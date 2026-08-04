Največja napaka je prehitro zalivanje

Ko se zemlja izsuši, marsikdo odpre vrtno cev do konca in rastline hitro zalije. Na prvi pogled se zdi učinkovito, v resnici pa velik del vode odteče mimo korenin ali izhlapi. Strokovnjaki, ki jih povzema The Spruce, priporočajo povsem drugačen pristop. Vodo je bolje spuščati počasi, v tankem curku, da lahko pronica globlje v zemljo. Tako pride do korenin, kjer jo rastlina dejansko potrebuje, zalivanje pa je potrebno redkeje. Iz izkušenj se ta način še posebej dobro obnese pri paradižniku, papriki, bučkah in okrasnih grmovnicah. Počasno zalivanje traja nekoliko dlje, vendar rastline ostanejo v boljši kondiciji tudi med vročinskimi valovi.

icon-expand Največja napaka je prehitro zalivanje. FOTO: Adobe Stock

Zalivajte zgodaj zjutraj

Veliko ljudi vrt zaliva zvečer, ko se vrnejo iz službe. To sicer ni napačno, vendar ni najbolj učinkovito. Po priporočilih Kraljevega hortikulturnega združenja (RHS) je najboljši čas zgodnje jutro. Takrat je izhlapevanje najmanjše, rastline pa imajo dovolj časa, da čez dan izkoristijo vlago. Poleg tega se zmanjšata tveganje za razvoj glivičnih bolezni in nepotrebna poraba vode.

Cev usmerite k tlom, ne proti listom

Pri zalivanju je pomembno tudi, kam usmerite curek. Kot poudarjajo strokovnjaki v članku The Spruce, voda ne sme pristajati na listih, ampak neposredno ob rastlini oziroma pri njenem koreninskem sistemu. Tako porabite manj vode, rastline pa so manj izpostavljene boleznim, ki jih spodbuja dolgotrajna vlaga na listih. Enako priporočajo tudi vrtnarski strokovnjaki portala HGTV, kjer opozarjajo, da je škropljenje celotnega vrta eden najpogostejših razlogov za preveliko porabo vode.

icon-expand Cev usmerite k tlom, ne proti listom. FOTO: Shutterstock

Zalivajte glede na vreme, ne po urniku

Pogosta napaka je vsakodnevno zalivanje ne glede na razmere. Če je bilo ponoči dovolj dežja ali je vreme hladnejše, dodatno zalivanje pogosto ni potrebno. Strokovnjaki priporočajo, da pred uporabo cevi preverite vlažnost zemlje. Dovolj je, da s prstom sežete nekaj centimetrov globoko. Če je zemlja še vedno vlažna, lahko zalivanje brez težav prestavite za dan ali dva. Takšen pristop priporočajo tudi sogovorniki portala The Spruce.

Deževnica je še vedno najboljša izbira

Če imate možnost zbiranja deževnice, jo izkoristite. Po podatkih RHS lahko zbiralnik deževnice občutno zmanjša porabo pitne vode na vrtu. Deževnica je poleg tega za številne rastline celo primernejša od vode iz vodovoda, saj vsebuje manj mineralov in klora.

icon-expand Če imate možnost zbiranja deževnice, jo izkoristite. FOTO: Adobe Stock

Tudi cev lahko povzroča nepotrebne stroške

Mnogi po končanem zalivanju zaprejo le ročaj na nastavku cevi, glavni ventil pa pustijo odprt. Če cev ali nastavek počasi puščata, lahko v nekaj dneh izgubite presenetljivo količino vode. Prav zato strokovnjaki svetujejo, da po vsaki uporabi zaprete dovod vode pri pipi in cev izpraznite. Poleg prihranka boste podaljšali tudi njeno življenjsko dobo. Pametno zalivanje ne pomeni, da rastlinam namenite manj vode, temveč da jo porabite tam, kjer jo najbolj potrebujejo. Počasnejši curek, zalivanje zgodaj zjutraj, usmerjanje vode h koreninam in prilagajanje vremenu so majhne spremembe, ki se na koncu poznajo tako na videzu vrta kot tudi na mesečnem računu za vodo.

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