana rastline. Če zanemarite enega od teh korakov, bodo posledice hitro vidne. A najprej poglejmo, kako spodbuditi vrtnice, da cvetijo celo leto ... Eden najučinkovitejših načinov nege je preprosta, a zelo uporabna metoda, ki ščiti rastlino in izboljšuje kakovost tal, znana kot mulčenje. Zastirka je material, ki se nanese na površino zemlje za njeno zaščito. V vrtnarjenju se najpogosteje uporabljajo organske zastirke, saj se sčasoma razgradijo, obogatijo zemljo s hranili in izboljšajo njeno strukturo. Ker vrtnice zahtevajo veliko vode, je to za njih idealno, še posebej med poletnimi vročinami, poroča stran TPortal, ki dodaja, da je najboljša zastirka za vrtnice zdrobljeno drevesno lubje. Plast naj bi bila debela med pet in osem centimetrov. Tako bodo vaše vrtnice čudovite.

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V nadaljevanju pa poglejmo še dve napaki, zaradi katerih vaše vrnice ne cvetijo najlepše. Če boste upoštevali navodila in boste vsako leto pravočasno poskrbeli za primerno nego vrtnic, se bodo vaše rastline v naslednjih letih razbohotile.

Napaka št. 1: nepravilno (ali prepozno) obrezovanje

icon-expand Zalivanje vrtnic FOTO: Shutterstock

Obrezovanje vrtnic ni le estetski poseg, ampak eden najpomembnejših korakov za njihovo zdravje. Po podatkih vrtnarskih strokovnjakov, ki jih povzema britanski Express, je treba najprej odstraniti vse odmrle, bolne ali poškodovane poganjke. Takšni deli rastline namreč ne le kvarijo videza, ampak lahko postanejo tudi žarišče bolezni. Če jih ne odstranite, se težave lahko hitro razširijo na preostanek rastline. Pomembno je tudi, da rastlino "odprete", kar pomeni, da omogočite boljše kroženje zraka med vejami. To je ključno, saj vlaga med gostimi poganjki ustvarja idealne razmere za razvoj glivičnih bolezni. S pravilnim obrezovanjem boste dosegli še nekaj: vrtnica bo energijo usmerila v nove, zdrave poganjke – in posledično v več cvetov. Obrezovanje torej morate opraviti pravočasno in morda boste imeli že naslednje leto bujne vrtnice. Prav april je namreč ključen mesec za obrezovanje, s katerim lahko močno vplivamo na kasnejše cvetenje rastlin.

Napaka št. 2: vrtnice pustite brez hranil

Druga pogosta napaka je, da vrtnic po obrezovanju ne pognojimo. Rastlina takrat potrebuje dodatno energijo za novo rast, sicer ostane šibka in manj odporna. Kot poudarjajo vrtnarski strokovnjaki, je najbolje uporabiti gnojila s podaljšanim delovanjem ali organska hranila, kot sta kompost ali dobro uležan hlevski gnoj. Pomembno je, da z gnojenjem ne pretiravate, saj lahko prevelike količine naredijo več škode kot koristi. Ključ je v ravnovesju – vrtnica potrebuje hranila, vendar v pravih količinah. Sicer pa smo na Dominvrt.si predstavili tudi preprost test, s katerim preverite, ali je vaša rastlina res mrtva. Ta postopek lahko uporabite tudi pri vrtnicah, zato ne obupajte prehitro!

Zakaj sta ti dve stvari tako pomembni?

Vrtnice niso tako občutljive, kot morda mislite, vendar potrebujejo osnovno nego, ki jo marsikdo zanemari. Če rastlina nima dovolj svetlobe, zraka in hranil, se to hitro pokaže v slabši rasti. Strokovnjaki poudarjajo, da vrtnice najbolje uspevajo na sončnih mestih z dobrim pretokom zraka, saj to zmanjšuje tveganje za bolezni. Ko obrezovanje in prehrano združite z ustreznimi pogoji, boste opazili precejšnjo razliko – več cvetov, močnejše poganjke in bolj zdrav videz rastline.

Kaj to pomeni za vaš vrt?

icon-expand Vrtnice FOTO: Shutterstock

Če želite, da bodo vaše vrtnice letos res izstopale, vam ni treba kupovati dragih pripravkov ali slediti zapletenim pravilom. Včasih je dovolj, da se vrnete k osnovam. Odstranite vse, kar rastlini škodi, ji omogočite zrak in svetlobo, nato pa ji zagotovite dovolj hranil. Rezultat bo hitro viden – vrtnice bodo bolj bujne, cvetovi pa večji in obstojnejši. Nimate vrta? Ne skrbite - tudi vašo teraso ali balkon lahko krasijo čudovite vrtnice. Preverite, kako uspešno gojiti vrtnice v loncih!

Odgovarjamo na najpogostejša vprašanja: Zakaj vrtnice ne cvetijo?

Najpogostejši razlog je nepravilno obrezovanje ali pomanjkanje hranil. Kdaj je najboljši čas za obrezovanje vrtnic?

Običajno zgodaj spomladi, ko se rastlina začne prebujati. Ali je gnojenje nujno?

Da, še posebej po obrezovanju, ko rastlina potrebuje dodatno energijo za rast. Ali vrtnice potrebujejo veliko sonca?

Da, za zdravo rast potrebujejo vsaj 6 ur sonca na dan.