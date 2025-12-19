Japonci so mojstri številnih veščin, vse več zahodnjakov pa je v tej sezoni sprejelo furošiki - tradicionalni japonski način zavijanja daril v blago. Japonci to tehniko uporabljajo že stoletja, v preteklosti pa so jo poleg zavijanja daril uporabljali tudi za nošenje oblačil in drugih potrebščin.

Vse več ljubiteljev božiča po vsem svetu se tako v zadnjih dneh hvali s svojimi furošiki stvaritvami, ki so res videti zelo prikupne. Lahko jih okrasimo na različne načine, Japonci pa jih raje okrasijo z vejicami, cvetjem in suhim sadjem.

Vse, kar potrebujete, je šal, ruta, robec ali kos tkanine kvadratne oblike, učinek pa bo še boljši, če izberete tkanino z dvema različnima potiskoma. Ta tehnika zavijanja daril je tako preprosta, da vam bo zagotovo uspelo, in ko jo enkrat preizkusite, se ne boste več vrnili k navadnemu papirju za zavijanje. Poleg tega pa je ta metoda tudi okolju prijazna, ker bo oseba, ki ji podarite takšno darilo, blago/šal/ruto zagotovo uporabila, medtem ko bi papir in lepilni trak najverjetneje končala v smeteh.