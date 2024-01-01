Zelišča

Priljubljeno zelišče, ki na vrtu naredi več škode kot koristi

Če imate radi hladen, svež in osvežujoč okus mete v limonadi ali na poletni solati, potem vas bo morda zamikalo, da jo posadite na svojem vrtu. Navsezadnje je ta trpežna trajnica enostavna za gojenje in ima številne prednosti, od privabljanja opraševalcev, kot so čebele in metulji, do odvračanja škodljivcev, kot so mravlje, komarji in muhe. Toda po drugi strani ima to dišeče zelišče eno veliko težavo.