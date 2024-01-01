Dominvrt.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Rože in vrt
Sobne rastline Balkonsko cvetje Urbano vrtnarjenje Vrt Zelišča
Slovenska zeliščarka razkrila recept za najboljšo čajno mešanico
Zelišča

Slovenska zeliščarka razkrila recept za najboljšo čajno mešanico

5 najlepših trendov, ki bodo zaznamovali letošnji božič
Praznično

5 najlepših trendov, ki bodo zaznamovali letošnji božič

V hladnem vremenu prilagodite prehrano vašega ljubljenčka
Ljubljenčki

V hladnem vremenu prilagodite prehrano vašega ljubljenčka

Okrasite svoj dom glede na astrološko znamenje
Praznično

Okrasite svoj dom glede na astrološko znamenje

Vremenoslovci napovedujejo sneg, zato pravočasno zaščitite svoje rastline
Rože in vrt

Vremenoslovci napovedujejo sneg, zato pravočasno zaščitite svoje rastline

Trik za shranjevanje peteršilja
Zelišča

Trik za shranjevanje peteršilja

Peteršilj lahko izboljša okus najrazličnejših jedi in je zato v kuhinji nepogrešljiv. Najbolje je imeti pri roki svežega, saj ta da največ okusa in arome. Za vas imamo trik, kako šopek peteršilja, ki ste ga ravnokar nabrali na svojem vrtu, ohraniti svež več kot teden dni.

Zelišča

Vsestranska začimba, ki je pravzaprav strupena

Majaron (Origanum majorana) je trajnica, ki je tesno povezana z origanom. Ker spada v družino ustnatic, je tudi sorodnica bazilike, rožmarina, žajblja, timijana in origana. V toplejših območjih lahko majaron prezimi zunaj, na celinskem delu pa ga večinoma gojimo kot enoletnico ali pa kot lončnico, ki jo prestavimo v zaprt prostor, ko pride zima.

Vsestranska začimba, ki je pravzaprav strupena
Preverite, kdaj je najprimernejši čas za pobiranje in sušenje bazilike
Zelišča

Preverite, kdaj je najprimernejši čas za pobiranje in sušenje bazilike

Če imate radi okus bazilike in ste jo v poletnih mesecih pridelali dovolj, si s sušenjem njenih listov lahko zagotovite, da vam bo v kuhinji na voljo skozi vse leto. Pri tem upoštevajte najboljši čas za pobiranje, ne spreglejte pa tudi nasvetov, kako jo shraniti, da bo ohranila čim več vonja in okusa.

Previdno, kam sadite rožmarin
Zelišča

Previdno, kam sadite rožmarin

Rožmarin je čudovita dišavnica, ki je nepogrešljiva v mediteranski kuhinji, hkrati pa iz nje lahko pripravimo tudi številne kozmetične pripravke. Če želite, da vaš rožmarin dobro uspeva, pa morate biti pozorni predvsem na en dejavnik.

Tako zelo zdravilno je divje korenje
Zelišča

Tako zelo zdravilno je divje korenje

Divje korenje je rastlina, ki je kljub svoji zdravilni vrednosti še vedno precej nepoznana. Za razliko od navadnega korenja, ki ga najdemo na vrtu, rastlina z latinskim imenom 'Daucus carota' raste na travnikih in neobdelanih področjih. Preberite več o tej izjemno cenjeni kobulnici.

Priljubljeno zelišče, ki na vrtu naredi več škode kot koristi
Zelišča

Priljubljeno zelišče, ki na vrtu naredi več škode kot koristi

Če imate radi hladen, svež in osvežujoč okus mete v limonadi ali na poletni solati, potem vas bo morda zamikalo, da jo posadite na svojem vrtu. Navsezadnje je ta trpežna trajnica enostavna za gojenje in ima številne prednosti, od privabljanja opraševalcev, kot so čebele in metulji, do odvračanja škodljivcev, kot so mravlje, komarji in muhe. Toda po drugi strani ima to dišeče zelišče eno veliko težavo.

