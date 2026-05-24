Novi vrtnarji, pozor: za uspešno vzgojo zelišč ne potrebujete vrta ali drage opreme. Nekatere rastline so tako nezahtevne, da bodo uspevale skoraj vsakomur. Vse, kar zares potrebujete, je malo sonca, redno zalivanje in dobro voljo. Začnite z majhno posodo na okenski polici. "Za uspešen začetek je dovolj že par minut nege na teden," pravijo izkušeni vrtnarji. V nadaljevanju vam predstavljamo pet vrst, ki so idealne za vaš prvi korak v svet domačega vrtnarjenja.
Kako vzgojiti bujno baziliko v lončku?
Bazilika je idealna za začetnike. Potrebuje toplo in sončno mesto. Redno jo zalivajte, vendar pazite, da zemlja ni premokra. Če želite, da bo rastlina bolj gosta in bujna, ji občasno odščipnite vrhove. Uporabite jo lahko v testeninah, solatah ali za domači pesto. Sveža bazilika vedno prinese vonj po poletju v vašo hišo. Ne pozabite, da bazilika ne mara mraza, zato jo v hladnejših dneh hranite v notranjih prostorih.
Peteršilj in drobnjak: Hitra in preprosta vzgoja
Peteršilj raste v gredicah, lončkih ali dvignjenih gredah. Dobro prenaša polsenco, le malo potrpežljivi bodite pri sejanju.
Drobnjak pa je še lažji za vzgojo. Raste hitro in ne rabi veliko pozornosti. Dodate ga lahko namazom, omletam in juham. Obe rastlini sta polni vitaminov in bosta redno na vašem krožniku, če ju boste le malo zalili in jima namenili košček prostora na svetlobi.
Navodila za vzgojo mete in rožmarina
Meta hitro raste in se prilagaja vsem razmeram. Najbolje ji je v polsenci, sadite pa jo raje v svoj lonček, ker se močno širi.
Rožmarin pa je popoln za tiste, ki kdaj pozabite zaliti rastline. Obožuje sonce in ne potrebuje veliko vode. Rožmarin je odličen za pečen krompir in meso, meta pa za osvežilne čaje in domače limonade. Obe rastlini bosta ob pravilni legi ostali z vami dolgo časa.
Torej, ne čakajte na velik vrt. Začnite na svojem balkonu ali okenski polici s temi petimi rastlinami, navaja stran dnevnik.hr. Malo vode, dovolj svetlobe in kanček pozornosti bo dovolj, da bo vaš dom postal bogatejši za sveže začimbe. Redno rezanje in uporaba pri kuhanju bosta rastline spodbudili k novi rasti. Kmalu boste videli, da je vrtnarjenje preprosto, zabavno in izjemno koristno za vsako gospodinjstvo. Srečno pri vaši novi zeleni avanturi!
