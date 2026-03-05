Hortenzije s svojimi velikimi, barvitimi cvetovi pričarajo posebno vzdušje v vsakem vrtu ali na terasi. Da bodo še naprej bujno cvetele, je ključnega pomena, da jim zagotovite pravo zemljo. Rastlina potrebuje ravnovesje vlažnosti, organskih snovi in dobre prepustnosti. Če teh pogojev ni, rastlina vene in slabše cveti.

Preberi še Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice

Kakšno zemljo imajo rade hortenzije?

Za vrtne hortenzije izberite dobro prepustno, vlažno in z organskimi snovmi bogato zemljo, pH naj bo med 6 in 7, torej rahlo kisla, poroča Tportal. Za modro barvo cvetov, na primer pri Hydrangea macrophylla, pa se priporoča pH med 5,5 in 6,5, kot po pisanju Tportala navaja strokovnjakinja Linda Langelo, specialistka za vrtnarstvo na Univerzi Colorado State Extension.

Preberi še Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi

Če jih gojite v posodah, imajo hortenzije enake oz. podobne potrebe: dobro prepustna in hranljiva zemlja. Mary Woolman po poročanju Tportala predlaga enakomerno mešanico peska, mulja in gline. Pomembno je tudi, da ima posoda drenažno luknjo, saj to preprečuje, da bi se voda zadrževala in poškodovala korenine.

icon-expand Hortenzije FOTO: Shutterstock

Testirajte zemljo, ki jo že imate

Preden začnete izboljševati zemljo, jo najprej testirajte. Strokovnjakinja Linda Langelo po poročanju Tportala poudarja, da boste tako izvedeli vrednost pH, strukturo, količino hranil in slanost tal. 'Laboratorijski test je najbolj zanesljiv način, da dobite natančne podatke in rešitve za zdrave hortenzije,' pravi Linda Langelo, specialistka za vrtnarstvo na Univerzi Colorado State Extension po poročanju Tportala.

Preberi še Nasvet, s katerim bodo vaše rože cvetele vse leto

Za laboratorijski test boste potrebovali skodelico suhe zemlje v zračni vrečki. Ko veste, kaj vaši zemlji primanjkuje, lahko to ciljano dodate in resnično pomagate svojim hortenzijam.

icon-expand Hortenzije FOTO: Adobe Stock

Zakaj je tako pomembno, da je zemlja dobro prepustna?

Dobro prepustna zemlja je zelo pomembna za hortenzije, ne glede na to, ali so v vrtu ali posodah. Hortenzije imajo sicer rade vlago, a če korenine ostanejo mokre predolgo, lahko pride do gnilobe.

Kako preveriti, ali je zemlja dobro prepustna?

Izkopljite luknjo in jo napolnite z vodo. Če voda izgine v 24 urah, je zemlja dobro prepustna, piše Tportal. Če ne, dodajte pesek ali majhne kamne za boljšo prepustnost, svetuje Mary Woolman.

Preberi še Kaj storiti z zemljo, ki nam ostane pri presajanju lončnic?

Kako še lahko pomagamo hortenzijam?

Trik številka 1 V tla dodajte tudi kokosova vlakna. Ta vlakna izboljšajo strukturo zemlje, pomagajo pri zračenju in olajšajo rastlinam absorpcijo hranil. Linda Langelo po pisanju Tportala priporoča mešanico v razmerju 1:1, torej en del zemlje in en del kokosovih vlaken. Kokosova vlakna sicer lahko kupite v specializiranih trgovinah ali vrtnarijah.

Preberi še Vsestranska uporabnost kokosovih vlaken na vrtu

Trik številka 2 Dodajte jim kavno usedlino. Kava je namreč bogata z organskimi snovmi, pomaga zadrževati vlago in rahlo zakisa zemljo, kar hortenzije obožujejo. Dodaten plus: kava odganja tudi polže, kar je super naravna zaščita pred nadležnimi škodljivci.