Zelišča

'Kurja črevca' niso le nadležen plevel

Navadna zvezdica, imenovana tudi kurja črevca, je pogost plevel iz družine nageljnovk. Ima široko kulinarično in zdravstveno uporabo, ki sega že stoletja nazaj. Naši predniki so verjeli, da lahko pomaga pri zdravljenju številnih bolezni. Čeprav so te zgodovinske uporabe dobro dokumentirane, je znanstvenih raziskav, ki bi potrdile njeno učinkovitost, malo.

'Kurja črevca' niso le nadležen plevel
Zdravilna cvetlica, ki pomaga pri vrsti zimskih bolezni
Zelišča

Zdravilna cvetlica, ki pomaga pri vrsti zimskih bolezni

Kamilica je edinstveno evropsko zelišče, ki jo odlikuje lep in zdravilen cvet. Uporablja se kot sestavina zeliščnih zdravil, pijač in izdelkov za nego kože. Poznamo dve vrsti navadne kamilice - nemško in rimsko. Obe vrsti pa se ponašata z dišečimi cvetovi, podobnimi marjetici, z belimi cvetnimi listi, ki obkrožajo rumeno sredino.

Zeliščni čaj za tiste dni, ko potrebujemo pomiritev
Zelišča

Zeliščni čaj za tiste dni, ko potrebujemo pomiritev

Materina dušica ali poljski timijan je aromatično zelišče kot nalašč za tiste dni, ko potrebujemo nekaj pomirjujočega. Naberite ga sedaj in v njem uživajte celo zimo.

Zelišče, ki ne sme manjkati na nobenem vrtu
Zelišča

Zelišče, ki ne sme manjkati na nobenem vrtu

Meta je zelo trpežna trajnica, ki jo je enostavno prepoznati ne samo zaradi njenega svežega, rahlo ostrega vonja, temveč tudi po specifični obliki listov in stebel. Vsi predstavniki rodu 'mint' imajo namreč nekoliko zaobljena stebla in zelo značilno razporeditev listov. Dolga stebla, ki rastejo v višino in se hitro razraščajo, rastlini omogočajo precej agresivno širjenje. Poleti meta razvije majhne bele ali vijolične cvetove, ki privabljajo čebele, metulje in številne druge opraševalce.

Šetraj: zelišče, ki se odlično ujame z rožmarinom in žajbljem
Zelišča

Šetraj: zelišče, ki se odlično ujame z rožmarinom in žajbljem

Šetraj je enoletno zelišče, ki je del družine mete. Včasih se uporablja kot nadomestek ali v kombinaciji z rožmarinom, timijanom ali žajbljem. Najbolj poznana sta vrtni šetraj in kraški šetraj, ki se med drugim razlikujeta po tem, v katerem delu leta ju gojimo. Vrtni šetraj potrebuje toplo vreme in ga pogosto imenujemo tudi poletni šetraj, kraški oz. gorski šetraj, pa velja za zimsko zelišče.

Zelišča

Zdravilna rastlina, ki smo jo jedli že kot otroci

Kislica je ena od številnih trdoživih trajnih zelišč iz družine ajdovk (Polygonaceae). Njeni listi so rahlo ostrega kislega okusa, kar je posledica vsebnosti oksalne kisline. Vse vrste so široko razširjene v zmernih regijah in v večini primerov rastejo kot plevel, glede na njihove zdravilne lastnosti pa jih je mogoče tudi gojiti.

Zdravilna rastlina, ki smo jo jedli že kot otroci
Arhiv
Anketa
Arhiv
Menite, da bi država morala poskrbeti za odstrel medvedov?
Odstrel medvedov - rešitev za prebivalce ali kruto poseganje v naravo?

Odstrel medvedov - rešitev za prebivalce ali kruto poseganje v naravo?

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
špinača
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Dominvrt.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1437