Notranji oblikovalec Arvin Olano je tako sestavil seznam 10 trendov, ki so šli v pozabo in ki bi jih morali pozabiti tudi vi.

1. Poudarjena barva

Trend, ki je bil do nedavnega zelo priljubljen, v spalnici nikakor ni zaželen, trdi Arvin Olano. Če samo eno steno pobarvate v zeleno, modro ali neko tretjo barvo, sobe ne boste povzdignili, kot ste mislili. Želeni učinek bo veliko boljši, če dodate barvo v obliki okrasnih blazin, odej, slik, rastlin in drugega dekorja.

icon-expand Barvna stena – da ali ne? FOTO: Dreamstime

2. Uporaba rdeče v prostoru

Ko že govorimo o barvi, Olano svoje zveste oboževalce prosi, naj rdečo vržejo iz spalnice. Če ne želite, da je vaša soba videti kot bordel, predlaga, da pozabite na rdečo posteljnino, rdeče zavese, rdeč kavč in rdeče okraske, ki so videti poceni in sploh niso glamurozni, kot ste verjetno upali.

3. Pretiravanje z oblazinjenim pohištvom

Oblazinjeno pohištvo je v zadnjih letih postalo zelo priljubljeno. V dnevni sobi je chesterfield kavč, v spalnici pa oblazinjena postelja, klopi in fotelji. Ne glede na to, kako privlačen se vam zdi ta trend, ga je pomembno pravilno dozirati. Če je vse okoli vas oblazinjeno, bo soba delovala, kot da ste se s časovnim strojem vrnili v spalnico svojih babic, in tega sploh ne želite. Izberite torej en oblazinjen kos pohištva v sobi, ki ga boste 'razbili' z različnimi materiali.

4. Nakup pohištva v kompletu

Nakup spalnic v prodaji je za marsikoga mamljiv, saj lahko za majhno ceno kupijo vse, kar potrebujejo – posteljo, garderobo in predalnik – a razen tega, da je to ena najpogostejših napak mnogih, ni nujno, da boste 'profitirali'. Danes je mogoče najti ugodne kose pohištva, ki se prodajajo ločeno, zato se poigrajte s kombinacijami barv in tekstur. Če je nekaj istega odtenka, še ne pomeni, da bo videti dobro. Nasprotno, delovalo bo monotono in zastarelo. Če izberete belo posteljo, jo lahko kombinirate z lesenimi omaricami.

icon-expand Kaj pa si mislite o rdeči? FOTO: Dreamstime

5. Nakup ultra visokega vzglavja

Postelje z visokimi vzglavji, ki pogosto segajo vse do stropa, niso zgolj neglamurozne, ampak so nore, meni oblikovalec. Za ta nekoč priljubljeni trend boste zelo drago plačali in nima nobenega namena. 'Če vzglavje postelje seže vse do stropa, še ne pomeni, da boste bližje bogu,' se je pošalil Olano.

6. Pretiravanje z vzorci

Ljubeče barve in vzorci ne pomenijo, da jih morate vse umestiti v prostor. Treba je najti pravo dozo, še posebej, ko gre za spalnico. To je prostor, v katerem se moramo počutiti sproščeno in prijetno, kup vzorcev in barv pa se možganom zdi zelo vsiljiv in stresen. Izberite enega ali dva vzorca, da povečate prostor, in pazite, da ne boste pretiravali.

7. Nalaganje blazin na posteljo

Čeprav imate radi okrasne blazine, pazite, da z njimi ne prenatrpate postelje. Poleg tega, da se vsak dan porabi veliko časa za čiščenje postelje, je lahko videti tudi neurejeno. Dve ali tri okrasne blazine so povsem dovolj, da dvignejo videz spalnice.

8. Enolična, dolgočasna postelja

Napaka, ki jo mnogi naredijo, je enoličnost. S tem mislimo na preprosto pogrnjeno odejo čez posteljo in blazine. Notranji oblikovalci opozarjajo, naj bo večplastna, polna tekstur in različnih materialov. Le tako boste dosegli videz spalnice s Pinteresta.

icon-expand Blazine, blazine, blazine ... FOTO: Dreamstime

9. V sobi ni prostora za sedenje

To lahko štejemo za napako predvsem zaradi funkcionalnosti, šele nato zaradi estetike. Ko se želite usesti ali sprostiti ob svoji najljubši knjigi in v sobi nimate klopi, naslanjača ali kavča, bo postelja prevzela mesto. Sedeti z oblačili 'od zunaj' na čisti postelji ni higiensko. Zato notranji oblikovalci spodnjemu delu postelje dodajo elegantno klop ali dvosed. Če imate v spalnici dovolj prostora, lahko dodate tudi velik kavč ali fotelj, da boste lahko čez dan uživali.

10. Viseče nočne omarice

Viseče omare so sicer praktične za čiščenje, saj lahko pod njimi uporabite sesalnik, vendar niso najboljša estetska rešitev. Preveč spominjajo na hotelske sobe in ponujajo zelo malo prostora za shranjevanje. Vaša nočna omarica naj bo prostor, kamor lahko shranite vse stvari, ki jih potrebujete, na primer polnilnik za mobilni telefon, slušalke, knjige, kreme itd., ampak tudi dovolj velik prostor za več okraskov, kot so dišeča sveča, svetilka in vaza. Preberite še:

