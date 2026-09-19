Zakaj so mačehe primerne za jesensko sajenje?

Mačehe so med priljubljenimi rastlinami za jesenske in zimske zasaditve predvsem zato, ker prenesejo precej hladnejše razmere kot številne poletne cvetlice. Royal Horticultural Society jih uvršča med primerne rastline za zimske posode, zimske mačehe pa lahko ob milem vremenu cvetijo tudi v hladnem delu leta. Jesensko sajenje ima še eno prednost: rastline imajo pred prihodom najhladnejšega obdobja čas, da se ukoreninijo. Ko se temperature spomladi spet dvignejo, so zato že dobro pripravljene na nadaljnjo rast in cvetenje.

Kdaj posaditi mačehe?

Najprimernejši čas za sajenje je jeseni, ko se poletna vročina umiri, tla pa še niso zmrznjena. Royal Horticultural Society med jesenskimi opravili priporoča sajenje mačeh in drugih rastlin za spomladansko cvetenje v pripravljena tla ali posode. Pri nakupu že vzgojenih sadik je pomembneje od točnega datuma spremljati vremenske razmere. Če je zemlja zmrznjena ali povsem premočena, je bolje počakati na primernejši dan. Pri poznejšem jesenskem sajenju imajo rastline manj časa za ukoreninjenje, zato je pomembno, da izberemo zdrave in dobro razvite sadike.

icon-expand Mačehe so med priljubljenimi rastlinami za jesenske in zimske zasaditve. FOTO: Profimedia

Kam jih posaditi?

Mačehe najbolje uspevajo na mestu, kjer imajo dovolj svetlobe, vendar jim ustreza tudi delna senca. Royal Horticultural Society navaja, da uspevajo v dobro odcednih, vlažnih tleh na soncu ali v delni senci. Za jesensko in zimsko zasaditev je pomembna tudi zaščita pred močnim vetrom. Na zelo izpostavljenem mestu lahko hladno in suho vreme rastline precej bolj obremeni kot sama nizka temperatura. Če jih sadimo v lonce, mora imeti posoda na dnu odprtine za odtekanje vode. Presežek vode se namreč ne sme zadrževati okoli korenin.

Kako jih pravilno posaditi?

Pred sajenjem pripravimo rahla in odcedna tla. Če sadimo v posodo, uporabimo kakovosten substrat za cvetoče rastline in izberemo dovolj veliko posodo z dobro drenažo. Sadiko previdno vzamemo iz lončka in nekoliko razrahljamo korenine, če so te močno ovite okoli koreninske grude. Nato jo posadimo približno tako globoko, kot je rasla v lončku, ter zemljo okoli nje rahlo pritisnemo. Po sajenju jo dobro zalijemo. Royal Horticultural Society pri jesenskih zasaditvah poudarja pomen primerne priprave tal in dobrega odvajanja vode. Pri posodah je priporočljivo zagotoviti tudi dvig lonca od tal, saj to izboljša odtekanje vode in lahko zmanjša možnost poškodb posode ob zmrzali.

icon-expand Pred sajenjem pripravimo rahla in odcedna tla. FOTO: Profimedia

Koliko vode potrebujejo?

Tudi jeseni mačehe potrebujejo dovolj vode, vendar to ne pomeni, da mora biti zemlja ves čas mokra. Največja napaka je lahko prav pretirano zalivanje. Če voda zastaja v tleh, lahko korenine začnejo propadati. Po drugi strani pa se lahko rastline v posodah v daljšem suhem obdobju hitro izsušijo. Zato pred zalivanjem preverimo vlažnost zemlje. Če je površina suha in je tudi nekaj centimetrov pod njo zemlja suha, rastline zalijemo. V deževnem obdobju dodatno zalivanje običajno ni potrebno.

Kaj se zgodi z mačehami ob zmrzali?

