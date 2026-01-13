Ste vedeli, da je citronska kislina, ki jo običajno uporabljamo kot naravni konzervans in na primer pri pripravi sadnih kup ter raznih napitkov, kot je bezgov sirup, tudi učinkovito in neškodljivo čistilo? Zaradi svoje večnamenske uporabe je tako nepogrešljiva v vsakem gospodinjstvu. Nadomesti lahko marsikatero čistilo, saj je odlična za uporabo v kuhinji in kopalnici. Z njo lahko očistite vodni kamen ter zdrgnete tuš kabino, WC-školjko, pipe in mnogo drugih stvari, na katere morda niste nikoli pomislili. Citronska kislina je po sestavi podobna vitaminu C, največ je vsebujejo citrusi, v vseh živilskih trgovinah pa jo lahko kupite tudi v obliki belega kristalnega prahu. V nadaljevanju si poglejte nekaj naših predlogov, kje in kako lahko čistite s citronsko kislino.

icon-expand Čiščenje z limono FOTO: Shutterstock

Očistite vodni kamen v grelniku za vodo

Tudi vas jezi, ko se vam v grelniku za vodo nabere vodni kamen in ko v njem zavrete vodo za čaj, ko ga želite spiti, pa ugotovite, da v njem plavajo beli delci? To je vodni kamen, ki se ga lahko zelo enostavno in hitro znebite s citronsko kislino, ki jo lahko kupite v vseh živilskih trgovinah. V grelnik vode preprosto nalijete okoli 3 dcl mlačne vode in vanjo stresete dve žlički ali pol majhne vrečke citronske kisline. To pustite delovati približno 30 minut, nato grelnik sperite z vodo in že je popolnoma čist ter pripravljen za nadaljnjo uporabo. Lahko ste brez skrbi, saj je citronska kislina naravna in neškodljiva, zato je primerna tudi za čiščenje stvari, ki jih na primer uporabljamo za kuhanje.

Kavni avtomati in drugi kuhalniki

Ste opazili, da se v vaših kavnih avtomatih nabira vodni kamen, in ne veste, kako ga očistiti? Enak problem imamo običajno tudi z drugimi kuhalniki. Spet je tukaj citronska kislina, ki jo uporabite na enak način kot pri zgoraj predstavljenem čiščenju grelnika za vodo. V posamezen aparat ali kuhalnik torej nalijete nekaj mlačne vode in vanjo stresete nekaj citronske kisline. Razmerje med vodo in citronsko kislino prilagajajte glede na prostornino, ki jo želite očistiti. Delovati pustite približno 30 minut in nato preprosto sperete.

icon-expand Citronska kislina je odlična tudi za čiščenje bobna svojega pralnega stroja. FOTO: Thinkstock

7 žlic citronske kisline za čist boben pralnega stroja

Tudi pralni stroj potrebuje redno čiščenje, saj praški in mehčalci ustvarjajo obloge na bobnu pralnega stroja, v njem pa se lahko nabira tudi vodni kamen. Če ga boste redno čistili, na primer enkrat na mesec, bo pranje perila kvalitetnejše in stroju boste tudi podaljšali življenjsko dobo. Uporabite citronsko kislino, tako da v prazen boben pralnega stroja dodate 5–7 žlic citronske kisline (prilagodite količino glede na velikost svojega stroja). Nato zaprite vratca od stroja in nastavite na pranje na najvišji temperaturi.

Vsestransko čistilo v kopalnici