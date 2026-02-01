Pri obrezovanju določenih vrst hortenzij jeseni, pozimi ali spomladi lahko nehote odstranimo popke, še preden imajo možnost zacveteti, zato je pomembno, da poznamo pravilni postopek in ga tudi dosledno izvajamo.

Ker je hortenzije, ki cvetijo na novem lesu, varno obrezati le jeseni, ne da bi pri tem žrtvovali cvetove naslednjega leta, je nujno tudi, da pred obrezovanjem ugotovimo, katero vrsto hortenzije imamo.

Vrtna hortenzija (H. macrophylla), ki je med najbolj priljubljenimi na domačih vrtovih, tvori bujne cvetove v svetlo modrih, rožnatih in vijoličnih odtenkih, ki cvetijo prav na starem steblu, zato jih spomladi ne obrezujemo. Posušeno socvetje prav tako pustimo na grmu čez vso zimo, saj na ta način preprečimo, da bi zgornji brsti pomrznili.

Enako velja za hortenzijo Hydrangea serrata.

Hortenzija 'mophead', imenovana tudi kroglasta velikolistna hortenzija, je občudovana predvsem zaradi svojih velikih cvetnih grozdov, sorta 'lacecap' s čipkastim ovratnikom pa izstopa zaradi svojih ploščatih in nežnih popkov. Ti sorti hortenzije potrebujeta obrezovanje večkrat letno. Da bi ohranili njuno lepoto, ju obrežemo pozimi – najbolje v februarju, nato pa še pozno poleti, preden rastlina preide v stanje mirovanja in potem, ko cvetovi ovenijo.