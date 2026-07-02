Kako prepoznamo, da je sonca preveč

Listi postanejo bledi ali "ožgani" Eden prvih znakov je sprememba barve listov. Kot poročajo vrtnarski strokovnjaki, se na listih pojavijo svetle, skoraj bele ali rumenkaste lise, ki pozneje porjavijo in se posušijo. Zvijanje in venenje listov Rastline se na prekomerno izgubo vlage pogosto odzovejo z zvijanjem listov navznoter. To je obrambni mehanizem, s katerim zmanjšajo izhlapevanje vode. Upad rasti in šibkejši videz Dolgotrajna izpostavljenost močnemu soncu lahko upočasni rast, zmanjša tvorbo cvetov in povzroči splošno oslabelost rastline. Hitro izsuševanje zemlje Kot navajajo strokovni vrtnarski viri, se zemlja v loncih in na gredicah pri premočnem soncu bistveno hitreje izsuši, kar dodatno poveča stres rastline.

icon-expand Vrtnice ožgane od sonca. FOTO: Adobe Stock

Zakaj rastline trpijo pri preveč sonca

Rastline sicer uporabljajo sončno svetlobo za fotosintezo, vendar prekomerna intenzivnost povzroči t. i. svetlobni in toplotni stres. V takšnih pogojih pride do poškodbe listnega tkiva, kar rastlini oteži normalno delovanje. Kot pojasnjujejo strokovni hortikulturni viri, se poškodovani listi ne obnovijo več, temveč ostanejo trajno prizadeti ali odpadejo.

Kako pomagati rastlinam, ki jih je "opeklo" sonce

Premik v delno senco Najhitrejši ukrep je premik rastline na mesto z razpršeno svetlobo ali delno senco, kjer se lahko postopoma umiri. Zalivanje, a zmerno Tla je treba preveriti in po potrebi zaliti, vendar brez pretiravanja, saj prekomerna voda lahko povzroči dodatni stres korenin. Odstranjevanje poškodovanih listov Močno poškodovani listi ne bodo več okrevali, zato jih lahko odstranimo, da rastlina energijo usmeri v novo rast. Postopno privajanje na sonce Rastline, ki so bile v senci, je treba na sonce navajati postopoma, sicer lahko pride do ponovnega šoka.

icon-expand Dolgotrajna izpostavljenost močnemu soncu lahko upočasni rast. FOTO: Adobe Stock

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Kako preprečiti težave v prihodnje

Najboljša zaščita je pravilna postavitev rastlin glede na njihove potrebe. Kot navajajo strokovnjaki za vrtne rastline, je ključno razumeti, ali rastlina potrebuje polno sonce, delno senco ali filtrirano svetlobo. Dodatno pomaga tudi: - zastirka, ki zadržuje vlago - redno preverjanje tal v vročih dneh - zaščita v času vročinskih valov (npr. senčna mreža)

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