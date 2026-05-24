Novi vrtnarji, pozor: za uspešno vzgojo zelišč ne potrebujete vrta ali drage opreme. Nekatere rastline so tako nezahtevne, da bodo uspevale skoraj vsakomur. Vse, kar zares potrebujete, je malo sonca, redno zalivanje in dobro voljo. Začnite z majhno posodo na okenski polici. "Za uspešen začetek je dovolj že par minut nege na teden," pravijo izkušeni vrtnarji. V nadaljevanju vam predstavljamo pet vrst, ki so idealne za vaš prvi korak v svet domačega vrtnarjenja.

Kako vzgojiti bujno baziliko v lončku?

Bazilika je idealna za začetnike. Potrebuje toplo in sončno mesto. Redno jo zalivajte, vendar pazite, da zemlja ni premokra. Če želite, da bo rastlina bolj gosta in bujna, ji občasno odščipnite vrhove. Uporabite jo lahko v testeninah, solatah ali za domači pesto. Sveža bazilika vedno prinese vonj po poletju v vašo hišo. Ne pozabite, da bazilika ne mara mraza, zato jo v hladnejših dneh hranite v notranjih prostorih.

Preberi še Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj

Peteršilj raste počasi, a ko se razbohoti, ga boste imeli dovolj za celo sezono.

Peteršilj in drobnjak: Hitra in preprosta vzgoja

Peteršilj raste v gredicah, lončkih ali dvignjenih gredah. Dobro prenaša polsenco, le malo potrpežljivi bodite pri sejanju.

Preberi še Trik za shranjevanje peteršilja

Drobnjak pa je še lažji za vzgojo. Raste hitro in ne rabi veliko pozornosti. Dodate ga lahko namazom, omletam in juham. Obe rastlini sta polni vitaminov in bosta redno na vašem krožniku, če ju boste le malo zalili in jima namenili košček prostora na svetlobi.

icon-expand Peteršilj FOTO: Dreamstime

Navodila za vzgojo mete in rožmarina

Meta hitro raste in se prilagaja vsem razmeram. Najbolje ji je v polsenci, sadite pa jo raje v svoj lonček, ker se močno širi.

Preberi še Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke

Rožmarin pa je popoln za tiste, ki kdaj pozabite zaliti rastline. Obožuje sonce in ne potrebuje veliko vode. Rožmarin je odličen za pečen krompir in meso, meta pa za osvežilne čaje in domače limonade. Obe rastlini bosta ob pravilni legi ostali z vami dolgo časa.

icon-expand Rožmarin FOTO: Shutterstock