Mačehe so razmeroma odporne proti mrazu, vendar se njihova odpornost razlikuje glede na sorto in vremenske razmere. Royal Horticultural Society zimske mačehe opisuje kot zanesljiv vir barve od jeseni do sredine pomladi. Manj cvetne sorte so praviloma bolj odporne na vremenske vplive in jih je lažje vključiti v različne zasaditve. Ob močnejšem mrazu lahko cvetovi in listi začasno ovenijo oziroma delujejo poškodovani, vendar to še ne pomeni nujno, da je rastlina propadla. Pri hladno odpornih sortah se lahko po izboljšanju razmer znova pobere. Pri mačehah v loncih je pozimi več pozornosti namenjene koreninam. Posode so namreč bolj izpostavljene mrazu kot tla na gredici. Pri zelo mrzlem vremenu jih je zato smiselno prestaviti na bolj zaščiteno mesto.

icon-expand Mačehe so odlične tudi za lonce. FOTO: Profimedia

Odstranjujte odcvetele cvetove

Če želimo, da mačehe čim dlje cvetijo, je pomembno odstranjevanje odcvetelih cvetov. Ko cvet oveni, ga odstranimo skupaj s pecljem. S tem rastlini preprečimo, da bi vso energijo usmerjala v razvoj semen, hkrati pa spodbujamo nastanek novih cvetov. Gardener's World pri negi zimskih mačeh prav tako priporoča odstranjevanje odcvetelih cvetov, redno zalivanje v sušnih obdobjih in ustrezno prehrano v nadaljevanju sezone.

Mačehe so odlične tudi za lonce

Če nimate vrta, to še ne pomeni, da se jim morate odpovedati. Mačehe so zelo primerne za balkonske in terasne posode. Royal Horticultural Society jih uvršča med najbolj uporabne rastline za zimske zasaditve v posodah. Lahko jih posadimo samostojno ali kombiniramo z drugimi rastlinami, ki prenesejo hladnejši del leta. Pri zasaditvi pazimo predvsem na kombinacijo rastlin s podobnimi zahtevami glede vode, svetlobe in temperature. Posoda mora imeti dovolj prostora za razvoj korenin in predvsem dobro drenažo.

Katere mačehe izbrati za zimo?

Če želite cvetove tudi v hladnejšem delu leta, poiščite sorte, ki so posebej namenjene jesenskemu in zimskemu cvetenju. RHS navaja, da lahko zimske mačehe ob milejšem vremenu cvetijo v presledkih tudi pozimi. Pri izbiri je zato smiselno preveriti oznako sorte in njeno odpornost proti mrazu, namesto da izbiramo samo po barvi cvetov. Manjši cvetovi so lahko praktična izbira za bolj izpostavljene zasaditve, saj jih vremenski vplivi praviloma manj poškodujejo.

icon-expand Mačehe najbolje uspevajo na mestu, kjer imajo dovolj svetlobe FOTO: Adobe Stock

Kaj pa gnojenje?

Jeseni z gnojenjem ni treba pretiravati. Ko se temperature znižajo, se rast upočasni, zato rastline nimajo enakih potreb kot v obdobju intenzivne rasti. Pomembnejši so dobra zemlja, primerna vlaga, dovolj svetlobe in dobra drenaža. Royal Horticultural Society pri zimskih rastlinah v posodah poudarja, da gnojenje v zimskem obdobju praviloma ni potrebno. Z močnim dognojevanjem zato ni razloga hiteti. Mačehe so ena najpreprostejših možnosti, če želimo tudi po koncu poletja ohraniti nekaj barve na vrtu, balkonu ali pred vhodom. Če jih posadimo pravočasno, izberemo primerno mesto in pazimo, da zemlja ni premokra, lahko njihovi cvetovi popestrijo tudi precej hladne dni. Ob milih zimah se cvetenje lahko nadaljuje, spomladi pa rastline pogosto znova zaživijo v vsej svoji barvitosti.

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