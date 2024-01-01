Peteršilj lahko izboljša okus najrazličnejših jedi in je zato v kuhinji nepogrešljiv. Najbolje je imeti pri roki svežega, saj ta da največ okusa in arome. Za vas imamo trik, kako šopek peteršilja, ki ste ga ravnokar nabrali na svojem vrtu, ohraniti svež več kot teden dni.
Majaron (Origanum majorana) je trajnica, ki je tesno povezana z origanom. Ker spada v družino ustnatic, je tudi sorodnica bazilike, rožmarina, žajblja, timijana in origana. V toplejših območjih lahko majaron prezimi zunaj, na celinskem delu pa ga večinoma gojimo kot enoletnico ali pa kot lončnico, ki jo prestavimo v zaprt prostor, ko pride zima.
Če imate radi okus bazilike in ste jo v poletnih mesecih pridelali dovolj, si s sušenjem njenih listov lahko zagotovite, da vam bo v kuhinji na voljo skozi vse leto. Pri tem upoštevajte najboljši čas za pobiranje, ne spreglejte pa tudi nasvetov, kako jo shraniti, da bo ohranila čim več vonja in okusa.
Rožmarin je čudovita dišavnica, ki je nepogrešljiva v mediteranski kuhinji, hkrati pa iz nje lahko pripravimo tudi številne kozmetične pripravke. Če želite, da vaš rožmarin dobro uspeva, pa morate biti pozorni predvsem na en dejavnik.
Divje korenje je rastlina, ki je kljub svoji zdravilni vrednosti še vedno precej nepoznana. Za razliko od navadnega korenja, ki ga najdemo na vrtu, rastlina z latinskim imenom 'Daucus carota' raste na travnikih in neobdelanih področjih. Preberite več o tej izjemno cenjeni kobulnici.
Če imate radi hladen, svež in osvežujoč okus mete v limonadi ali na poletni solati, potem vas bo morda zamikalo, da jo posadite na svojem vrtu. Navsezadnje je ta trpežna trajnica enostavna za gojenje in ima številne prednosti, od privabljanja opraševalcev, kot so čebele in metulji, do odvračanja škodljivcev, kot so mravlje, komarji in muhe. Toda po drugi strani ima to dišeče zelišče eno veliko težavo.
Navadna zvezdica, imenovana tudi kurja črevca, je pogost plevel iz družine nageljnovk. Ima široko kulinarično in zdravstveno uporabo, ki sega že stoletja nazaj. Naši predniki so verjeli, da lahko pomaga pri zdravljenju številnih bolezni. Čeprav so te zgodovinske uporabe dobro dokumentirane, je znanstvenih raziskav, ki bi potrdile njeno učinkovitost, malo.
Kamilica je edinstveno evropsko zelišče, ki jo odlikuje lep in zdravilen cvet. Uporablja se kot sestavina zeliščnih zdravil, pijač in izdelkov za nego kože. Poznamo dve vrsti navadne kamilice - nemško in rimsko. Obe vrsti pa se ponašata z dišečimi cvetovi, podobnimi marjetici, z belimi cvetnimi listi, ki obkrožajo rumeno sredino.
Materina dušica ali poljski timijan je aromatično zelišče kot nalašč za tiste dni, ko potrebujemo nekaj pomirjujočega. Naberite ga sedaj in v njem uživajte celo zimo.
Meta je zelo trpežna trajnica, ki jo je enostavno prepoznati ne samo zaradi njenega svežega, rahlo ostrega vonja, temveč tudi po specifični obliki listov in stebel. Vsi predstavniki rodu 'mint' imajo namreč nekoliko zaobljena stebla in zelo značilno razporeditev listov. Dolga stebla, ki rastejo v višino in se hitro razraščajo, rastlini omogočajo precej agresivno širjenje. Poleti meta razvije majhne bele ali vijolične cvetove, ki privabljajo čebele, metulje in številne druge opraševalce.
Šetraj je enoletno zelišče, ki je del družine mete. Včasih se uporablja kot nadomestek ali v kombinaciji z rožmarinom, timijanom ali žajbljem. Najbolj poznana sta vrtni šetraj in kraški šetraj, ki se med drugim razlikujeta po tem, v katerem delu leta ju gojimo. Vrtni šetraj potrebuje toplo vreme in ga pogosto imenujemo tudi poletni šetraj, kraški oz. gorski šetraj, pa velja za zimsko zelišče.
Kislica je ena od številnih trdoživih trajnih zelišč iz družine ajdovk (Polygonaceae). Njeni listi so rahlo ostrega kislega okusa, kar je posledica vsebnosti oksalne kisline. Vse vrste so široko razširjene v zmernih regijah in v večini primerov rastejo kot plevel, glede na njihove zdravilne lastnosti pa jih je mogoče tudi gojiti.