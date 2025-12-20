To je lahko posledica naravnih procesov, pa tudi neustrezne nege ali neugodnih okoljskih razmer.

1. Naravni cikel rasti rastline

Božična zvezda je kratkodnevna rastlina – njeni močni rdeči listi se razvijejo le, ko so noči dovolj dolge in svetloba ustrezna. Ko se cvetenje konča ali se pogoji svetlobe spremenijo, rastlina preneha proizvajati pigmente, kar pomeni, da barva izzveni in se začne zeleneti ali odpadati. To je del njenega naravnega življenjskega cikla in ni nujno znak bolezni ali napake.

2. Premalo svetlobe

Glavni vzrok za hitro bledenje barve je premalo svetlobe. Če je rastlina postavljena v temnejši kotiček ali daleč od okna, ne more proizvajati dovolj pigmentov, zato brakteje postanejo blede ali zelenkaste. Božične zvezde potrebujejo vsaj šest ur svetle, posredne svetlobe na dan.

icon-expand Božična zvezda FOTO: Shutterstock

Kako to izboljšati: Postavite rastlino blizu svetlega okna (vzhod ali jug). Uporabite dodatno rastno svetilko, če naravne svetlobe primanjkuje.

3. Neprimerna temperatura in prepih

Božične zvezde so tropske rastline in ne prenašajo mraza ali hitrih temperaturnih sprememb. Izpostavljenost mrazu, prepihu ali preveč toplemu zraku iz radiatorjev povzroči stres, ki lahko pospeši hitro bledenje barve ali odpadanje listov. Priporočena temperatura: Idealno okoli 18–21 C čez dan. Ponoči naj ne bo pod 15 C.

4. Napačna nega – premalo ali preveč vode

Tako premalo kot preveč vode lahko povzroči težave: Preveč vode povzroči gnitje korenin in propad rastline. Premalo vode vodi v dehidracijo in bledenje listov. Zalivajte šele, ko je zgornja plast zemlje suha – voda ne sme zastajati v podstavku.

5. Suh zrak

V zimskem času je pogost problem nizka vlažnost zraka, kadar ogrevamo domove. Suh zrak pospeši izsuševanje rastline, kar vodi v bledenje barve in sušenje listov. Posledice lahko vključujejo: - hitrejše izgubljanje barve - ožige na robovih braktej - opadanje listov Nasvet: Redno rosite rastlino. Postavite posodo z vodo blizu rastline ali uporabite vlažilec zraka.

icon-expand Tako premalo kot preveč vode lahko povzroči težave. FOTO: Shutterstock

6. Transport in presajanje – šok za rastlino

Še preden rastlino prinesete domov, je lahko že prestala stres v trgovini ali skladišču. Izpostavljenost mrazu med transportom ali shranjevanje v hladnem prostoru lahko povzroči temperaturni šok, zaradi katerega brakteje hitreje izgubijo barvo in začnejo odpadati. Nasvet: Ko rastlino prinesete domov, jo pustite v embalaži ali zavito, da se počasi ogreje, preden jo postavite v topel prostor.

Kaj je najpogostejši vzrok?

Čeprav obstaja več dejavnikov, strokovnjaki kot najpogostejši krivec navajajo temperaturni stres – še preden rastlina pride v vaš dom – v kombinaciji s suhim zrakom in premalo svetlobe. Ti trije dejavniki skupaj močno pospešijo izginjanje barve božične zvezde. Kako ohraniti barvo dlje - Postavite rastlino na svetlejše mesto - Ohranjajte stabilno temperaturo brez prepiha - Poskrbite za primerno vlažnost zraka - Zalivajte zmerno in pravilno - Izogibajte se pogostemu premikanju ali izpostavljanju mrazu

Kam z božično zvezdo po praznikih?

Ko prazniki minejo, božične zvezde ni treba takoj zavreči. Če je bila rastlina dobro negovana, jo lahko presadite v večjo posodo in jo poskusite ohraniti kot sobno rastlino skozi celo leto. Pomembno je, da jo postavite na svetlo mesto, stran od neposredne sončne svetlobe in prepiha, ter redno zalivate – vendar ne preveč, da se izognete gnitju korenin. Nekateri ljubitelji rastlin jo po prezimovanju spomladi presadijo na vrt, če to dopuščajo podnebni pogoji. Tako bo vaša božična zvezda lahko zaživela novo življenje in vas razveseljevala tudi po prazničnem obdobju.

Preberi še Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi