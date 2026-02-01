Pri obrezovanju določenih vrst hortenzij jeseni, pozimi ali spomladi lahko nehote odstranimo popke, še preden imajo možnost zacveteti, zato je pomembno, da poznamo pravilni postopek in ga tudi dosledno izvajamo.
Ker je hortenzije, ki cvetijo na novem lesu, varno obrezati le jeseni, ne da bi pri tem žrtvovali cvetove naslednjega leta, je nujno tudi, da pred obrezovanjem ugotovimo, katero vrsto hortenzije imamo.
Vrtna hortenzija (H. macrophylla), ki je med najbolj priljubljenimi na domačih vrtovih, tvori bujne cvetove v svetlo modrih, rožnatih in vijoličnih odtenkih, ki cvetijo prav na starem steblu, zato jih spomladi ne obrezujemo. Posušeno socvetje prav tako pustimo na grmu čez vso zimo, saj na ta način preprečimo, da bi zgornji brsti pomrznili.
Enako velja za hortenzijo Hydrangea serrata.
Hortenzija 'mophead', imenovana tudi kroglasta velikolistna hortenzija, je občudovana predvsem zaradi svojih velikih cvetnih grozdov, sorta 'lacecap' s čipkastim ovratnikom pa izstopa zaradi svojih ploščatih in nežnih popkov. Ti sorti hortenzije potrebujeta obrezovanje večkrat letno. Da bi ohranili njuno lepoto, ju obrežemo pozimi – najbolje v februarju, nato pa še pozno poleti, preden rastlina preide v stanje mirovanja in potem, ko cvetovi ovenijo.
Hortenzije, ki jih obrezujemo dvakrat letno
V zimskih mesecih se osredotočite predvsem na siva, starejša ali odmrla stebla ter bodite pozorni, da odstranite zares vse odmrle dele, ki rastlini ne služijo več. Če se zdi hortenzija previsoka, razmislite o obrezovanju približno tretjine starejših stebel in jih odrežite skoraj do tal za pomlajen videz.
Največja napaka pri vzgoji hortenzij
Hortenzija je grmovnica, ki jo lahko vzgoji vsak, a mnogi pogosto delajo napake, ki škodijo njihovi rasti, trdi strokovnjak Ben Hilton.
"Tipičen primer je, da mnogi vrtnarji gnojijo svoje hortenzije v pričakovanju osupljivih cvetov, vendar so na koncu razočarani. Razlog se skriva v neustreznih tleh, kar zadeva predvsem pH tal, ki lahko omejuje sposobnost rastline za učinkovito absorbiranje in transport hranil ... Za večino sort hortenzij so idealna rahlo kisla tla z vrednostjo pH med 5,2 in 6,2 ..." pravi in dodaja: " ... februarja in spomladi uporabite fosforno gnojilo v razmerju 10-20-10."
Trdi tudi, da je obrezovanje hortenzij v napačnem letnem času ena največjih napak, ki jih lahko naredite za njihovo cvetenje, in poleg pravilne izbire gnojila je izjemno pomembno, da v tem času odstranite vsa odmrla stebla.
